< sekcia Slovensko
Odvolací proces v prípade vraždy podnikateľa z Číčova odročili
Náhradný obhajca sa o potrebe zastupovania dozvedel v utorok (10. 11.), nebola tak dodržaná lehota na prípravu na verejné zasadnutie.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR v stredu odročil odvolací proces v prípade úkladnej vraždy podnikateľa Tibora Sz. z južného Slovenska na 3. decembra. Dôvodom bola neprítomnosť obhajkyne obžalovaného Erika K., ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemohla na verejnom zasadnutí zúčastniť.
Náhradný obhajca sa o potrebe zastupovania dozvedel v utorok (10. 11.), nebola tak dodržaná lehota na prípravu na verejné zasadnutie. Najvyšší súd bude o odvolaniach obžalovaných v kauze zavraždeného podnikateľa rozhodovať v decembri.
V pojednávacej miestnosti bol prítomný Erik K., ktorého v júni Špecializovaný trestný súd (ŠTS) zatiaľ neprávoplatne odsúdil na 20 rokov väzenia. Druhý obžalovaný Ladislav Sz., neprávoplatne odsúdený na 24 rokov väzenia, sa na verejné zasadnutie nedostavil. V maďarskej väznici si odpykáva trest za inú trestnú činnosť. Súdu vopred písomne oznámil, že súhlasí s konaním v jeho neprítomnosti.
Posledná známa informácia o zavraždenom podnikateľovi bola z 2. mája 2023, keď telefonoval v obci Trávnik v okrese Komárno. Následne ho rodina nahlásila ako nezvestného. Jeho zhorené auto našli o deň neskôr pri meste Pápa na severozápade Maďarska. Zakopané telo podnikateľa vypátral policajný pes 12. mája 2023.
Náhradný obhajca sa o potrebe zastupovania dozvedel v utorok (10. 11.), nebola tak dodržaná lehota na prípravu na verejné zasadnutie. Najvyšší súd bude o odvolaniach obžalovaných v kauze zavraždeného podnikateľa rozhodovať v decembri.
V pojednávacej miestnosti bol prítomný Erik K., ktorého v júni Špecializovaný trestný súd (ŠTS) zatiaľ neprávoplatne odsúdil na 20 rokov väzenia. Druhý obžalovaný Ladislav Sz., neprávoplatne odsúdený na 24 rokov väzenia, sa na verejné zasadnutie nedostavil. V maďarskej väznici si odpykáva trest za inú trestnú činnosť. Súdu vopred písomne oznámil, že súhlasí s konaním v jeho neprítomnosti.
Posledná známa informácia o zavraždenom podnikateľovi bola z 2. mája 2023, keď telefonoval v obci Trávnik v okrese Komárno. Následne ho rodina nahlásila ako nezvestného. Jeho zhorené auto našli o deň neskôr pri meste Pápa na severozápade Maďarska. Zakopané telo podnikateľa vypátral policajný pes 12. mája 2023.