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Odstraňovanie rozporov vo výpovedi Andruskóa sa skončilo
Výsluch Andruskóa spolu s odstraňovaním rozporov trval päť pojednávacích dní.
Autor TASR,aktualizované
Pezinok 7. júla (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku sa v utorok neskoro popoludní skončilo odstraňovanie rozporov vo výpovedi kľúčového svedka Zoltána Andruskóa v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Na stredajšie (8. 7.) hlavné pojednávanie je predvolaný svedok Peter Tóth. Tiež sa budú odstraňovať rozpory v jeho výpovedi.
Výsluch Andruskóa spolu s odstraňovaním rozporov trval päť pojednávacích dní. Obžalovanú Alenu Zs. v máji usvedčoval z objednávok vraždy novinára a prokurátorov. Hlavným objednávateľom mal byť podľa jeho mienky Marian K. Odstraňovanie rozporov trvalo dva dni.
Na hlavnom pojednávaní sa v utorok popoludní čítal okrem iných aj list, ktorý adresoval Andruskó v decembri 2023 Najvyššiemu súdu SR. Uviedol v ňom, že boli porušené jeho práva ako oznamovateľa trestnej činnosti. Neboli napríklad zaznamenané všetky jeho účty a pohyby finančných prostriedkov, z ktorých by bolo podľa jeho slov zrejmé, že nebol závislý od finančných prostriedkov plynúcich z násilnej trestnej činnosti.
Jej spáchanie vysvetlil strachom o život, pretože sa mu mali Marian K. a Alena Zs. vyhrážať zabitím. V ďalších listoch hovoril aj o podozreniach z manipulácie vyšetrovania v jeho neprospech a skôr v prospech obžalovaných. „Nepodarilo sa mi to preukázať,“ zopakoval viackrát. Hovoril tiež o chýbajúcich zápisniciach z výsluchov a ďalších podaniach.
Podľa obžalovaného Mariana K. nedáva zmysel, aby si na jeseň 2017 objednal vraždu súčasného generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku. „Rovnako nedáva žiaden zmysel, aby som si po mojom vzatí do väzby objednal vraždu Šufliarskeho,“ povedal. Obžalovaný Dušan K. považuje výpoveď svedka za nekonzistentnú, obsahujúcu množstvo rozporov. „Svedok Andruskó súdu uvádza nepravdivé skutočnosti,“ vyhlásil.
Aj obhajca Aleny Zs. Ján Neszméry spochybňuje vierohodnosť svedka. „Plno rozporov sme ani neodstraňovali, keďže by neviedli k objasneniu veci,“ povedal. Podľa advokáta obžalovaného Mariana K. Mareka Paru priniesol výsluch svedka do kauzy ďalšie rozpory. Poukázal na to, že svedok začal vypovedať o viacerých okolnostiach až s odstupom času. Napríklad o tom, že vraždu Žilinku mal očakávať vtedajší špeciálny prokurátor alebo o údajnom zapojení Tótha do prípadu.
Naopak, splnomocnenec poškodených Roman Kvasnica nemá pochybnosti o vierohodnosti svedka. „Musíme vychádzať z toho, že väčšinu informácií, s ktorými pracuje, mu poskytovali ľudia ako Alena Zs.,“ zdôraznil. Poukázal tiež na to, že svedok je pod psychickým tlakom. „Niekoľkokrát povedal, že sa stále bojí o svoj život,“ podotkol.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.
Výsluch Andruskóa spolu s odstraňovaním rozporov trval päť pojednávacích dní. Obžalovanú Alenu Zs. v máji usvedčoval z objednávok vraždy novinára a prokurátorov. Hlavným objednávateľom mal byť podľa jeho mienky Marian K. Odstraňovanie rozporov trvalo dva dni.
Na hlavnom pojednávaní sa v utorok popoludní čítal okrem iných aj list, ktorý adresoval Andruskó v decembri 2023 Najvyššiemu súdu SR. Uviedol v ňom, že boli porušené jeho práva ako oznamovateľa trestnej činnosti. Neboli napríklad zaznamenané všetky jeho účty a pohyby finančných prostriedkov, z ktorých by bolo podľa jeho slov zrejmé, že nebol závislý od finančných prostriedkov plynúcich z násilnej trestnej činnosti.
Jej spáchanie vysvetlil strachom o život, pretože sa mu mali Marian K. a Alena Zs. vyhrážať zabitím. V ďalších listoch hovoril aj o podozreniach z manipulácie vyšetrovania v jeho neprospech a skôr v prospech obžalovaných. „Nepodarilo sa mi to preukázať,“ zopakoval viackrát. Hovoril tiež o chýbajúcich zápisniciach z výsluchov a ďalších podaniach.
Podľa obžalovaného Mariana K. nedáva zmysel, aby si na jeseň 2017 objednal vraždu súčasného generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku. „Rovnako nedáva žiaden zmysel, aby som si po mojom vzatí do väzby objednal vraždu Šufliarskeho,“ povedal. Obžalovaný Dušan K. považuje výpoveď svedka za nekonzistentnú, obsahujúcu množstvo rozporov. „Svedok Andruskó súdu uvádza nepravdivé skutočnosti,“ vyhlásil.
Aj obhajca Aleny Zs. Ján Neszméry spochybňuje vierohodnosť svedka. „Plno rozporov sme ani neodstraňovali, keďže by neviedli k objasneniu veci,“ povedal. Podľa advokáta obžalovaného Mariana K. Mareka Paru priniesol výsluch svedka do kauzy ďalšie rozpory. Poukázal na to, že svedok začal vypovedať o viacerých okolnostiach až s odstupom času. Napríklad o tom, že vraždu Žilinku mal očakávať vtedajší špeciálny prokurátor alebo o údajnom zapojení Tótha do prípadu.
Naopak, splnomocnenec poškodených Roman Kvasnica nemá pochybnosti o vierohodnosti svedka. „Musíme vychádzať z toho, že väčšinu informácií, s ktorými pracuje, mu poskytovali ľudia ako Alena Zs.,“ zdôraznil. Poukázal tiež na to, že svedok je pod psychickým tlakom. „Niekoľkokrát povedal, že sa stále bojí o svoj život,“ podotkol.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.