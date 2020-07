Rezort vnútra: Okrem Hlasu chce vzniknúť ďalších 9 politických strán

Bratislava 19. júla (TASR) - Okrem strany expremiéra Petra Pellegriniho s názvom Hlas-sociálna demokracia by chcelo na Slovensku vzniknúť ďalších deväť nových politických strán. Oznámenie o zbieraní podpisov zverejnili na webstránke Ministerstva vnútra (MV) SR. Na registráciu potrebujú minimálne 10.000 podpisov od občanov.



Ide o subjekty Právo a povinnosť, Zelenáči-občianska iniciatíva či Dobro. Ešte pred Pellegriniho projektom zverejnili oznámenie od prípravných výborov aj subjekty Slovenská pirátska strana, Pirátska strana, Rómska strana, Slovensko ide ďalej - jednota pronárodných síl, ODS - Občianski demokrati Slovenska a Budúcnosť pre Slovensko.



Pellegrini spolu s kolegami predstavil zber podpisov v uplynulom týždni. Poslanec a jeden z predstaviteľov vznikajúcej strany Matúš Šutaj Eštok pre TASR povedal, že podpisy chcú vyzbierať do mesiaca, aby mohli 14. augusta požiadať o registráciu strany. Ustanovujúci snem strany by chceli podľa neho zorganizovať na jeseň.



Na Slovensku je registrovaných okolo 160 politických strán a hnutí, takmer stovka je v likvidácii. Zakladatelia strany musia vyzbierať aspoň 10.000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu a požiadať o registráciu. Ak splnia všetky zákonné podmienky, ministerstvo stranu zaregistruje.