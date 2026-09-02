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OECD predstaví 8. septembra v Bratislave výsledky štúdie PISA 2025
Podujatie otvorí minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Bratislava bude 8. septembra jedným z dvoch európskych miest, kde OECD predstaví výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025. Slovensko bude hostiť regionálne predstavenie výsledkov pre 31 krajín strednej, východnej a severnej Európy a strednej Ázie. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Rozhodnutie OECD zveriť organizáciu podujatia Slovensku je podľa rezortu školstva významným prejavom dôvery a zároveň uznaním smerovania reforiem slovenského vzdelávania. Slovensko, ktoré je súčasťou merania PISA od roku 2003, vníma jeho výsledky ako dôležitý zdroj dát pre ďalšie zvyšovanie kvality vzdelávania.
Na podujatí, ktoré spoločne organizujú ministerstvo školstva a OECD, sa zúčastnia ministri, vrcholní predstavitelia vzdelávacích politík a odborníci z krajín regiónu. Spoločne budú diskutovať aj o opatreniach na zvyšovanie kvality vzdelávania, znižovanie nerovností a o tom, ako pripraviť mladých ľudí na život v rýchlo sa meniacom svete.
Podujatie otvorí minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Účastníkom sa prihovorí aj generálny tajomník OECD Mathias Cormann a hlavné zistenia PISA 2025 s regionálnym pohľadom predstaví zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička. „To, že sa takáto významná medzinárodná diskusia uskutočňuje práve v Bratislave, vnímame ako prejav dôvery a zároveň záväzok. PISA pre nás nie je súťažou o miesto v rebríčku. Je to diagnostika, ktorá nám ukazuje, kde náš vzdelávací systém funguje a kde musíme konať dôslednejšie. Kvalitné vzdelávanie je najlepšou investíciou do budúcnosti detí a zároveň jedným z najsilnejších prorastových opatrení, ktoré môže krajina urobiť,“ uviedol Drucker.
Slovensko sa do medzinárodného merania PISA zapája kontinuálne od roku 2003. Do cyklu PISA 2025 sa na Slovensku zapojilo 300 škôl a približne 6684 15-ročných žiakov. Hlavnou sledovanou oblasťou bola prírodovedná gramotnosť, pričom meranie sa venovalo aj čitateľskej a matematickej gramotnosti. Súčasťou aktuálneho cyklu bolo i hodnotenie schopnosti žiakov učiť sa v digitálnom svete.
Výsledky PISA sú pre rezort dôležité najmä preto, lebo umožňujú porovnávať vývoj slovenského vzdelávacieho systému v čase a zároveň identifikovať oblasti, v ktorých sú potrebné systémové zmeny. Dáta rezort využíva pri nastavovaní vzdelávacích politík od predprimárneho vzdelávania cez kurikulárnu reformu až po zmeny na stredných školách.
„Výsledky PISA nevnímame ako jednorazové vysvedčenie, ale ako živý analytický podklad. Pomáhajú nám presnejšie identifikovať, kde vznikajú rozdiely vo výsledkoch detí a ktoré opatrenia môžu mať najväčší efekt. O to dôležitejšie je pracovať s nimi v čase, keď nový vzdelávací program rozširujeme na všetky základné školy,“ uviedla generálna riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
Témou bratislavského stretnutia je aj využívanie technológií a umelej inteligencie vo vzdelávaní. Diskusia sa dotkne aj skúseností s obmedzovaním smartfónov v školách a možností medzinárodnej spolupráce pri využívaní umelej inteligencie. „Na výsledky PISA musí nadväzovať konkrétna politika. Ak vieme, kde máme slabé miesta, našou povinnosťou je systematicky ich riešiť. Zmeny vo vzdelávaní sa neprejavia zo dňa na deň a nemôžu byť projektom jedného volebného obdobia. Potrebujeme stabilný smer založený na dátach, odbornosti a na tom, čo je dobré pre deti. Práve tak môžeme zvýšiť kvalitu života na Slovensku a posilniť našu schopnosť uspieť v globálnej súťaži o talent a investície,“ zdôraznil Drucker.
