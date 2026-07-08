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Odstraňovanie rozporov vo výpovedi Tótha sa skončilo
Obžalovaný Marian K. spochybňoval dôvody, ktoré Tóth uvádzal ako rozhodujúce pre začiatok spolupráce s políciou v kauze Kuciak.
Autor TASR
Pezinok 8. júla (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku sa v stredu popoludní skončilo odstraňovanie rozporov vo výpovedi svedka Petra Tótha v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Hlavné pojednávanie bude pokračovať 24. augusta čítaním listín a výpovedí svedkov.
„Nemám žiadne pochybnosti o vierohodnosti tohto svedka. Myslím si, že vypovedá pravdu, a to trvá už od roku 2018, keď začal byť vypočúvaný ako svedok v prípravnom konaní,“ povedal zástupca poškodených Roman Kvasnica.
Každá z procesných strán bude podľa prokurátora Generálnej prokuratúry SR Petra Kysela hodnotiť výpoveď Tótha úplne opačným spôsobom. „Podstatné je to, že z nášho pohľadu ako obžaloby sme nenašli žiadne podstatné rozpory, ktoré by boli v zmysle Trestného poriadku na odstraňovanie,“ doplnil.
Obžalovaný Marian K. spochybňoval dôvody, ktoré Tóth uvádzal ako rozhodujúce pre začiatok spolupráce s políciou v kauze Kuciak. „Pán Tóth sa rozhodol, že som vrah, a k tomu prispôsobil svoje tvrdenia,“ podčiarkol obžalovaný. Tóth sa podľa neho snažil odstaviť z jeho obhajoby advokátov Mareka Paru a Michala Mandzáka. Zopakoval, že nie je vrah.
Svedok si podľa obžalovaného veľa vecí vymyslel. Je presvedčený o tom, že Tóth 27. septembra 2018 nevolal na políciu, ale že ho s vtedajším šéfom protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavom Zurianom spojil niekto iný. Podľa Mariana K. mal svedok počas toho dňa k dispozícii výpoveď Zoltána Andruskóa. Tóth sa po začiatku spolupráce s políciou podľa Mariana K. rozhodol na istý čas ujsť do USA zo strachu, „či nebude do tejto kauzy namočený“.
Bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Tóth absolvoval trojdňový výsluch v júni. Okrem iného v rámci neho opisoval momenty, keď nadobudol podozrenie voči obžalovaným Marianovi K. a Alene Zs. vo veci objednávky Kuciakovej vraždy. V stredu sa okrem odstraňovania rozporov v jeho výpovedi prehrávala aj časť telefonickej komunikácie Mariana K. z väzby a časť elektronickej komunikácie so svedkom.
Kvasnica na hlavnom pojednávaní poukázal na výpoveď obžalovanej Aleny Zs. z hlavného pojednávania v júni 2020. „Potvrdila vtedy, že pre Mariana K. tlmočila do roku 2014 cez nejaké elektronické prostriedky, a že sa potom začali stretávať a ďalej mu robila tlmočenie,“ povedal médiám s tým, že Alena Zs. na otázku vtedajšej predsedníčky senátu ŠTS odpovedala, že Marianovi K. tlmočila z taliančiny v obchodných veciach.
Obžalovaný Marian K. podľa jeho právneho zástupcu Mareka Paru zotrváva na stanovisku, že k tlmočeniu nedochádzalo a nemal ani žiadne obchody v Taliansku. „Marian K. vždy jasne povedal, a to aj na pojednávaní, že k ničomu takému nedošlo. Alena Zs. musí povedať, z akého dôvodu tak vypovedala,“ zdôraznil Para.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.
„Nemám žiadne pochybnosti o vierohodnosti tohto svedka. Myslím si, že vypovedá pravdu, a to trvá už od roku 2018, keď začal byť vypočúvaný ako svedok v prípravnom konaní,“ povedal zástupca poškodených Roman Kvasnica.
Každá z procesných strán bude podľa prokurátora Generálnej prokuratúry SR Petra Kysela hodnotiť výpoveď Tótha úplne opačným spôsobom. „Podstatné je to, že z nášho pohľadu ako obžaloby sme nenašli žiadne podstatné rozpory, ktoré by boli v zmysle Trestného poriadku na odstraňovanie,“ doplnil.
Obžalovaný Marian K. spochybňoval dôvody, ktoré Tóth uvádzal ako rozhodujúce pre začiatok spolupráce s políciou v kauze Kuciak. „Pán Tóth sa rozhodol, že som vrah, a k tomu prispôsobil svoje tvrdenia,“ podčiarkol obžalovaný. Tóth sa podľa neho snažil odstaviť z jeho obhajoby advokátov Mareka Paru a Michala Mandzáka. Zopakoval, že nie je vrah.
Svedok si podľa obžalovaného veľa vecí vymyslel. Je presvedčený o tom, že Tóth 27. septembra 2018 nevolal na políciu, ale že ho s vtedajším šéfom protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavom Zurianom spojil niekto iný. Podľa Mariana K. mal svedok počas toho dňa k dispozícii výpoveď Zoltána Andruskóa. Tóth sa po začiatku spolupráce s políciou podľa Mariana K. rozhodol na istý čas ujsť do USA zo strachu, „či nebude do tejto kauzy namočený“.
Bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Tóth absolvoval trojdňový výsluch v júni. Okrem iného v rámci neho opisoval momenty, keď nadobudol podozrenie voči obžalovaným Marianovi K. a Alene Zs. vo veci objednávky Kuciakovej vraždy. V stredu sa okrem odstraňovania rozporov v jeho výpovedi prehrávala aj časť telefonickej komunikácie Mariana K. z väzby a časť elektronickej komunikácie so svedkom.
Kvasnica na hlavnom pojednávaní poukázal na výpoveď obžalovanej Aleny Zs. z hlavného pojednávania v júni 2020. „Potvrdila vtedy, že pre Mariana K. tlmočila do roku 2014 cez nejaké elektronické prostriedky, a že sa potom začali stretávať a ďalej mu robila tlmočenie,“ povedal médiám s tým, že Alena Zs. na otázku vtedajšej predsedníčky senátu ŠTS odpovedala, že Marianovi K. tlmočila z taliančiny v obchodných veciach.
Obžalovaný Marian K. podľa jeho právneho zástupcu Mareka Paru zotrváva na stanovisku, že k tlmočeniu nedochádzalo a nemal ani žiadne obchody v Taliansku. „Marian K. vždy jasne povedal, a to aj na pojednávaní, že k ničomu takému nedošlo. Alena Zs. musí povedať, z akého dôvodu tak vypovedala,“ zdôraznil Para.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.