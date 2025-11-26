< sekcia Slovensko
OECD potvrdila pokrok Slovenska v rozvojovej spolupráci
Slovensku zároveň odporučila desať opatrení.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v utorok zverejnila hodnotiacu správu o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky, ktorou ocenila jej riadenie, odbornosť a spoľahlivosť s jasným právnym a politickým rámcom. Slovensku zároveň odporučila desať opatrení pre pokračovanie jej skvalitňovania, ako napríklad zvyšovanie úrovne oficiálnej rozvojovej spolupráce či sústredenie zdrojov do menšieho počtu programových iniciatív. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Hodnotenie OECD vnímame ako dôležité potvrdenie správne nastaveného smerovania slovenskej rozvojovej spolupráce, ale aj ako impulz pre jej ďalšie doladenie,” vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár na predstavení výsledkov komplexného partnerského hodnotenia nazývaného Peer Review. Na tomto podujatí sa na rezorte diplomacie zúčastnilo približne 100 zástupcov štátnej a verejnej správy, diplomatického zboru, mimovládnych organizácií a podnikateľského sektora.
Blanár uviedol, že SR sa z prijímateľa pomoci stala jej aktívnym a zodpovedným donorom. Značka SlovakAid sa podľa neho v súčasnosti radí medzi rešpektovaných partnerov, ktorí prinášajú reálnu pridanú hodnotu. Jednou zo silných stránok SR je podľa ministra „zdieľanie vlastných transformačných skúseností“ v oblasti riadenia verejných financií, alebo budovania inštitúcií. Blanár tiež vyjadril záujem SR vytvárať nové príležitosti pre zapojenie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce, čo je v priamom súlade s aktuálnymi odporúčaniami OECD.
„Uvedomujeme si, že projekty so silným zameraním na rozvoj môžu priniesť vzájomné výhody pre partnerské krajiny a rovnako pre slovenských podnikateľov, ktorí vytvárajú inovatívne produkty a služby,“ povedal šéf slovenskej diplomacie. SR chce podľa neho podporovať partnerstvá medzi podnikmi a organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré majú skúsenosti s pôsobením v partnerských krajinách a môžu tak priniesť relevantnejšie a udržateľnejšie riešenia.
Komunikačný odbor MZVEZ SR objasnil, že hlavné závery hodnotiacej správy, ktorú v priebehu roka 2025 realizoval Výbor OECD pre rozvojovú spoluprácu, predstavil jeho predseda Carsten Staur. Tento dokument vyzdvihuje stabilný legislatívny a strategický rámec slovenskej rozvojovej spolupráce, ako aj schopnosť SR poskytovať cielenú humanitárnu pomoc. OECD osobitne ocenila získanie oprávnení Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) a EXIMBANKY SR na implementáciu rozvojových nástrojov Európskej únie.
Okrem toho obsahuje táto správa desať konkrétnych odporúčaní adresovaných SR. Ide napríklad o zvyšovanie úrovne oficiálnej rozvojovej spolupráce, sústredenie zdrojov do menšieho počtu programových iniciatív či posilnenie úlohy MZVEZ SR pri riadení rozvojovej spolupráce vrátane zapojenia občianskej spoločnosti.
SR podľa komunikačného odboru pomohla prostredníctvom rozvojovej spolupráce v roku 2024 humanitárnymi projektmi a finančnými príspevkami vo výške takmer 185 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 22 miliónov eur. Popri pravidelných príspevkoch do multilaterálnych organizácií a inštitúcií, ktorých je SR členom, smerovala bilaterálna rozvojová spolupráca do 38 krajín a teritórií. Konštatuje to Správa o rozvojovej spolupráci SR za rok 2024.
Predsedu Výboru OECD pre rozvojovú spoluprácu Staura prijal v rámci návštevy na Slovensku aj štátny tajomník slovenskej diplomacie Rastislav Chovanec. Súčasťou podujatia pri príležitosti prezentácie správy OECD bola aj panelová diskusia zameraná na aktuálnu tému zapájania donorov do využívania a spravovania finančných nástrojov EÚ a medzinárodných finančných inštitúcií a zdieľanie slovenských skúseností z rozvojových projektov v Juhoafrickej republike, Keni, Moldavsku a Srbsku.
SR tento týždeň navštívil v rámci série podujatí BratislavAI Forum 2025 aj generálny tajomník OECD Mathias Cormann. Na slávnostnom galaprograme pri príležitosti 25. výročia vstupu SR do OECD prevzal z rúk šéfa slovenskej diplomacie Zlatú pamätnú medailu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pre OECD, uzavrel komunikačný odbor.
