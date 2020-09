Prieskum: Odpad pravidelne triedi deväť z desiatich Slovákov

Bratislava 11. septembra (TASR) - Odpad pravidelne triedi deväť z desiatich Slovákov. Separujú hlavne ľudia žijúci v rodinných domoch, mladí triedia menej. Vyplýva to z prieskumu, ktorý iniciovala organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI-PAK. Online prieskum sa realizoval v júni tohto roka na vzorke 1000 respondentov.



Prieskum ukázal, že Slováci najčastejšie triedia plasty. Pravidelne ich separuje 80 percent ľudí. Sklo triedi 69 percent, papier 68 percent a tetrapak 57 percent. Najmenej sa separuje bioodpad, no napriek tomu ho vytriedia dve pätiny opýtaných.



"Z výsledkov prieskumu vidíme, že ľudia si už zvykli pravidelne triediť viaceré druhy odpadov. V triedení zaužívaných návykov však ešte vidíme priestor na zlepšenie," uviedla riaditeľka komunikácie OZV ENVI-PAK Katarína Kretter. Dodala, že je dôležité ľudí v oblasti triedenia vzdelávať. Zvýšila by sa tým kvalita vytriedeného odpadu.



Pri nákupoch je rozhodujúcou úlohou cena výrobku. Pre tri štvrtiny ľudí je cena dôležitejšia ako obal vyrobený z recyklovateľného materiálu, ukázal prieskum. Na druhej strane je čoraz viac ľudí, ktorí pri nákupe sledujú ekologické parametre materiálov. Možnosť nákupu bezobalových výrobkov preferuje 70 percent respondentov. To, či je produkt zabalený v recyklovateľnom obale, si všimne 63 percent opýtaných.



Zber dát robila prieskumná agentúra MNFORCE.