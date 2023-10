Ódor:Kontroly na hranici budú náhodné,zamerajú sa na podozrivé vozidlá

Bratislava 4. októbra (TASR) - Kontroly na hranici s Maďarskom, ktoré sa zavádzajú od štvrtka (5. 10.) do 14. októbra, budú náhodné. Zamerajú sa najmä na podozrivé vozidlá, snahou bude čo najmenej obmedziť plynulosť premávky. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol premiér Ľudovít Ódor poverený vedením rezortu vnútra. Dodal, že kontroly na hraniciach naďalej nepovažuje za riešenie migračnej situácie v Európskej únii.



"Urobíme to, ale veľký efekt to pre Európu ako takú mať nebude," skonštatoval Ódor. Na margo kontrol podotkol, že ide len o to, u koho zostane "horúci zemiak". Zopakoval, že hermeticky uzavrieť hranicu Slovensko nevie. Ak sa nemá nadobro skončiť Schengen, uvítal by zo strany Európskej únie reformu viacročného finančného rámca, z ktorého by sa mohlo potom vyčleniť viac peňazí aj na sily na schengenských hraniciach.



Migrácia by mala byť aj témou neformálneho samitu Európskej únie v španielskej Granade, na ktorom sa premiér zúčastní v piatok (6. 10.). "Nie všetky cesty, ktorými sme sa vydali v minulosti boli efektívne. Uvidíme, ako sa k tomu postavia naši kolegovia," uviedol. Zásadné rozhodnutie však neočakáva.



Štátny tajomník MV SR Martin Královič označil zavedenie dočasných kontrol zo strany Česka, Poľska a Rakúska za opatrenie, ktoré popiera princíp schengenského priestoru a voľného pohybu. Doplnil, že na hranici budú pôsobiť policajti spolu s vojakmi. Odhadované výdavky na kontroly sa podľa neho odhadujú na 4 milióny eur mesačne. Maximálny počet vojakov, 500, vyčlenených na potreby polície sa zatiaľ meniť nebude. Na zelenej hranici zmeny neočakáva.