Okrúhle výročia narodení slovenských osobností v roku 2021

ME v krasokorčuľovaní v Bratislave v roku 1966. Na snímke Ondrej Nepela s trénerkou Hildou Múdrou, 3. februára 1966. Foto: TASR - Š. Petráš

Na snímke režisér Laco Kerata. Foto: TASR - Martin Baumann

V roku 1946 sa narodil v Gbelciach spisovateľ, publicista, filmový scenárista a vysokoškolský pedagóg DUŠAN DUŠEK. Foto: TASR/Vladimír Benko

Slovenský hudobný skladateľ a vysokoškolský pedagóg ANDREJ OČENÁŠ zomrel 8. apríla 1995 v Bratislave. Foto: TASR/ARCHÍV - Magda Borodáčová

Autor piesne Nad Tatrou sa blýska J.V.Matúška Foto: Wikipédia/neznámy autor

22. januára 1921 sa narodil v Bystričanoch lekár, politik a diplomat Anton Neuwirt. Na archívnej snímke člen predsedníctva Slovenskej národnej rady Anton Neuwirth Foto: TASR/Vladimír Benko

Ondrej Nepela na majsrovstvách sveta v roku 1973 Foto: TASR/Štefan Petráš

Na snímke z 25. februára 1991 je slovenský jazykovedec a vysokoškolský pedagóg, profesor Jozef Mistrík Foto: archív TASR Jana Noseková

Na snímke slovenský futbalový odborník Jozef Vengloš s najvyšším vyznamenaním Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Rad za zásluhy, ktoré si prevzal na pôde Slovenského futbalové zväzu (SFZ) v Bratislave Foto: TASR/Pavel Neubauer

Na snímke laureát Ceny Dominika Tatarku za rok 2016 Ján Štrasser za knihu "František Mikloško - Rozhovory o dobe a ľuďoch" 14. marca 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann

Na archívnej snímke z roku 1996 je vpravo Juraj Szabados deň pred svojou smrťou. Vľavo džezový spevák Peter Lipa. Košice, 12. júla 2013. Foto: TASR - František Iván

Na fotografii zľava krstný otec knihy Matej Landl, moderátor akcie Martin Nikodým a autor debutu Roman Vadovič. Foto: TASR/Miroslav Košírer

V roku 1941 sa narodil v Seredi básnik a dramaturg JOZEF MOKOŠ. Foto: TASR/Vladimír Benko

Herec Gustáv Valach na archívnej snímke z 15. decembra 1997 Foto: TASR/Rudolf Bihary

V roku 1901 sa narodila v Ružomberku herečka FRÍDA BACHLETOVÁ, členka SND v Bratislave. Zomrela 28.12.1969. Foto: TASR/Viliam Přibyl

V roku 1921 sa narodil spisovateľ RUDO MORIC, autor kníh pre deti a mládež. Najúspešnejšie sú jeho knihy Z poľovníckej kapsy, alebo Ako som krstil medveďa. Zomrel 26.11.1985. Foto: TASR/Zlatica Repová

Na snímke dramaturg Martin Sarvaš. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Anton Tkáč – dráhová cyklistika, OH Montreal 1976, zlato Foto: TASR

V roku 1941 sa narodil v Teranoch prozaik, publicista politik a diplomat (bývalý veľvyslanec SR v Českej republike) LADISLAV BALLEK, autor významných románov Pomocník, Kniha o Palánku a Agáty, Kniha druhá o Palánku a ďalších. Foto: TASR/ Martin Baumann

Otvorenie výstavy Dielo, pocta a portrét - Ľudovít Štúr v slovenskom výtvarnom umení, sa konalo 5. novembra 2015 v arche Primaciálneho paláca v Bratislave. Výstavu otvoril kurátor Ladislav Skrak, spolu s piesňou Materinská moja reč od operného speváka Ivana Ožváta. Na snímke záber na členov slovenskej deputácie k cisárovi Františkovi Jozefovi I. v Olomouci 1849. V zábere hore zľava - Adam Kardoš, Samo Chalupka, Daniel Lichard, Michal M. Hodža, Ľudovít Štúr, Jozef M. Hurban, Jaroslav Bórik. V dolnom rade zľava - Michal Rarus, Juraj Holček, Andrej Radlinský, Karol Kuzmány. Žiadali zriadenie Slovenského kniežatstva, ktoré by nepodliehalo Uhorskej vláde. Foto: TASR/Jakub Kotian

