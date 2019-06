Odvolací súd vytýčil termín odvolacieho konania v kauze Filipa R.

Filipovi R. OS Bratislava V vymeral minulý rok trojročný trest s päťročným odkladom a skúšobnou lehotou.

Bratislava 6. júna (TASR) - Krajský súd (KS) v Bratislave vytýčil termín verejného zasadnutia, na ktorom sa bude zaoberať odvolaním Filipa R., asistenta poslanca Národnej rady SR Jozefa Rajtára (SaS) voči minuloročnému rozsudku Okresného súdu (OS) Bratislava V.



Tento nižší súd ho 25. septembra 2018 uznal za vinného zo zločinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. "Príslušný senát odvolacieho KS vytýčil termín verejného zasadnutia v predmetnej trestnej veci na 25. júna, povedal pre TASR hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.



Filipovi R. OS Bratislava V vymeral minulý rok trojročný trest s päťročným odkladom a skúšobnou lehotou. Mal sa tiež verejne ospravedlniť exministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD) a nemal by päť rokov pracovať v inštitúciách, v ktorých sa oboznamuje s bankovým tajomstvom. Rozsudok však nie je právoplatný, Filip R. už vlani v septembri avizoval, že sa odvolá.



"Rešpektujem rozhodnutie súdu, aj keď s ním nesúhlasím. Odvoláme sa," povedal po rozsudku Filip R. "S predmetným rozhodnutím nesúhlasíme, považujeme viaceré otázky za sporné, porušenia sme vymenovali veľmi presne. Preto sme podali odvolanie. Musíme si ale počkať na odôvodnenie rozsudku a z toho budeme potom vedieť podrobnejšie zdôvodniť odvolanie. Dnes to bolo zo strany sudkyne stručné a mnohé otázky podľa mňa ostali otvorené," povedal vtedy obhajca Marek Para.



Filip R. zdôraznil, že na súde sa snažili dokázať jeho nevinu, na čo mal podľa neho súd prihliadnuť. Nikde sa podľa jeho slov ale nepíše, čo vlastne vyzradil. Súd skonštatoval, že Filip R. v banke urobil screenshoty a posunul ich ďalej. Poslanec Rajtár celý súdny proces kritizoval. Sudkyňa podľa neho na obžalovaného nazerala ako na vinného. "Od začiatku volala Filipa páchateľom," podotkol Rajtár, ktorý opätovne odmietol, že by svojho asistenta navádzal na trestný čin. V procese odmietol vypovedať.



Filip R. mal podľa medializovaných informácií ako zamestnanec komerčnej banky preniknúť do účtu vtedajšieho šéfa rezortu vnútra Roberta Kaliňáka. Údaje z tohto účtu sa potom objavili v niektorých médiách.