Bratislava 3. novembra (TASR) - Okruh žiadateľov o príspevok z Fondu na podporu športu sa rozšíri aj o samosprávne kraje. Budú ho môcť získať aj projekty vzťahujúce sa na všetku športovú infraštruktúru, nielen na tú, ktorá je národného významu. Vyplýva to z novely zákona o Fonde na podporu športu z dielne SaS, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili. Má sa tak zintenzívniť podpora vo vzťahu k športovej infraštruktúre. Novela po schválení pozmeňujúcich návrhov z výborov reaguje aj na aktuálnu koronakrízu a jej dôsledky.



"Cieľom zmeny je umožniť rozšírenie okruhu žiadateľov o príspevok na projekt a rozšírenie okruhu podpory na športovú infraštruktúru. Pri okruhu žiadateľov ide o rozšírenie o samosprávne kraje, ktoré majú v oblasti športu rovnaké úlohy ako obec," priblížili predkladatelia. Poukázali aj na dôsledky koronakrízy na slovenský šport, pričom športovci štátnou pomocou prepadli. O príspevok sa budú môcť uchádzať aj iné ako taxatívne vymenované okruhy subjektov podľa zadania výzvy. "S podmienkou, že predmet činnosti žiadateľa bude mať priamu väzbu na účel poskytovaného príspevku," píše sa v návrhu.



Novelou sa má tiež znížiť administratíva pri posudzovaní niektorých žiadostí a zefektívniť nominovanie zástupcov príslušných organizácií do kolektívnych orgánov Fondu na podporu športu. Pri výzvach, kde je možné žiadosť vyhodnotiť "administratívne", na základe objektívnych overiteľných údajov, sa upustí od ich vyhodnocovania odbornou komisiou. Upraví sa aj odvolávanie členov dozornej i správnej rady fondu. Konkrétneho člena po novom bude môcť odvolať subjekt, ktorý ho do funkcie navrhol.



Zmení sa tiež postavenie správnej rady, bude len najvyšším a výkonným orgánom fondu. Štatutárnym orgánom fondu už nebude 11-členná správna rada, ale len predseda správnej rady, ktorý koná v mene fondu. Novelou sa tiež upravia pracovnoprávne vzťahy zamestnancov kancelárie a členov komisií fondu.



Fond bude môcť na základe osobitnej výzvy poskytnúť finančné prostriedky aj na zmiernenie následkov mimoriadnej situácie, či núdzového alebo výnimočného stavu. Výzva sa bude zverejňovať na webe fondu a v Informačnom systéme športu. Obsahovať má najmä vymedzenie účelu, na ktorý sa podpora poskytuje, konkrétne podmienky jej poskytnutia a výšku podpory, vzor žiadosti a ďalšie. Poskytovať sa má na základe rozhodnutia správnej rady bez zmluvy.



Upraví sa aj možnosť ministerstva školstva poskytnúť finančnú pomoc športovým klubom, športovcom, trénerom aj iným športovým odborníkom na zmiernenie dosahov spôsobených opatreniami v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Má sa tak aspoň čiastočne odstrániť ich obmedzenie výkonu športovej činnosti. Tieto prostriedky sa nebudú započítavať do zdrojov financovania športu, ktoré sa rozdeľujú percentuálne na jednotlivé účely.