Odškodňovanie nútených sterilizácií sa má riešiť cez návrh legislatívy

Bratislava 22. augusta (TASR) – Odškodňovanie žien po nútených sterilizáciách by sa malo riešiť cez legislatívny návrh, ktorý má vzísť z rokovaní pracovnej skupiny. Tá ešte nie je vytvorená, po lete by sa mal k téme zísť najprv okrúhly stôl.



Odškodnenie by sa podľa podpredsedu Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Petra Polláka (OĽANO) mohlo týkať asi 200 žien, avšak pre neexistujúce záznamy sa nedá hovoriť o presných počtoch.



„Ministerka spravodlivosti oslovila ministra zdravotníctva so žiadosťou o určenie osoby na prácu pracovnej skupiny pre prípravu legislatívneho návrhu riešenia efektívneho odškodnenia obetí sterilizácie bez informovaného súhlasu v dôsledku praxe pred rokom 2004. Na odpoveď zatiaľ čakáme," uviedla pre TASR Henrieta Kunová z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti.



Návrhy, ktoré následne z tejto spolupráce vzniknú, plánuje rezort konzultovať s ďalšími partnermi vrátane verejnej ochrankyne práv. „Zároveň by takýto návrh bol aj predmetom rokovania koaličnej rady," dodala Kunová.



Tému má podľa Polláka riešiť okrúhly stôl. Pozvať naň chcú predstaviteľov ministerstiev, odbornej verejnosti, ako aj poslancov a verejnú ochrankyňu práv. Pollák ešte nevedel povedať, aká by mala byť výška finančného príspevku na odškodnenie žien.



O téme diskutovali koncom júna členovia ľudskoprávneho výboru spolu s ombudsmankou Máriou Patakyovou. Zhodli sa na potrebe odškodnenia dotknutých žien i potrebe ospravedlnenia sa štátu.



Komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová listom adresovaným premiérovi i ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí) vyzvala vládu SR, aby vytvorila mechanizmus na zabezpečenie rýchleho a účinného prístupu k odškodneniu obetí nútenej sterilizácie žien. Pripomenula, že problematika sterilizácií, ktoré boli vynútené, vykonané pod nátlakom alebo nepodliehali úplnému a informovanému súhlasu obetí týchto praktík, je v súčasnosti dobre zdokumentovaná, a to tak z hľadiska postupov v období komunizmu, v Československu, ako aj v 90. rokoch a po roku 2000 v Slovenskej republike. Tieto praktiky odsúdil aj Európsky súd pre ľudské práva.