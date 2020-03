Odovzdávanie osvedčení novým poslancom je zrušené

Bratislava 9. marca (TASR) - Slávnostné odovzdávanie osvedčení novým poslancom Národnej rady (NR) SR o ich zvolení je zrušené, konať sa malo v utorok (10. 3.). Informoval o tom predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) po pondelkovom zasadnutí ústredného krízového štábu. Dôvodom je šírenie nového koronavírusu. Dodal, že dekréty budú poslancom zaslané doporučenou poštou.



Slávnostné odovzdávanie sa malo konať v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave. Riaditeľ odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Tomáš Kostelník informoval, že prípravné administratívne úkony vo vzťahu Kancelárie NR SR a poslancov sa presúvajú do hlavnej budovy parlamentu na bratislavskom Námestí Alexandra Dubčeka. "Súvisiace činnosti budú v utorok 10. marca na prízemí hlavnej budovy NR SR približne od 9.00 h do 14.00 h za dodržania zvýšených preventívnych a ochranných opatrení," doplnil.



Vo februárových parlamentných voľbách získalo najviac poslaneckých kresiel v NR SR hnutie OĽaNO, a to 53. Nasleduje Smer-SD s 38 mandátmi. Sme rodina a ĽSNS získali zhodne po 17 poslaneckých kresiel, SaS 13 a Za ľudí 12.