Na snímke režisér a choreograf Ján Ďurovčík. Foto: TASR

Prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká Foto: TASR/Štefan Puškáš

Na snímke slovenský neurológ Pavel Traubner počas príhovoru pri príležitosti zapaľovania 4. sviečky chanukového svietnika počas Židovského sviatku Chanuka, slávnosť svetiel 27. decembra 2016 na Rybnom námestí v Bratislave. Foto:

Predstavitelia vlád ČSFR, ČR a SR zľava, Petr Pithart, Marián Čalfa a Vladimír Mečiar na tlačovej besede s novinármi po skončení rokovania 11. septembra 1990 v Piešťanoch. Foto: TASR Jana Noseková

Mikuláš Schneider Trnavský Foto: TASR

V roku 1946 sa narodila v Trnave divadelná a filmová herečka SOŇA VALENTOVÁ, členka Činohry Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave. Foto: TASR/Daniel Veselský

Magda Paveleková Foto: TASR - Vladimír Benko

Na snímke riaditeľ divadla a herec Vlado Černý v slávnostnom programe k 25. výročiu vzniku divadla Astorka Korzo' 90 v Bratislave 1. apríla 2015. Foto: TASR - Jakub Kotian

V roku 1931 sa narodil v Hybiach divadelný a filmový herec IVAN RAJNIAK, člen činohry SND v Bratislave. Známy napríklad z filmov Medená veža, Orlie pierko či z televízneho triptychu Červené víno. Zomrel 23.2.1999. Foto: TASR

V roku 1921 sa narodil slovenský herec a spevák FRANTIŠEK ZVARÍK, člen činohry SND v Bratislave. Hral v takmer 30 filmoch, ako napr. Varúj, Rodná zem, Posledná bosorka, Červené víno, Spadla z oblakov a Kruté radosti . Najznámejší je Obchod na korze (1965) režisérskej dvojice Ján Kadár a Elmar Klos, ktorý v roku 1966 získal pre bývalé Československo prvého Oscara - výročnú cenu Americkej filmovej akadémie. Zomrel 17.8.2008 Foto: TASR

V Bratislave otvorili v Parku kultúry a oddychu vo štvrtok 13. júna III. medzinárodný festival populárnych piesní Bratislavská lýra 1968. Pieseň „Čarovná flauta” spievajú Zora Kolínska a Ivan Krajíček, 13. júna 1968. Foto: TASR - M. Borodáčová

Legendárny futbalový brankár a československý reprezentant VILIAM SCHROJF, ktorého na MS vo futbale v Čile roku 1962 vyhlásili za najlepšieho brankára majstrovstiev, lebo výraznou mierou prispel k zisku striebornej medaily reprezentácie vtedajšieho Československa. Zomrel 1.9.2007 v Bratislave. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Richard Müller získal Zlatého slávika v kategórii spevák roka. Foto: TASR

Bratislavská lýra 1979. Striebornú lýru získala pieseň Vyznanie /J.Lehotský - K. Peteraj/. Na snímke spieva Marika Gombitová. Foto: Archív TASR

Milan Hodža bol úradujúcim prezidentom bol od 14. do 18. decembra 193. Foto: TASR

Peter Dvorský, archívna snímka. Foto: TASR Dano Veselský

Ľubomír Feldek, archívne foto Foto: TASR/Štefan Puškáš

Soňa Müllerová Foto: archív TASR

Martin Maťo Ďurinda, archívna snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Alexander Dubček Foto: TASR - Vladimír Benko

