Organizácia upozorňuje na problém voľne pohodeného odpadu v prírode
Autor TASR
Bratislava 10. augusta (TASR) - Odpadky na turistických chodníkoch, lúkach alebo v blízkosti pamiatok pôsobia rušivo a v prírode nemajú čo hľadať. Poukázala na to organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak. Zároveň pripomína, že každý môže prispieť k ochrane životného prostredia a odniesť si so sebou všetko, čo do prírody priniesol.
„Všímame si, že sa správanie ľudí v prírode postupne zlepšuje, ale aj napriek tomu sa na niektorých miestach stále stretávame s voľne pohodeným odpadom. A pritom stačí tak málo, uvedomiť si, že to, čo si so sebou na výlet prinesieme, by sme si mali aj odniesť, a ak je to možné, odpad pred vyhodením aj správne vytriediť,“ skonštatovala riaditeľka komunikácie z OZV Envi-Pak Katarína Kretter.
Tvrdí, že na výlet sa dá zodpovedne pripraviť. Do ruksaku stačí pridať vrecko na odpad a používať obaly, ktoré sa dajú využiť opakovane. Treba tiež počítať s tým, že v prírode nie sú koše na každom kroku. „Je tak prirodzené, že si ten odpad ponesieme dlhšie, alebo až domov. Tieto drobnosti môžu výrazne pomôcť k tomu, aby naše obľúbené miesta ostali čisté a krásne,“ podotkla Kretter.
Organizácia upozorňuje na problém voľne pohodeného odpadu aj prostredníctvom iniciatívy Vezmi si ma.
