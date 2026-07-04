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Okrem obce Blhovce sa volebné miestnosti otvorili načas
V tejto obci sa bude posúvať začiatok hlasovania.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 4. júla (TASR) -Volebné miestnosti pre referendum sa v sobotu ráno otvorili načas po celom Slovensku s výnimkou jednej v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota. U zapisovateľky okrskovej volebnej komisie nastal zdravotný problém. V tejto obci sa bude posúvať začiatok hlasovania. Na rannej tlačovej konferencii o tom informoval predseda štátnej volebnej komisie Eduard Burda a šéf odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
„Volebné miestnosti boli otvorené, okrem jednej, ktorá je v obci Blhovce, okres Rimavská Sobota, kde sa udial nejaký zdravotný problém zapisovateľke okrskovej volebnej komisie, ktorá je aj zamestnankyňa obce a mala na starosti zoznam voličov, ktorý teraz okrsková komisia nemá k dispozícii. Takže tam sa bude o niečo posúvať začiatok hlasovania,“ priblížil Gajdoš s tým, že situácia sa onedlho vyrieši.
Ostatné volebné komisie nehlásili zatiaľ žiaden problém. Všetky volebné komisie sú podľa Gajdoša materiálne aj personálne pripravené na referendum. Voličom je k dispozícii 5542 volebných miestností, ďalšie tri okrskové volebné komisie zasadajú pre voľbu poštou zo zahraničia.
Štátna volebná komisia bude podľa Burdu monitorovať prípadné problémy, ktoré by mohli nastať, a priebežne ich riešiť. „Jednotliví členovia komisie môžu ísť do terénu, môžu ísť urobiť určitú kontrolu. Závisí to od individuálnych potrieb,“ skonštatoval.
Policajti zatiaľ nemajú hlásené žiadne narušenie verejného poriadku. „Máme nasadený dostatočný počet síl a prostriedkov na to, aby sme toto referendum bezpečnostne zvládli. Nemáme hlásené momentálne žiadne narušenie verejného poriadku alebo informácie, ktoré by narúšali priebeh tohto referenda,“ informoval viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič.
V sobotu o 7.00 h sa začalo desiate referendum v histórii samostatnej SR. Slováci v ňom rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na referende, musí mať so sebou platný občiansky preukaz.
„Volebné miestnosti boli otvorené, okrem jednej, ktorá je v obci Blhovce, okres Rimavská Sobota, kde sa udial nejaký zdravotný problém zapisovateľke okrskovej volebnej komisie, ktorá je aj zamestnankyňa obce a mala na starosti zoznam voličov, ktorý teraz okrsková komisia nemá k dispozícii. Takže tam sa bude o niečo posúvať začiatok hlasovania,“ priblížil Gajdoš s tým, že situácia sa onedlho vyrieši.
Ostatné volebné komisie nehlásili zatiaľ žiaden problém. Všetky volebné komisie sú podľa Gajdoša materiálne aj personálne pripravené na referendum. Voličom je k dispozícii 5542 volebných miestností, ďalšie tri okrskové volebné komisie zasadajú pre voľbu poštou zo zahraničia.
Štátna volebná komisia bude podľa Burdu monitorovať prípadné problémy, ktoré by mohli nastať, a priebežne ich riešiť. „Jednotliví členovia komisie môžu ísť do terénu, môžu ísť urobiť určitú kontrolu. Závisí to od individuálnych potrieb,“ skonštatoval.
Policajti zatiaľ nemajú hlásené žiadne narušenie verejného poriadku. „Máme nasadený dostatočný počet síl a prostriedkov na to, aby sme toto referendum bezpečnostne zvládli. Nemáme hlásené momentálne žiadne narušenie verejného poriadku alebo informácie, ktoré by narúšali priebeh tohto referenda,“ informoval viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič.
V sobotu o 7.00 h sa začalo desiate referendum v histórii samostatnej SR. Slováci v ňom rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na referende, musí mať so sebou platný občiansky preukaz.