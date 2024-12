Odpadový priemysel ocenil odpadové hospodárstva 3 miest za minulý rok

Bratislava 19. decembra (TASR) - Zväz odpadového priemyslu (ZOP) ocenil efektívne odpadové hospodárstva slovenských miest za rok 2023. Najefektívnejšie spravované ho vlani mali Trenčín, Dolný Kubín a Giraltovce. TASR o tom informoval generálny riaditeľ ZOP Ján Chovanec.



"Tento rok sme sa snažili pozrieť na efektívne samosprávy inak, nehodnotili sme mieru skládkovania alebo v tom lepšom prípade mieru energetického zhodnocovania. Zamerali sme sa v prvom rade na ekonomiku nakladania s odpadmi," uviedol Chovanec. Na Slovensku sa podľa neho roky porušuje jedno z hlavných opatrení zákona a odpadoch, ktoré zaväzuje obce a mestá mať vyrovnaný rozpočet a miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady stanoviť podľa skutočných nákladov na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.



Zväz vychádzal pri hodnotení zo skupiny všetkých miest, ktoré boli podľa veľkosti rozdelené do troch skupín a ktoré do 30. septembra 2024 zverejnili dáta spojené so zvozom a spracovaním odpadu a tiež svoje záverečné účty. Rozhodujúcimi kritériami na zostavenie rebríčka efektívnych odpadových hospodárov bola na tento rok ekonomika v podobe vyrovnaného rozpočtu samospráv pri nakladaní s odpadmi a až následne odpadová štatistika.



V rámci kvality odpadového hospodárstva miest hodnotili okrem vyrovnaného rozpočtu aj mieru triedenia, podiel kovov v triedenom zbere, množstvo vyzbieraného kuchynského odpadu a množstvo zmesového komunálneho odpadu na obyvateľa.



Najvyššie bodové hodnotenie v skupine miest do 10.000 obyvateľov získalo mesto Giraltovce s mierou triedenia na úrovni 60 percent. V skupine do 50.000 obyvateľov vyhral Dolný Kubín, a to vďaka vyrovnanému rozpočtu aj vyššej miere triedenia a nízkej tvorbe zmesového komunálneho odpadu na obyvateľa. V tretej skupine miest nad 50.000 obyvateľov bol najlepšie vyhodnotený Trenčín pre množstvo vytriedeného kuchynského odpadu.



"Vyrovnaná rozpočtová kapitola pri odpadovom hospodárstve funguje na Slovensku len v malom percente samospráv aj napriek jednoznačnej právnej úprave, ktorá nevyrovnané hospodárenie zakazuje. Efektivitu odpadového hospodárstva by sme mali merať aj cez výšku poplatkov od obyvateľov, a to nielen v náročných konsolidačných časoch. Správny manažment odpadového hospodárstva v tej-ktorej samospráve môže nakladanie s odpadmi nakoniec výrazne zefektívniť, byť ekologický a výhodný pre občana," vysvetlil Chovanec.



ZOP pripomína, že najlacnejšou formou spracovania odpadu na Slovensku je skládkovanie a veľa miest sa na to dlhodobo spolieha. Mechanicko-biologická úprava odpadu pred jeho uložením na skládku sa mala zaviesť od nového roka, no poslanci zmenu posunuli na rok 2027. "Slovenské odpadové hospodárstvo čakajú do budúcna zmeny, ktoré nebudú ľahké. Cenová mapa sa bude v budúcnosti postupne prekresľovať naprieč Slovenskom a okrem dvoch metropol na východe a hlavného mesta na západe sa to dotkne takmer celého územia," skonštatoval Chovanec.