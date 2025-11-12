< sekcia Slovensko
Odštartovala zbierka 5000 darčekov pre deti v ukrajinskom Chersone
Cieľom iniciatívy je získať vianočné dary pre všetky deti z Chersonu, ktoré sa skladajú z nových, nepoužitých vecí.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Na Slovensku odštartovala vianočná zbierka 5000 darčekov pre deti v ukrajinskom Chersone. Ľudia môžu do 3. decembra pomôcť prinesením balíčka alebo finančným príspevkom. Iniciatívou chcú organizátori zbierky týmto deťom priniesť radosť, pozdvihnúť sebavedomie a vrátiť dôstojnosť.
Cieľom iniciatívy je získať vianočné dary pre všetky deti z Chersonu, ktoré sa skladajú z nových, nepoužitých vecí. „Ulice v Chersone sú prázdne, lebo Rusi strieľajú na všetkých, čo uvidia, a je im jedno, či je to žena alebo dieťa. Deti žijú v neustálom strachu z náletov a majú pri sebe len to, čo si dokázali vziať pri úteku z domu. (...) Chceli by sme, aby tento rok boli ich Vianoce iné - všetky deti dostanú svoj vlastný nový darček, aby vedeli, že sme na ne nezabudli," uviedla iniciátorka projektu Monika Kozelová.
Partnerom projektu sa stal aj ukrajinský veľvyslanec Myroslav Myronovič Kastran. Záštitu prebral aj starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Martin Chren. „Cherson je naše spriatelené mesto, a preto mu chceme pomôcť. Cherson bol kedysi väčší ako Bratislava a dnes v ňom žije len toľko ľudí, ako je v našej mestskej časti,“ skonštatoval.