Ján Laco Foto: TASR/Milan Kapusta

Na snímke Robo Opatovský. Foto: TABLET.TV

Bratislava 30. decembra (TASR) - TASR prináša výberový prehľad okrúhlych výročí narodení slovenských osobností pripadajúcich na rok 2021.1. január 1926 - Narodila sa vo Viedni krasokorčuliarska trénerka HILDA MÚDRA, dlhoročná trénerka olympijského víťaza (ZOH v Sappore, 1972), majstra Európy aj sveta Ondreja Nepelu.1. január 1961 - Narodil sa v Novákoch dramatik, spisovateľ a herec LADISLAV KERATA, ktorý účinkoval napríklad v bratislavskom Divadle Stoka.4. január 1946 - Narodil sa v Gbelciach spisovateľ, publicista, filmový scenárista a vysokoškolský pedagóg DUŠAN DUŠEK.6. január 1681 - Narodil sa vo Vrbovom katolícky kňaz, básnik, autor prvej písomnej národnej obrany Slovákov JÁN BALTAZÁR MAGIN. Zomrel 27.3.1734.7. január 1931 - Narodil sa v Tisovci operný režisér, dramaturg a pedagóg BRANISLAV KRIŠKA. Zomrel 30.4.1999.8. január 1911 - Narodil sa v Selciach hudobný skladateľ ANDREJ OČENÁŠ. Zomrel 8.4.1995.10. január 1821 - Narodil sa v Dolnom Kubíne dramatik, štúrovský básnik a národný buditeľ JANKO VLASTIMIL MATÚŠKA, autor hymny Nad Tatrou sa blýska. Zomrel 11.1.1877.12. január 1901 - Narodil sa v Českom Brezove právnik, diplomat, veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku (1939-1945) JÁN SPIŠIAK, ktorý sa zaoberal aj teóriou peňažníctva. Zomrel 14.11.1981.14. január 1921 - Narodil sa v Šarišských Michaľanoch básnik, prekladateľ a autor kníh pre deti JULO ZBOROVJAN, dramaturg Štátneho divadla v Košiciach. Zomrel 20.10.1974.21. január 1921 - Narodila sa v Trnave herečka, členka Slovenského národného divadla v Bratislave MÁRIA PRECHOVSKÁ. Zomrela 5.11.1995.22. január 1921 - Narodil sa v Bystričanoch lekár a politik ANTON NEUWIRTH. V roku 1954 bol odsúdený za protikomunistické postoje. Po Novembri '89 zastával viacero politických funkcií, bol veľvyslancom SR vo Vatikáne. Jeho dcérou je poslankyňa NR SR Anna Záborská. Zomrel 21.9.2004.22. január 1921 - Narodil sa v Tisovci akademický maliar LADISLAV ZÁBORSKÝ. Zomrel 31.12.2016.22. január 1951 - Narodil sa (niektoré zdroje uvádzajú ako deň narodenia aj 21. január) v Bratislave slovenský krasokorčuliar ONDREJ NEPELA olympijský víťaz z roku 1972. Zomrel 2.2.1989.24. január 1921 - Narodil sa v obci Devičie nadrealistický maliar ERVÍN SEMIAN. Zomrel 20.12.1965.27. január 1941 - Narodil sa v Bratislave publicista, editor, prekladateľ a novinár JÁN KAMENISTÝ.28. január 1946 - Narodil sa v Bratislave herec, režisér, scenárista, zakladateľ Medzinárodného filmového festivalu Art Film PETER HLEDÍK.31. január 1881 - Narodil sa v Liptovskom Mikuláši maliar a reštaurátor PETER JÚLIUS KERN. Zomrel 25.3.1963.2. február 1921 - Narodil sa v Španej Doline jazykovedec, literárny vedec a pedagóg JOZEF MISTRÍK. Zomrel 14.7.2000.4. február 1921 - Narodil sa v Humennom redaktor, spisovateľ a scenárista LADISLAV GROSMAN, autor scenára k oscarovému filmu Obchod na korze. Zomrel 21.1.1981.9. február 1951 - Narodil sa v Michalovciach spisovateľ, publicista a scenárista JOZEF PUŠKÁŠ.10. február 1861 - Narodil sa v Leštinách vydavateľ, básnik a publicista JOZEF GAŠPARÍK - LEŠTINSKÝ, ktorý vytvoril kníhkupeckú sieť na Slovensku. Zomrel 4.6.1931.11. február 1941 - Narodil sa v Bratislave spisovateľ, satirik a humorista VLADO BEDNÁR. Zomrel 