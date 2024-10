Odpad podľa prieskumu triedi 97 percent Slovákov

Bratislava 6. októbra (TASR) - Odpad triedi 97 percent Slovákov. Štyri pätiny (80 percent) triedia odpad vždy a 17 percent iba niekedy. Odpad triedia najmä vysokoškolsky vzdelaní ľudia a ľudia žijúci v rodinných domoch. Vyplýva to z prieskumu organizácie zodpovednosti výrobcov Envi-Pak. Online prieskum realizovala agentúra MNForce v máji 2024 na vzorke 1000 respondentov.



Ľudia triedia najmä plasty, vždy ich vytriedi 81 percent. Nasleduje sklo, ktoré vždy vytriedi 75 percent opýtaných a papier 73 percent. Kuchynský bioodpad podľa prieskumu vyhadzuje 55 percent ľudí a desať percent ho netriedi vôbec. Triedenie textilu bude na Slovensku povinné od budúceho roka, no v súčasnosti ho triedia dve pätiny (42 percent) ľudí. "S najväčšou pravdepodobnosťou vhadzujú staré šatstvo do zberných kontajnerov na to určených, ktoré zabezpečujú súkromné spoločnosti," skonštatovala organizácia.



Ďalej poukazuje na to, že aj keď 81 percent triedi plasty, neznamená to, že triedia všetky druhy plastových odpadov rovnako. Napríklad z plastového odpadu triedi najviac ľudí fľaše zo sirupov, octov a olejov (85 percent) a odpady z čistiacich prostriedkov, pracích práškov a aviváže (79 percent). Najmenej ľudí triedi obaly od jedla pre zvieratá a plastové hračky. Obaly od sladkostí a slaných pochutín, plastové obaly od liekov či blistre vytriedi 56 percent ľudí, ktorí triedia plasty.



V prípade papiera Slováci menej triedia zošity, pri kovoch alobal a kovové či hliníkové obaly od jedla pre zvieratá. Pri skle je to tabuľové sklo z okien a dverí a sklenené nádobky od kozmetiky.



"Na prvý pohľad to síce vyzerá tak, že odpad triedime dobre, no podrobnejšia analýza ukazuje rozdiely medzi jednotlivými druhmi odpadov z obalov. Niektoré triedime lepšie, iné horšie. Aj tu sme však zaznamenali výrazný posun a odpad na Slovensku triedime dôkladnejšie, ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch," tvrdí riaditeľka komunikácie OZV Envi-Pak Katarína Kretter.