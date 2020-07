Okresný snem strany Za ľudí vyzval Šeligu, aby kandidoval za predsedu

Bratislava 18. júla (TASR) – Okresný snem koaličnej strany Za ľudí v Žiline vyzval podpredsedu strany a podpredsedu Národnej rady SR Juraja Šeligu, aby kandidoval na lídra strany. Vyplynulo to z prijatého uznesenia z piatka (17. 7.), o ktorom TASR informoval okresný predseda Za ľudí v Žiline Juraj Jankovič.



"Uznesením sme vyzvali podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu, aby na augustovom sneme našej strany kandidoval za predsedu. Myslíme si, že je vhodným kandidátom na to, aby v strane vnikol nový elán a smerovanie do ďalších rokov," uviedol Jankovič. Šeliga, ktorý bol na sneme aj osobne prítomný, poďakoval členom strany za dôveru s tým, že svoje rozhodnutie kandidovať oznámi počas budúceho týždňa.



Počas snemu mali padnúť aj kritické pohľady na komunikáciu strany a jej volebný výsledok, avšak členovia vyjadrili túžbu budovať "stredovú stranu s jasným antipopulistickým odkazom".



Celoštátny snem Za ľudí sa bude konať 8. augusta. Líder strany a exprezident Andrej Kiska oznámil, že kandidovať na predsedu opätovne už nebude. V ďalšej kandidatúre podporuje podpredsedníčku strany a ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniku Remišovú, ktorá už svoju oficiálnu kandidatúru oznámila.