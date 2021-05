Odôvodnenie odporu proti platobnému rozkazu budú posudzovať miernejšie

Bratislava 5. mája (TASR) - Súdy budú miernejšie posudzovať vecné odôvodnenie odporu, ktoré podá spotrebiteľ proti platobnému rozkazu. Má sa tak zlepšiť prístup k spravodlivosti pre spotrebiteľov. Vyplýva to z novely zákona o upomínacom konaní z dielne rezortu spravodlivosti, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR schválili.



Doteraz platná právna úprava obsahuje povinnosť vecne odôvodniť odpor proti platobnému rozkazu. "Ak žalovaný uplatnený nárok spochybňuje, musí sa podľa súčasnej právnej úpravy brániť podaním odporu s vecným odôvodnením," spresnilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v dôvodovej správe. Vecné odôvodnenie odporu spočíva okrem iného v uvedení argumentov, ktoré závažným spôsobom spochybňujú žalobcom uplatnený nárok.



Požiadavka vecného odôvodnenia odporu však môže podľa rezortu spôsobovať spotrebiteľom ťažkosti. "Môže nastať prípad, keď si spotrebiteľ vyhotoví odpor na základe svojich osobných znalostí práva, v dôsledku čoho môže byť odpor súdom odmietnutý ako nedostatočne odôvodnený, čo môže znamenať automatickú prehru v spore, pretože platobný rozkaz, ktorý súd odmietol, má účinky právoplatného rozsudku (je exekučným titulom)," priblížil rezort.



Cieľom novely je preto, aby súdy posudzovali vecné odôvodnenie odporu spotrebiteľa voči platobnému rozkazu miernejšie.



Zavedie sa tiež povinnosť zabezpečiť právny názor sudcu vo veciach, v ktorých sa predpokladá posúdenie spotrebiteľskej zmluvy alebo zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, a to v súvislosti s existenciou neprijateľných zmluvných podmienok, ktoré ešte neboli posudzované v už právoplatne skončenom konaní.



Nová legislatíva by mohla byť účinná od 1. júla.