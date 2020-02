Odvolili predsedovia politických strán, prezidentka aj exprezidenti

Bratislava 29. februára (TASR) - Lídri viacerých strán, ktoré majú najväčšiu šancu dostať sa v týchto voľbách do Národnej rady SR, už odvolili. Sprevádzali ich zväčša rodiny. Volila už aj súčasná prezidentka Zuzana Čaputová a exprezidenti Ivan Gašparovič a Rudolf Schuster.



Viacerí lídri zdôrazňujú potrebu voliť zodpovedne a vyzývajú ľudí, aby išli hlasovať. Čo najväčšiu účasť by uvítala aj prezidentka Čaputová. Každé voľby sú podľa jej slov veľkou príležitosťou a tie aktuálne nemenej dôležitou. "Je nesmierne dôležitý krok dať svoju názorovú pečať na to, ako sa bude Slovensko ďalej vyvíjať," povedala Čaputová.



Gašparovič považuje každé voľby za kľúčové. Pred žiadnymi si však nepamätal toľko nervozity medzi politikmi i národom, ako to bolo pri aktuálnych parlamentných voľbách. Voľby podľa neho ovplyvní aj vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



Schuster sa pri týchto voľbách dlho rozhodoval, koho podporí. Hovoril aj o potrebe zmeny volebného systému. A to tak, aby si ľudia nemuseli vyberať pri hlasovaní stranu. Takúto zmenu však nateraz nevidí celkom reálne, možno v budúcnosti.



Tohtoročné parlamentné voľby sú v ére samostatného Slovenska ôsme v poradí. Oficiálne výsledky má oznámiť štátna volebná komisia v nedeľu (1. 3.).