17.1.1984.17. február 1931 - Narodil sa v Bánovciach nad Bebravou scénograf, výtvarník a ilustrátor kníh pre deti JÁN HANÁK. Zomrel 29.8.2015.18. február 1936 - Narodil sa v Ružomberku futbalista, tréner, vysokoškolský pedagóg a medzinárodne uznávaný futbalový odborník JOZEF VENGLOŠ.19. február 1921 - Narodil sa v Zlatne akademický maliar DEZIDER PÁPAY. Zomrel v októbri 2004.21. február 1951 - Narodil sa v Bratislave hudobný skladateľ a dirigent SVETOZÁR ŠTÚR ml.25. február 1946 - Narodil sa v Košiciach básnik, textár, publicista a prekladateľ JÁN ŠTRASSER, bývalý šéfredaktor Slovenských pohľadov.28. február 1941 - Narodila sa muzikologička, hudobná kritička a redaktorka ETELA ČÁRSKA.3. marec 1821 - Narodil sa v obci Vlachovo politik, gemerský župan a podnikateľ EMANUEL ANDRÁŠI (Andrássy). Od roku 1881 bol poslancom uhorského snemu. Zomrel 23.4.1891.3. marec 1881 - Narodil sa v Myjave vydavateľ a kníhtlačiar DANIEL PAŽICKÝ. Zomrel 29.1.1941.3. marec 1901 - Narodil sa v Tuchyni člen povstaleckej Slovenskej národnej rady KORNEL FILO. Zomrel 29.1.1980.4. marec 1821 - Narodil sa v Záhrebe humanista a priekopník telesnej výchovy a hasičstva na Slovensku FERDINAND MARTINENGO. Je považovaný za zakladateľa slovenského organizovaného športu. Zomrel 28.2.1895.6. marec 1911 - Narodil sa vo Vrútkach prozaik a prekladateľ JÁN BODENEK. Jeho humoristická novela Katastrofa bola úspešne sfilmovaná pod názvom Skalní v ofsajde. Zomrel 20.11.1985.6. marec 1941 - Narodil sa v Košiciach skladateľ, inštrumentalista a klavirista JURAJ SZABADOS. Zomrel 26.1.1995.8. marec 1851 - Narodil sa v Liptovskom Mikuláši evanjelický kňaz, básnik a prekladateľ ONDREJ BELLA. Zomrel 12.10.1903.9. marec 1971 - Narodil sa v Bratislave známy televízny moderátor MARTIN NIKODÝM.11. marec 1921 - Narodil sa v Žiline prekladateľ, publicista, právnik a redaktor VLADIMÍR ŽABKAY. Zomrel 27.5.1990.11. marec 1941 - Narodil sa v Seredi básnik a dramaturg JOZEF MOKOŠ.12. marec 1961 - Narodila sa v Bratislave herečka ZUZANA FRENGLOVÁ.14. marec 1941 - Narodil sa v Zlatých Moravciach sochár ŠTEFAN PARTL.14. marec 1951 - Narodila sa v Gelnici spisovateľka, novinárka, redaktorka GABRIELA ROTHMAYEROVÁ.14. marec 1961 - Narodil sa v Bratislave herec PAVOL TOPOĽSKÝ.16. marec 1921 - Narodil sa v Hontianskych Nemciach divadelný a filmový herec GUSTÁV VALACH, bývalý člen Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave. Zomrel 27.4.2002.17. marec 1901 - Narodila sa v Ružomberku herečka FRÍDA BACHLETOVÁ, členka Slovenského národného divadla v Bratislave. Zomrela 28.12.1969.18. marec 1901 - Narodil sa v Kyšperku (dnes Letohrad - Česko) spisovateľ, novinár a diplomat PETER JILEMNICKÝ. Autor románu Pole neorané a bývalý redaktor denníka Pravda. Zomrel 19.5.1949.21. marec 1821 - Narodil sa v Banskej Hodruši (dnes Hodruša-Hámre) sochár JOZEF NEUSCHL-FARAGÓ. Zomrel 27.3.1895.22. marec 1921 - Narodila sa vo Veľkom Šariši zakladateľka pôvodnej rómskej literatúry, spisovateľka ELENA LACKOVÁ. Zomrela 1.1.2003.22. marec 1961 - Narodila sa v Bratislave herečka TATIANA KULÍŠKOVÁ.25. marec 1811 - Narodil sa v Trenčíne evanjelický kňaz, profesor, básnik a národný dejateľ KAROL ŠTÚR, brat Ľudovíta Štúra. Zomrel 13.1.1851.27. marec 1921 - Narodil sa v Sučanoch spisovateľ RUDO MORIC, známy autor kníh pre deti a mládež. Zomrel 26.11.1985.27. marec 