Golian: Okresný súd Bratislava I je v absolútne kritickej situácii

Bratislava 24. februára (TASR) – Okresný súd (OS) Bratislava I je v absolútne kritickej situácii z hľadiska personálneho stavu. Na zasadnutí Súdnej rady to uviedol predseda súdu Ján Golian. Obchodný úsek OS Bratislava I prišiel v posledných mesiacoch o troch sudcov z Threemy Mariana K. Vladimír Sklenka a Miriam Repáková sa vzdali funkcie sudcov, Denisa Cviková má funkciu pozastavenú.



„Nemôže nikto žiadať od súdu akékoľvek výkony, ak je v takomto podstave,“ myslí si Golian. Ten apeloval v pondelok na Súdnu radu, aby sa urýchlene zaoberali personálnym podstavom na jeho súde.



Vladimír Sklenka si mal cez aplikáciu Threema vymeniť s Marianom K. 9000 správ. Podľa predsedníčky osobitnej komisie Súdnej rady Eleny Berthotyovej mal Sklenka od Mariana K. dostať peniaze aj iné plnenia. Z OS Bratislava I mal Sklenka podľa vyšetrovateľa NAKA vynášať „insiderské informácie“. Funkcie sudcu sa vzdal.



Miriam Repáková bola sudkyňa, ktorá rozhodovala v kauze Technopol Servis, ktorú odhalil zavraždený novinár Ján Kuciak. Z objednávky jeho vraždy je Marian K. obžalovaný na Špecializovanom trestnom súde. Repáková sa svojej funkcie taktiež vzdala.



Sudkyňa Denisa Cviková mala podľa komunikácie z Threemy pomáhať sudkyni Zuzane Maruniakovej pri vypracovaní rozsudku, v ktorej bola Marianovi K. prisúdená zmenka v hodnote ôsmich miliónov eur v spore s TV Markíza. Urobiť tak mala napriek tomu, že to nebol jej prípad a nebol vedený ani na jej súde. Z falšovania aj tejto zmenky je Marian K. taktiež obžalovaný.



Na zasadnutí Súdnej rady sa hlasovalo aj o výberovej komisii, ktorá urobila z Maruniakovej sudkyňu. Za vyčiarknutie členov komisie z budúcich výberových konaní hlasovala iba predsedníčka osobitnej komisie Berthotyová a návrh tak neprešiel.



Jedným z bodov programu bolo aj rozhodovanie o tom, či Súdna rada odporučí prezidentke odvolanie bývalej predsedníčky Najvyššieho súdu SR Daniely Švecovej. Ide o štandardný postup, ktorý nastáva vždy, keď sudca dosiahne vek 65 rokov a opakuje sa každý rok po jeho neodvolaní. Súdna rada nechala nateraz Švecovú v talári. V otázkach sa zaujímali aj o to, aká situácia by nastala s náporom práce v prípade jej odvolania.



Počas obedovej prestávky vypočúvala osobitná komisia Eleny Berthotyovej predsedu Krajského súdu Košice Imricha Volkaia. Ten vysvetľoval, akým spôsobom zbavoval mlčanlivosti sudcov zainteresovaných v kauze Unipharma. V tej mal záujmy aj Marian K.