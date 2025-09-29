< sekcia Slovensko
Odvolací proces v prípade podplácania Slobodníka má začať 7. októbra

Autor TASR
Bratislava 29. septembra (TASR) - Odvolací proces s podnikateľom Štefanom Ž., obžalovaným z podplácania exšéfa finančnej polície niekdajšej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernarda Slobodníka, je naplánovaný na 7. októbra. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejneného na webe Najvyššieho súdu (NS) SR.
Štefana Ž. uznal Špecializovaný trestný súd v Pezinku minulý rok v októbri za vinného z podplácania Slobodníka. Za to mu uložil peňažný trest vo výške 100.000 eur. V prípade jeho nezaplatenia mu uložil náhradný trest väzenia na jeden rok.
Sudca v odôvodnení poukázal na to, že pri ukladaní trestu musel súd pristúpiť k zmene právnej kvalifikácie v súvislosti so zmenou Trestného zákona. Takisto prihliadal na minulosť obžalovaného, pre ktorú nevidel dôvod na uloženie iného trestu popri peňažnom. Zároveň sa stotožnil s dôkazmi prezentovanými prokurátorom. Podnikateľ sa voči rozsudku odvolal.
Prokurátor Peter Kysel v priebehu prvostupňového procesu podotkol, že obžalovaný je priamo usvedčovaný Slobodníkom, nepriamo svedkom Petrom Petrovom a inými dôkazmi a listinami. Ozrejmil vtedy, že Slobodník má v tejto veci podmienečne zastavené trestné stíhanie, avšak v čase výpovede nemal sľúbený tento benefit. Obžaloba bola podľa obhajcu Sergeja Romžu založená výlučne na spolupracujúcich osobách. Slobodníkovu výpoveď považoval za nehodnovernú.
Obžalobu na Štefana Ž. podali pre podozrenie z podplácania exšéfa finančnej polície NAKA Slobodníka, ku ktorému malo dochádzať v období rokov 2016 až 2020. Ide najmä o skutky nadväzujúce na kauzu Valčeky.
Celkovo mal Štefan Ž. podľa obžaloby odovzdať minimálne 85.000 eur. Slobodník sa k trestnej činnosti priznával. Protihodnotou za úplatky malo byť podľa obžaloby zabezpečenie beztrestnosti či informácií o trestných konaniach. Štefan Ž. vinu odmietal.