1941 - Narodil sa v Poltári právnik, politik a niekdajší prezident Slovenskej republiky IVAN GAŠPAROVIČ.28. marec 1961 - Narodil sa v Bratislave textár, manažér, hudobný publicista MARTIN SARVAŠ.29. marec 1951 - Narodil sa v Bratislave významný violončelista JOZEF PODHORANSKÝ.29. marec 1951 - Narodil sa v Zlatých Moravciach spisovateľ a esejista JÁN TUŽINSKÝ.30. marec 1921 - Narodil sa v Brezovici hudobný skladateľ, teoretik a pedagóg OTO FERENCZY. Zomrel 3.5.2000.30. marec 1921 - Narodil sa v Uňatíne rímskokatolícky biskup PAVOL HNILICA, zakladateľ a predseda Asociácie laikov pápežského práva. Zomrel 8.10.2006.30. marec 1951 - Narodil sa v Lozorne cyklista, dráhový pretekár, oympiský víťaz a tréner ANTON TKÁČ.31. marec 1841 - Narodil sa v Mýte pod Ďumbierom národovec, novinár a podnikateľ SAMUEL JAROSLAV ZACHEJ. Zomrel 4.2.1918.31. marec 1921 - Narodil sa v Trenčíne podnikateľ, hlásateľ banskobystrického vysielača počas SNP MICHAL ŠUMICHRAST. Zomrel 5.9.2007.31. marec 1921 - Narodil sa v Trnave operný spevák a režisér BEDŘICH KRAMOSIL. Zomrel 20.6.1992.31. marec 1931 - Narodil sa v Krížovej Vsi vedec, fyzik, pedagóg a profesor JÚLIUS KREMPASKÝ.1. apríl 1921 - Narodil sa vo Vajke nad Žitavou, (dnes Lúčnica nad Žitavou), výtvarný teoretik, priekopník slovenskej fotografickej historiografie ĽUDOVÍT HLAVÁČ. Zomrel 18.2.2007.1. apríl 1941 - Narodil sa v Teranoch prozaik, publicista a diplomat LADISLAV BALLEK. Zomrel 15.4.2014.1. apríl 1961 - Narodil sa v Bratislave filmový režisér MATEJ MINÁČ, ktorého film Nicholas G. Winton: Sila ľudskosti získal cenu Emmy.4. apríl 1931 - Narodil sa v Budapešti výtvarný kritik, teoretik a pedagóg TOMÁŠ ŠTRAUSS Zomrel 28.5.2013 v Bratislave.4. apríl 1941 - Narodil sa v Bratislave pracovník Encyklopedického ústavu Slovenskej akadémie vied ĽUDOVÍT KOPA. Zomrel 6.2.2011.5. apríl 1811 - Narodil sa v Budmericiach publicista, národovec a zakladateľ spolkov miernosti JURAJ HOLČEK. Zomrel 4.5.1869.5. apríl 1911 - Narodil sa v obci Mást (dnes súčasť Stupavy) sochár FRANTIŠEK DRAŠKOVIČ. Zomrel 3.6.1979.5. apríl 1921 - Narodil sa v Dlhom Poli literárny a kultúrny historik, bibliograf a publicista JOZEF KUZMÍK. Zomrel 11.6.2001.5. apríl 1931 - Narodil sa v Mojtíne spisovateľ JÁN MARTIŠ. Zomrel 25.6.1990.6. apríl 1921 - Narodil sa v Dobroči literárny historik a kritik IVAN KUSÝ. Zomrel 10.2.2000.6. apríl 1931 - Narodil sa vo Východnej literárny teoretik a kritik, vedec a básnik MILAN JURČO GLINA. Zomrel 23.6.2012.9. apríl 1921 - Narodil sa v Slovenskom Mederi (dnes Palárikovo) kňaz, básnik, prekladateľ a literárny kritik KAROL STRMEŇ. Zomrel 16.10.1994.10. apríl 1941 - Narodil sa v Pilíšskom Santove (dnes Maďarsko) slovenský básnik, redaktor a publicista ALEXANDER KORMOŠ.10. apríl 1971 - Narodil sa v Michalovciach známy tanečník, choreograf a režisér JÁN ĎUROVČÍK.12. apríl 1921 - Narodil sa v meste Verbiaž (dnes Ukrajina) herec a režisér JOZEF FEĽBABA. Zomrel 12.5.1995.13. apríl 1931 - Narodil sa v Rožňave filmový a divadelný režisér, pedagóg IGOR CIEL. Zomrel 4.7.2010.15. apríl 1941 - Narodila sa v Nesluši spisovateľka a scenáristka DANIELA PŘÍHODOVÁ.17. apríl 1921 - Narodil sa vo Veľkom Ruskove (dnes súčasť obce Nový Ruskov) podnikateľ, priemyselník, ŠTEFAN BOLESLAV ROMAN, spoluzakladateľ a prvý predseda Svetového kongresu Slovákov. