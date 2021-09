Ohorok z cigarety patrí do komunálu, nie na zem, upozorňuje kampaň

Bratislava 12. septembra (TASR) - Cigaretový filter obsahuje plasty, netreba ho preto odhadzovať na zem, ale do zmiešaného komunálneho odpadu. Motivovať fajčiarov na zmenu správania a správne vyhadzovanie ohorkov má nová kampaň Cigaretovník. TASR o tom informoval Roman Záhorec z PR agentúry Neopublic.



Ohorok z cigarety obsahuje acetát celulózy, čo je bioplast vyrobený z drevnej buničiny, a v prírode sa rozkladá až 15 rokov. Jediným správnym spôsobom, ako ohorok zlikvidovať, je dať ho do zmiešaného komunálneho odpadu. Vo veľkých mestách končia v spaľovni, kde svojím zložením podporujú horenie, priblížil Záhorec.



Kampaň Cigaretovník iniciuje Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV), ktoré zastrešuje štyri tabakové spoločnosti na Slovensku. Jej myšlienkou je pripomenúť fajčiarom, že ohorok nepatrí na zem, pretože z neho žiadny cigaretovník nevyrastie. "Veríme, že sa nám podarilo vytvoriť nápaditú kampaň, ktorá zmení správanie spotrebiteľov smerom k ochrane životného prostredia. Pripájame sa k verejnému záujmu a chceme urobiť maximum, aby došlo k zníženiu tohto odpadu na Slovensku," poznamenal riaditeľ SZZV Ľubomír Tuchscher.



Znečistenie ohorkami je podľa predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu masívny problém mnohých väčších miest. Predseda Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredia Jaroslav Karahuta (Sme rodina) poukázal na to, že len zodpovedným prístupom každého jednotlivca sa dokážu zmeniť zaužívané zlozvyky, ktoré ničia životné prostredie. "Chcem apelovať na širokú verejnosť, aby sme prestali tolerovať odhadzovanie ohorkov na zem, a vzájomne sa upozorňovali, že tento odpad patrí len do koša medzi zmesový odpad," povedal.