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Odstraňovanie rozporov vo výpovedi Z. Andruskóa pokračuje aj v utorok
Svedka Andruskóa eskortovali aj tentoraz do pojednávacej miestnosti s kuklou na hlave. Svedok vypovedal v máji tri dni v rade.
Autor TASR,aktualizované
Pezinok 7. júla (TASR) - Hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov pokračuje aj v utorok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku odstraňovaním rozporov vo výpovedi kľúčového svedka Zoltána Andruskóa. Za sprostredkovanie novinárovej vraždy si odpykáva 15-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody.
V pojednávacej miestnosti sú spomedzi obžalovaných prítomní Marian K. a Dušan K. Svedka Andruskóa eskortovali aj tentoraz do pojednávacej miestnosti s kuklou na hlave. Svedok vypovedal v máji tri dni v rade. Obžalovanú Alenu Zs. usvedčoval z objednávok vraždy novinára a prokurátorov. Hlavným objednávateľom mal byť podľa jeho mienky Marian K.
Na pondelkovom (6. 7.) hlavnom pojednávaní začali procesné strany s odstraňovaním rozporov vo výpovedi svedka. Prokurátori sa zaujímali o rozpor, ktorý sa týkal vyplatenia zálohy za údajnú prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku. Ďalšie rozpory navrhol odstraňovať právny zástupca Mariana K. Marek Para.
Okrem iného poukázal na májovú výpoveď Andruskóa o skoršom stretnutí s Marianom K. Para podčiarkol, že v minulosti svedok opakovane tvrdil, že sa s obžalovaným osobne nestretol. Dlhší čas sa okrem iného venoval aj fotografiám zo sledovania novinára. V utorok pokračujú s odstraňovaním rozporov ďalší právni zástupcovia obžalovaných.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.
Andruskó spočiatku nevedel, či je meno Kuciak skutočné alebo len prezývka
Kľúčový svedok Zoltán Andruskó v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov spočiatku nevedel, či je meno novinára skutočné alebo len prezývka. Svedok to skonštatoval na utorkovom hlavnom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Hlavné pojednávanie pokračuje odstraňovaním rozporov vo výpovedi svedka.
Obhajcu obžalovanej Aleny Zs. Jána Neszméryho zaujímali okolnosti, keď mala obžalovaná v januári 2018 Andruskóovi na laptope ukazovať podklady zo sledovania novinára. Svedok okrem iného povedal, že v tom čase nevedel, či je meno Kuciak skutočné alebo len prezývka. Výstupy zo sledovania boli podľa neho „na úrovni“, evokovali mu prácu policajta.
Právna zástupkyňa Dušana K. Eva Sihelníková namietala, že si svedok počas výpovede píše poznámky. Hovorila o porušení ustanovení Trestného poriadku. Poukázala na to, že v prípade budúcej výpovede by mohol svedok vychádzať aj z týchto poznámok. Andruskó reagoval roztrhaním papiera.
V pojednávacej miestnosti sú spomedzi obžalovaných prítomní Marian K. a Dušan K. Svedka Andruskóa eskortovali aj tentoraz do pojednávacej miestnosti s kuklou na hlave. Svedok vypovedal v máji tri dni v rade. Obžalovanú Alenu Zs. usvedčoval z objednávok vraždy novinára a prokurátorov. Hlavným objednávateľom mal byť podľa jeho mienky Marian K.
Na pondelkovom (6. 7.) hlavnom pojednávaní začali procesné strany s odstraňovaním rozporov vo výpovedi svedka. Prokurátori sa zaujímali o rozpor, ktorý sa týkal vyplatenia zálohy za údajnú prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku. Ďalšie rozpory navrhol odstraňovať právny zástupca Mariana K. Marek Para.
Okrem iného poukázal na májovú výpoveď Andruskóa o skoršom stretnutí s Marianom K. Para podčiarkol, že v minulosti svedok opakovane tvrdil, že sa s obžalovaným osobne nestretol. Dlhší čas sa okrem iného venoval aj fotografiám zo sledovania novinára. V utorok pokračujú s odstraňovaním rozporov ďalší právni zástupcovia obžalovaných.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.
Andruskó spočiatku nevedel, či je meno Kuciak skutočné alebo len prezývka
Kľúčový svedok Zoltán Andruskó v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov spočiatku nevedel, či je meno novinára skutočné alebo len prezývka. Svedok to skonštatoval na utorkovom hlavnom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Hlavné pojednávanie pokračuje odstraňovaním rozporov vo výpovedi svedka.
Obhajcu obžalovanej Aleny Zs. Jána Neszméryho zaujímali okolnosti, keď mala obžalovaná v januári 2018 Andruskóovi na laptope ukazovať podklady zo sledovania novinára. Svedok okrem iného povedal, že v tom čase nevedel, či je meno Kuciak skutočné alebo len prezývka. Výstupy zo sledovania boli podľa neho „na úrovni“, evokovali mu prácu policajta.
Právna zástupkyňa Dušana K. Eva Sihelníková namietala, že si svedok počas výpovede píše poznámky. Hovorila o porušení ustanovení Trestného poriadku. Poukázala na to, že v prípade budúcej výpovede by mohol svedok vychádzať aj z týchto poznámok. Andruskó reagoval roztrhaním papiera.