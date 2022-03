Vyhlásia výzvu na vybudovanie a modernizáciu školských knižníc

Bratislava 31. marca (TASR) – Okrem dobudovania kapacít materských škôl sa investície v oblasti školstva majú sústrediť aj na infraštruktúru. Vyplýva to z Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2022 v oblasti vzdelávania, ktoré predložilo Ministerstvo financií SR do medzirezortného pripomienkového konania.



Vyhlásiť sa má výzva pre základné školy na odstránenie dvojzmennej prevádzky v 49 školách a na debarierizáciu budov stredných škôl. Cieľom je debarierizovať 252 škôl do roku 2025.



Uskutočniť sa má verejné obstarávanie na dovybavenie digitálnej infraštruktúry v základných a stredných školách. "Cieľom je zvýšiť podiel škôl s plným vstupným digitálnym vybavením na 90 percent zo súčasných 30 percent," uvádza sa v predloženom materiáli.



Vyhlásiť sa má aj výzva na vybudovanie a modernizáciu školských knižníc ako vzdelávacích centier škôl na podporu čitateľskej gramotnosti. Cieľom je vybudovať alebo zrekonštruovať 200 knižníc v školách, ktoré navštevujú žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. "Formou dotačného programu sa podporí modernizácia infraštruktúry vo výskume, vzdelávaní a ubytovacích kapacitách s dôrazom na pridanú hodnotu pre excelentný výskum, internacionalizáciu, debarierizáciu a digitalizáciu vyučovania," píše sa v materiáli.



Investície podporia individuálne dlhodobé strategické zámery jednotlivých vysokých škôl. Jedným z cieľov je do roku 2026 zrekonštruovať 263.000 metrov štvorcových plochy vysokých škôl a internátov s energetickou úsporou vyššou ako 30 percent.