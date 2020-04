L. Praženková a M. Kosová: Odročenie Súdnej rady sa môže zopakovať

Bratislava 27. apríla (TASR) – Situácia, keď sa bude musieť opätovne odročiť voľba predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR a riadne zasadnutie Súdnej rady SR, sa môže v máji zopakovať. Myslia si to predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková, ako aj členka Súdnej rady Marcela Kosová, vzhľadom na to, že vláda môže ďalšou nomináciou opätovne zdržiavať. Novinárom to uviedli v pondelok po odročení zasadnutí.







„Súdna rada by mala byť funkčná, lebo naozaj rozhoduje o závažných otázkach, a preto každé posúvanie termínov rokovaní je na úkor výkonu súdnictva. Na druhej strane, je to silný argument zo strany nových členov Súdnej rady, ktorí naozaj tým, že boli zvolení len deň pred zasadnutím, objektívne nemali možnosť sa oboznámiť so všetkými materiálmi,“ myslí si Praženková. Reaguje tak na nových členov Súdnej rady Juraja Klimenta a Evu Mišíkovú, ktorí žiadali odročenie vzhľadom na to, že ich vláda zvolila iba v nedeľu (26. 4.). Nemohli sa tak včas oboznámiť s materiálmi na zasadnutia, ktoré boli v pondelok dve. Prvé sa týkalo výlučne voľby predsedu NS SR, ktorým sa chcú stať Ivan Rumana a Ján Šikuta. To druhé zahŕňalo 25 bodov programu aj o personálnych otázkach na momentálne viacerých poddimenzovaných súdoch. Opätovná voľba predsedu NS SR sa očakáva 11. mája, kam sa presunulo aj niekoľko bodov programu riadneho zasadnutia. Ostatné body programu boli odročené na 25. mája.



„Vnímam to ako nešťastné pritom, že sa deklaruje sfunkčnenie justičného systému a Súdnej rady a v zásade to dopadlo presne naopak,“ uviedla na margo odročenia členka Súdnej rady Marcela Kosová. Varuje spolu s predsedníčkou, že sa situácia môže zopakovať. Súdnej rade chýba ešte tretí nominant za vládu, na ktorom sa kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) zatiaľ nezhodol. Nová voľba predsedu NS SR je naplánovaná na 11. mája. Ak v najbližších dňoch vláda ďalšieho člena nezvolí a urobí tak až bližšie k termínu zasadnutia, mohol by sa taktiež odvolávať na právo naštudovať si materiály rokovania, a voľbu predsedu NS SR by tak museli znova odročiť. „Naša snaha je, aby sme konečne toho predsedu zvolili, a preto sme taký termín určili,“ vysvetlila Kosová.