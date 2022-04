Proces v kauze Kotlebových šekov prerušili, na súde nahlásili bombu

Bratislava 5. apríla (TASR) - Odvolací proces v kauze rozdávania kontroverzných šekov predsedom ĽSNS Marianom Kotlebom v hodnote 1488 eur na Najvyššom súde SR prerušili približne do 12.00 h. Dôvodom je nahlásenie bomby na súde.



Odvolací proces v kauze M. Kotlebu sa uskutoční napriek jeho neúčasti

Odvolací proces v kauze rozdávania kontroverzných šekov predsedom ĽSNS Marianom Kotlebom v hodnote 1488 eur sa uskutoční napriek jeho neúčasti. Senát Najvyššieho súdu (NS) SR po krátkej porade rozhodol, že ospravedlnenie obžalovaného nie je riadne a dostatočne hodnoverne odôvodnené. Prvostupňový súd ho neprávoplatne odsúdil na štyri roky a štyri mesiace väzenia. Po prípadnom právoplatnom odsúdení by Kotlebovi automaticky zanikol mandát poslanca Národnej rady (NR) SR.



Obžalovaný zdôvodnil svoju neprítomnosť ošetrovaním chorého syna. V písomnom ospravedlnení navrhol odročiť odvolací proces. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Tomáš Honz nepovažuje ospravedlnenie obžalovaného za dostatočne hodnoverné. Navrhol, aby bolo verejné zasadnutie vykonané.



Pôvodne sa malo na NS SR verejné zasadnutie uskutočniť 8. marca. Zrušili ho z dôvodu Kotlebovej žiadosti o preštudovanie a oboznámenie sa s novými dôkazmi predloženými zo strany prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry.



Špecializovaný trestný súd (ŠTS) neprávoplatne odsúdil Kotlebu ešte v októbri 2020. Viac ako štvorročný trest by si mal odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Sudkyňa ho vtedy uznala za vinného zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd.



Kotleba rozdával kontroverzné šeky v hodnote 1488 eur 14. marca 2017, teda v deň výročia vyhlásenia Slovenského štátu. Trom rodinám ich odovzdal v sídle Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici. Znalci pred ŠTS potvrdili, že čísla 14 a 88 sú medzinárodnou šifrou medzi extrémnymi pravičiarmi.