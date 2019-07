Okresný súd zamietol žalobu Penty na štát pre zákaz zisku

Prečítajte si aj: Kamenický je rád, že súd zamietol žalobu Penty na štát pre zákaz zisku

Bratislava 19. júla (TASR) - Okresný súd Bratislava I v piatok zamietol žalobu v spore finančnej skupiny Penta so štátom pre zákaz zisku zdravotných poisťovní. Štát tak podľa sudkyne nemusí vyplatiť odškodnenie vyše 82 miliónov eur plus úroky z omeškania vo výške viac ako 140 miliónov eur za škodu, ktorú mal spôsobiť zákaz zisku. Rozsudok nie je právoplatný.Spoločnosť HICEE B. V. patriaca Pente žiadala od Slovenskej republiky peniaze ako odškodnenie za to, že štát v minulosti zakázal majiteľom poisťovne vyplatiť si zisk. Spor medzi štátom a finančnou skupinou Penta trvá od roku 2010, súd sa začal vlani. Penta pôvodne chcela od štátu 750 miliónov eur za zákaz zisku. Zákon upravujúci podnikanie zdravotných poisťovni sa medzičasom zmenil.povedala sudkyňa, ktorá svoje rozhodnutie zamietnuť žalobu odôvodnila tým, že nebolo preukázané zo strany žalobcu, že škoda, ktorá mu mala vzniknúť ku dňu rozhodnutia, stále existuje.uviedla na margo rozsudku hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.Ako pre TASR priblížil za spoločnosť Penta Martin Danko, stanovisko spoločnosti k tejto veci je nemenné.uviedol s tým, že vedením tohto sporu nesledujú to, aby získali finančné odškodnenie.doplnil.Žalobca v záverečnej reči argumentoval tým, že SR prijala protiústavnú právnu úpravu. Tvrdil, že v dôsledku tzv. neziskovej novely došlo k nútenému obmedzeniu vlastníckeho práva akcionárov súkromných zdravotných poisťovní tým, že bolo obmedzené ich právo disponovať s vlastnými akciami ako majetkovými hodnotami, a to bez poskytnutia akejkoľvek náhrady.Žalobca zároveň v súdnom konaní preukázal aj to, že jeho nárok na náhradu, ktorý vznikol už začiatkom roka 2008, následne v celom rozsahu nezanikol, a preto aj v súčasnosti existuje v kladnej nenulovej výške.uviedol na súde žalobca. Dodal, že práve ziskotvorný potenciál je pritom kľúčovým faktorom pre stanovenie hodnoty spoločnosti, ako aj samotných akcií takejto spoločnosti.Právni zástupcovia štátu ale uviedli, že žalobca účelovo využíval nejednoznačnú interpretáciu jednotlivých legislatívnych ustanovení, aby si zabezpečil ďalšie finančné zdroje.uzavreli na súde.