Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 10. august 2025Meniny má Vavrinec
< sekcia Slovensko

Organizácia upozorňuje na problém voľne pohodeného odpadu v prírode

.
Ilustračné foto. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Všímame si, že sa správanie ľudí v prírode postupne zlepšuje, ale aj napriek tomu sa na niektorých miestach stále stretávame s pohodeným odpadom, uviedol OZV Envi-Pak.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 10. augusta (TASR) - Odpadky na turistických chodníkoch, lúkach alebo v blízkosti pamiatok pôsobia rušivo a v prírode nemajú čo hľadať. Poukázala na to organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak. Zároveň pripomína, že každý môže prispieť k ochrane životného prostredia a odniesť si so sebou všetko, čo do prírody priniesol.

„Všímame si, že sa správanie ľudí v prírode postupne zlepšuje, ale aj napriek tomu sa na niektorých miestach stále stretávame s voľne pohodeným odpadom. A pritom stačí tak málo, uvedomiť si, že to, čo si so sebou na výlet prinesieme, by sme si mali aj odniesť, a ak je to možné, odpad pred vyhodením aj správne vytriediť,“ skonštatovala riaditeľka komunikácie z OZV Envi-Pak Katarína Kretter.

Tvrdí, že na výlet sa dá zodpovedne pripraviť. Do ruksaku stačí pridať vrecko na odpad a používať obaly, ktoré sa dajú využiť opakovane. Treba tiež počítať s tým, že v prírode nie sú koše na každom kroku. „Je tak prirodzené, že si ten odpad ponesieme dlhšie, alebo až domov. Tieto drobnosti môžu výrazne pomôcť k tomu, aby naše obľúbené miesta ostali čisté a krásne,“ podotkla Kretter.

Organizácia upozorňuje na problém voľne pohodeného odpadu aj prostredníctvom iniciatívy Vezmi si ma.
.

Neprehliadnite

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

HRABKO: Ak chce koalícia ďalej vládnuť, musí nájsť dohodu na rozpočte

GLOSUJEME: Západniar na divokom východe

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto (zdá sa) naberá druhý dych