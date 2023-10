Ódor: Verím, že vznikne proeurópska vláda a bude pomáhať Ukrajine

Granada 5. októbra (TASR) - Dosluhujúca úradnícka vláda na Slovensku nepošle na Ukrajinu ďalší vojenský materiál. Potvrdil to vo štvrtok premiér Ľudovít Ódor na okraj tretieho summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC) v španielskej Granade. Podľa vlastných slov však verí, že nová vláda bude v tejto pomoci pokračovať, informuje TASR.



"Verím, že vznikne vláda, ktorá bude proeurópska a bude pokračovať v pomoci Ukrajine. Akou formou, to záleží od tej vlády, ale nemyslím si, že minimálne tú komerčnú časť pomoci niekto zastaví," povedal premiér.



Momentálne je podľa neho zastavená len časť balíka vojenskej pomoci Ukrajine, ktorej prijatie chce nechať na budúcu vládu.



"Ani my by sme asi nechceli, keby tu bola opačná situácia, aby odchádzajúca vláda narýchlo niečo nezvratne vedela zmeniť v takých oblastiach, ktoré sú dôležité," vyhlásil.



Podľa premiéra sa v súčasnosti neuvažuje o zrušení komerčnej pomoci Ukrajine. Za úspešné označil v rámci tejto pomoci slovenské húfnice Zuzana dodávané na Ukrajinu.



Premiér taktiež vyjadril potrebu slovenských investícií v zahraničí, pomocou ktorých by mohla SR pomôcť navýšiť výrobu nábojov, ktoré Ukrajina potrebuje. Poukázal tiež na možnosť repasovania starých nábojov, ktoré by európske krajiny mohli darovať Ukrajine. Takáto pomoc môže mať podľa neho takmer okamžitý efekt. Povedal, že o tom bude hovoriť aj s premiérom Španielska Pedrom Sánchezom, ktorý je hostiteľom summitu.