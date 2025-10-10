Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Odovzdali prvé osvedčenia vzdelávacieho programu prevencie kriminality

Program podľa rezortu pozostáva zo siedmich vzdelávacích modulov v rozsahu 184 hodín.

Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Na Ministerstve vnútra (MV) SR odovzdali prvé osvedčenia absolventom akreditovaného vzdelávacieho programu špecialista prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská ocenila úsilie účastníkov, ale aj odborníkov podieľajúcich sa na tvorbe a realizácii programu. TASR o tom informoval tlačový odbor MV.

„Je to významný krok smerom k profesionalizácii a systémovému rozvoju prevencie kriminality na Slovensku. Dnes završujeme významnú etapu odbornej prípravy a zároveň otvárame novú slovenskú kapitolu – tento program totiž nastavuje vysoké štandardy kvality špecialistov prevencie kriminality,“ uviedla Kurilovská.

Program podľa rezortu pozostáva zo siedmich vzdelávacích modulov v rozsahu 184 hodín. Prvýkrát ho absolvovalo 18 účastníkov. „Vaša účasť na tomto programe nie je len formálnym potvrdením odbornej spôsobilosti, ale získali ste kompetencie, ktoré vám umožňujú pôsobiť v štátnej, verejnej aj súkromnej sfére a aktívne prispievať k znižovaniu rizík kriminality a iných foriem spoločensky škodlivého správania. Je to prejav zodpovednosti a odhodlania pracovať pre bezpečnejšiu spoločnosť,“ dodala Kurilovská. Akreditovaní špecialisti podľa rezortu zabezpečia vyššiu kvalitu vzdelávania v oblasti efektívneho predchádzania kriminalite.

Riaditeľ odboru prevencie kriminality MV SR Jozef Halcin priblížil, že špecialisti vedia analyzovať rizikové prostredie a správanie, poskytnúť poradenstvo či pripraviť bezpečnostnú dokumentáciu.
