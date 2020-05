Odpad z nelegálnej skládky v Ivanke pri Dunaji znečistil podzemné vody

Ivanka pri Dunaji 21. mája (TASR) – Odpad z nelegálnej skládky v Ivanke pri Dunaji v okrese Senec v katastrálnom území časti Farná znečistil podzemné vody. Vo štvrtok o tom informoval minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) s ministrom životného prostredia Jánom Budajom (OĽaNO). Šéf envirorezortu tvrdí, že znečistenie je veľmi vážne a šokovalo ho zloženie jedov, ktoré sa na skládke našli. Zároveň upozornil, že skládka nevznikla zo dňa na deň a musel byť súčinný rad úradníkov, ktorý túto činnosť kryli. Minister vnútra oznámil, že vo veci prebieha vyšetrovanie.



Mikulec tvrdí, že ide o asi jeden z najzávažnejších envirokriminálnych činov, ktoré sú momentálne objasňované. "Momentálne sme v procese vyšetrovania a v procese znaleckých posudkov a dokazovania," oznámil. Prvý znalecký posudok podľa jeho slov však už potvrdil, že na mieste došlo k znečisteniu podzemných vôd odpadom, ktorý sa nachádza na skládke. O detailoch však nechcel vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie informovať. Vyzval však úradníkov štátnych inštitúcií, ktoré sa budú prípadom zaoberať, aby k zisteniam pristupovali zodpovedne.



"Nelegálna skládka sa tu nezjavila zo dňa na deň. Bola to dlhodobá cieľavedomá činnosť. Verím, že úradníci k tomu budú pristupovať zodpovedne a ja zo svojej pozície budem podporovať príslušníkov, ktorí sa venujú envirokriminalistike, aby to vyšetrili," vyhlásil. Okresný úrad by podľa neho mal v tomto prípade konať a vydať možno aj rozhodnutie o tom, aby skládka bola zatvorená. To, či sa materiál a odpad zo skládky vyváža na stavbu bratislavského nultého obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, je podľa Mikulca predmetom vyšetrenia. "Autá tu zjavne chodia, kde sa materiál vyváža, je v procese zisťovania," podotkol.



Minister životného prostredia vyhlásil, že nemôžu nateraz zverejniť presne, čo sa v podzemnej vode našlo. Argumentoval živým vyšetrovaním. "Znečistenie sa nameralo a je veľmi vážne. Šokovalo ma však zloženie jedov, ktoré sa na tejto skládke objavili," povedal s tým, že ide v tomto prípade o ohrozenie zdravia a znečistenie podzemnej vody, ktorá je na Žitnom ostrove a je tak "pokladom" pre celé Slovensko.



Budaj chce, aby Slovenská inšpekcia životného prostredia presondovala aj okolie skládky a zistila, ako a kde sa šíri znečistenie. Ako podotkol, envirokriminalita tu netrvala rok. "Musel tu byť súčinný rad úradníkov, ktorí to prikrývali," vyhlásil Budaj, s tým že chcú dosiahnuť, aby bola vyvodená aj osobná zodpovednosť.