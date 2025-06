Bratislava 5. júna (TASR) - Okruh osôb, ktoré nemôžu byť generálnym prokurátorom, sa nerozšíri. Poslanci Národnej rady (NR) SR totiž vo štvrtok odmietli opozičnú novelu zákona o prokuratúre. Do parlamentu ju predložili poslanci Zuzana Števulová, Lucia Plaváková a Branislav Vančo (všetci PS).



V novele navrhovali, aby sa generálnym prokurátorom nemohli stať osoby, ktoré boli dva roky pred vymenovaním poradcami členov vlády. Chceli tým zamedziť politickým vplyvom a iným neoprávneným vplyvom na prokuratúru. Upozornili na to, že v súčasnosti už zákon zakazuje kandidovať do funkcie osobám, ktoré pôsobia na rôznych stupňoch politiky, no netýka sa to poradcov členov vlády. Mienia však, že aj tí sa významným spôsobom podieľajú na rozhodnutiach členov vlády či im podriadených orgánov a zároveň si v rámci daných štruktúr vytvárajú osobné vzťahy.



Poslanci chceli návrhom tiež spresniť podmienky týkajúce sa morálnych predpokladov kandidátov. Hovorili o osobnej a morálnej spôsobilosti, ktorú by musela spĺňať osoba, ktorá by mala byť vymenovaná do funkcie generálneho prokurátora.



Poslanci za PS skritizovali, že parlament ich novelu neprijal. Koalícia mala podľa nich možnosť podporením návrhu rozptýliť úvahy o tom, že novým generálnym prokurátorom sa stane ich blízky. „Lex Para/Lindtner mal za cieľ zabrániť, aby sa ďalším generálnym prokurátorom mohli stať títo ľudia. Svojím hlasovaním však ukázali, že im nezáleží na tom, či bude generálna prokuratúra obsadená morálne odolným a ‚nezávadným‘ kandidátom, alebo naopak,“ dodala Plaváková.