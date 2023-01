Odvolací proces v kauze expolicajta Mariána K. posunuli o týždeň

Bratislava 12. januára (TASR) - Senát Najvyššieho súdu (NS) SR vo štvrtok posunul začiatok odvolacieho procesu v kauze expolicajta Mariána K. na 19. januára. Obžalovaný sa vo štvrtok nedostavil na verejné zasadnutie, keďže sa nachádza v Bosne a Hercegovine.



Marián K. opakovane ospravedlnil svoju neúčasť zdravotnými problémami. Odvolací súd jeho ospravedlnenie neprijal, uložil mu poriadkovú pokutu. V prípade, že sa nezúčastní ani najbližšieho verejného zasadnutia, prichádza do úvahy vydanie medzinárodného zatýkacieho rozkazu a následne konanie ako proti ušlému.ˇ



"Zo zákona vyplýva, že pokiaľ sa obžalovaný nemôže dostaviť na úkon trestného konania, pretože mu to neumožňuje zdravotný stav, tak voči nemu takéto opatrenia prípustné nie sú," uviedol obhajca Mariána K. Martin Bezák. Posunutie verejného zasadnutia privítal.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Matúš Harkabus povedal, že ak by aj zdravotné problémy obžalovaného boli reálne, existujú okolnosti, na základe ktorých možno konštatovať, že sa vyhýba trestnému konaniu.



"Nie sú dané žiadne okolnosti, ktoré by zakladali odôvodnené podozrenie, že sa náš klient pobytom v Bosne a Hercegovine vyhýba trestnému konaniu, alebo sa pred ním skrýva," reagoval obhajca obžalovaného Martin Bezák.



Okrem budúceho týždňa sú naplánované aj ďalšie štyri termíny verejného zasadnutia v tejto kauze.



Prvostupňový súd Mariána K. pôvodne uznal za vinného zo zločinu prijímania úplatku a pre obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku v spolupáchateľstve, uložil mu trest 11 rokov väzenia. Na vlaňajšom vyhlásení prvostupňového rozsudku sa osobne nezúčastnil.



V čase väzobného stíhania sa síce čiastočne ku skutkom priznal, ale počas hlavného pojednávania na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu tvrdil, že to bolo pod nátlakom a išlo o vynútené priznanie. Preto žiadal o oslobodenie spod obžaloby.



Marián K. čelí obžalobe za prijatie úplatku vo výške 25.000 eur od podnikateľa Norberta B. prostredníctvom bývalého šéfa finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry Bernarda S. Pomôcť mal za to Štefanovi Ž., príbuznému exministra Petra Žigu. V druhom skutku sa mu kladie za vinu, že mal prijať úplatok vo výške 200.000 eur od bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta M.