Slovensko plánuje pokračovať aj v ďalšom cykle medzinárodného merania PISA, pričom bude overovať aj finančnú gramotnosť.
Rozhodnutie OECD zveriť organizáciu podujatia Slovensku je podľa rezortu školstva významným prejavom dôvery a zároveň uznaním smerovania reforiem slovenského vzdelávania. Slovensko, ktoré je súčasťou merania PISA od roku 2003, vníma jeho výsledky ako dôležitý zdroj dát pre ďalšie zvyšovanie kvality vzdelávania.
Na podujatí, ktoré spoločne organizujú ministerstvo školstva a OECD, sa zúčastnia ministri, vrcholní predstavitelia vzdelávacích politík a odborníci z krajín regiónu. Spoločne budú diskutovať aj o opatreniach na zvyšovanie kvality vzdelávania, znižovanie nerovností a o tom, ako pripraviť mladých ľudí na život v rýchlo sa meniacom svete.
Podujatie otvorí minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Účastníkom sa prihovorí aj generálny tajomník OECD Mathias Cormann a hlavné zistenia PISA 2025 s regionálnym pohľadom predstaví zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička. „To, že sa takáto významná medzinárodná diskusia uskutočňuje práve v Bratislave, vnímame ako prejav dôvery a zároveň záväzok. PISA pre nás nie je súťažou o miesto v rebríčku. Je to diagnostika, ktorá nám ukazuje, kde náš vzdelávací systém funguje a kde musíme konať dôslednejšie. Kvalitné vzdelávanie je najlepšou investíciou do budúcnosti detí a zároveň jedným z najsilnejších prorastových opatrení, ktoré môže krajina urobiť,“ uviedol Drucker.
Slovensko sa do medzinárodného merania PISA zapája kontinuálne od roku 2003. Do cyklu PISA 2025 sa na Slovensku zapojilo 300 škôl a približne 6684 15-ročných žiakov. Hlavnou sledovanou oblasťou bola prírodovedná gramotnosť, pričom meranie sa venovalo aj čitateľskej a matematickej gramotnosti. Súčasťou aktuálneho cyklu bolo i hodnotenie schopnosti žiakov učiť sa v digitálnom svete.
Výsledky PISA sú pre rezort dôležité najmä preto, lebo umožňujú porovnávať vývoj slovenského vzdelávacieho systému v čase a zároveň identifikovať oblasti, v ktorých sú potrebné systémové zmeny. Dáta rezort využíva pri nastavovaní vzdelávacích politík od predprimárneho vzdelávania cez kurikulárnu reformu až po zmeny na stredných školách.
„Výsledky PISA nevnímame ako jednorazové vysvedčenie, ale ako živý analytický podklad. Pomáhajú nám presnejšie identifikovať, kde vznikajú rozdiely vo výsledkoch detí a ktoré opatrenia môžu mať najväčší efekt. O to dôležitejšie je pracovať s nimi v čase, keď nový vzdelávací program rozširujeme na všetky základné školy,“ uviedla generálna riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
Témou bratislavského stretnutia je aj využívanie technológií a umelej inteligencie vo vzdelávaní. Diskusia sa dotkne aj skúseností s obmedzovaním smartfónov v školách a možností medzinárodnej spolupráce pri využívaní umelej inteligencie. „Na výsledky PISA musí nadväzovať konkrétna politika. Ak vieme, kde máme slabé miesta, našou povinnosťou je systematicky ich riešiť. Zmeny vo vzdelávaní sa neprejavia zo dňa na deň a nemôžu byť projektom jedného volebného obdobia. Potrebujeme stabilný smer založený na dátach, odbornosti a na tom, čo je dobré pre deti. Práve tak môžeme zvýšiť kvalitu života na Slovensku a posilniť našu schopnosť uspieť v globálnej súťaži o talent a investície,“ zdôraznil Drucker.
Slovensko plánuje pokračovať aj v ďalšom cykle medzinárodného merania PISA, pričom bude overovať aj finančnú gramotnosť.