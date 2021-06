Odpustenie vykonania justičnej skúšky R. Procházkovi odsúhlasili

Bratislava 15. júna (TASR) - Súdna rada SR odsúhlasila v utorok odpustenie vykonania odbornej justičnej skúšky advokátovi a bývalému poslancovi Národnej rady SR Radoslavovi Procházkovi. Procházka sa môže uchádzať v budúcnosti o sudcovské miesto bez povinnosti vykonania tejto skúšky.



Súdna rada tak urobila na žiadosť ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí), ktorú o to požiadal Procházka. "Žiadosť som podal pre prípad, ak by som sa rozhodol uchádzať sa o miesto na Najvyššom správnom súde. Nakoniec som si uvedomil, že to nie je teraz naliehavé, ale keďže žiadosť nie je viazaná na konkrétne sudcovské výberové konanie, tak som žiadosť nestiahol," vysvetlil pred Súdnou radou Procházka. Zdôraznil, že v súčasnosti sudcovské ambície nemá, rád by si však nechal otvorenú možnosť, ak by sa v budúcnosti raz o takúto verejnú službu uchádzal. Súdna rada na zasadnutí advokátovu žiadosť nakoniec odobrila.



Ministerka spravodlivosti môže odpustiť so súhlasom Súdnej rady vykonanie odbornej justičnej skúšky. Umožňuje jej to zákon o sudcoch a prísediacich. Musí ísť však o osobu, ktorá je preukázateľne vedeckou alebo inou významnou osobnosťou v odbore práva a je najmenej desať rokov činná v právnickom povolaní.