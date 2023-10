Okresný snem KDH v Bratislave podporil Šimkovu kandidatúru na predsedu

Bratislava 20. októbra (TASR) - Okresný snem KDH v Bratislave podporil kandidatúru Ivana Šimka na predsedu hnutia. Zároveň ho zvolil za delegáta okresu na najbližší snem. TASR o tom informoval okresný predseda KDH Bratislava III Milín Kaňuščák.



"Zdravá konkurencia aj diskusia v politickej strane je ako osviežujúci vietor, ktorý prináša viacero pozitívnych výsledkov," uviedol Kaňuščák s tým, že zlepšuje kvalitu politického rozhodovania, zvyšuje transparentnosť a zodpovednosť politických strán a tiež zvyšuje angažovanosť voličov. Upozornil pritom na to, že príliš tvrdá konkurencia môže viesť k osobným útokom a odkloneniu od skutočných problémov. "Neférová konkurencia môže znamenať, že k moci sa dostanú nevhodní kandidáti," dodal.



Termín snemu ešte nie je známy. Podľa stanov hnutia sa má konať do šiestich mesiacov od konania parlamentných volieb.



KDH sa po dvoch volebných obdobiach vrátilo do parlamentných lavíc. V predčasných voľbách získalo hnutie 6,82 percenta hlasov a v parlamente bude mať 12 poslancov. Uplynulý víkend sa konala celoslovenská rada KDH. Jeho súčasný predseda Milan Majerský označil návrat hnutia do parlamentu za splnenie predvolebného cieľa.