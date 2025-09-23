< sekcia Slovensko
Okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku sa má rozšíriť
Nižší príspevok by mohli dostávať aj školy, ktoré by boli verejným poskytovateľom, no nedodržiavali svoje povinnosti.
Bratislava 23. septembra (TASR) - Okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku sa má rozšíriť. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, by sa mohol znížiť o 20 percent. Národná rada (NR) SR totiž v utorok do druhého čítania posunula návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení, ktorý má danú zmenu priniesť.
„Dôvodom zníženia normatívneho príspevku sa sleduje vyrovnávanie podmienok financovania škôl rôznych druhov zriaďovateľov, a to najmä z hľadiska kritéria poskytovania výchovy a vzdelávania vo verejnom záujme,“ odôvodnilo ministerstvo školstva, ktoré za legislatívou stojí.
Nižší príspevok by mohli dostávať aj školy, ktoré by boli verejným poskytovateľom, no nedodržiavali svoje povinnosti. Navrhuje sa tiež zníženie príspevku pre zriaďovateľa zariadenia poradenstva a prevencie, a to v prípade nedodržiavania výkonových a obsahových štandardov výchovného poradenstva či ustanovení o minimálnom počte odborných zamestnancov. V týchto prípadoch by sa mohol normatívny príspevok znížiť o 15 percent v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov, počas ktorých neboli zistené nedostatky odstránené.
Návrh má tiež upraviť určovanie normatívneho príspevku pre materské, základné a stredné školy. Normatívny príspevok by sa mal určovať počtom detí alebo žiakov a normatívom. V porovnaní s aktuálnou úpravou sa to má rozšíriť o kritérium stupňa vzdelávania v základnej škole. Vo vzťahu k materským školám by sa veľkosť materskej školy mala zohľadňovať v závislosti od celkového počtu detí materských škôl so sídlom v obci. Vypustiť sa má úprava určovania mzdového a prevádzkového normatívu základnej školy v závislosti od jej veľkosti a určovanie prevádzkového normatívu v závislosti od teplotných podmienok v mieste sídla.
Opozícia kritizovala, že návrh prešiel do druhého čítania. Opozičné KDH ho označilo za diskriminačný. „Zákon rozdeľuje deti na dve kategórie. Jedným deťom dáva 100 percent podpory a tým druhým len 80 percent. Nie preto, že by mali horšie výsledky. Ani preto, že ich rodičia platia menej daní. Vláda diskriminuje deti za to, že si vybrali školu podľa svojej viery a hodnôt. Je to nespravodlivé a necitlivé,“ skonštatovalo. Avizovalo predloženie viacerých pozmeňujúcich návrhov. Kresťanská únia o navrhovaných zmenách hovorila ako normalizácii škôl.
