Odsúdeného M. Fleischera z kauzy Očistec podmienečne prepustili

Bratislava 17. februára (TASR) – Odsúdeného exriaditeľa ekonomickej sekcie rezortu vnútra Martina Fleischera z kauzy Očistec prepustil samosudca Okresného súdu Bratislava I podmienečne na slobodu. Uložil mu 18-mesačnú skúšobnú dobu. Piatkové rozhodnutie je právoplatné.



Fleischer dostal vlani 15-mesačný náhradný trest väzenia z dôvodu nezaplatenia väčšiny z peňažného trestu uloženého vo výške 150.000 eur. O uloženie náhradného trestu vlani sám požiadal. "Urobím všetko pre to, aby som sa zaradil späť do spoločnosti v maximálnej možnej miere," povedal pred samosudcom.



Poukázal na to, že Zbor väzenskej a justičnej stráže mu po vykonaní tretiny náhradného trestu ponúkol možnosť monitorovacieho náramku. "Toto som odmietol, lebo mám za to, že je poctivejšie absolvovať dlhšiu časť uloženého trestu," podotkol.



Obhajca Adam Puškár vzhľadom na hodnotenie ústavu a postoj prokurátora očakával podmienečné prepustenie svojho klienta na slobodu. "Mal niekoľkokrát uložené mimoriadne voľno na opustenie ústavu, kde sa vždy dobrovoľne vrátil a dobrovoľne do výkonu trestu nastúpil," povedal Puškár. Fleischer počas výkonu trestu pracoval na generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže.



V auguste 2021 Špecializovaný trestný súd Fleischerovi schválil dohodu o vine a treste za prečin nepriamej korupcie. Okrem dvojročného podmienečného trestu odňatia slobody s päťročným odkladom dostal vtedy aj peňažný trest vo výmere 150.000 eur, z ktorého zaplatil 25.000 eur. Na rovnako dlhý podmienečný trest odňatia slobody bola vtedy odsúdená aj jeho manželka Margaréta, tá peňažný trest vo výške 30.000 eur uhradila.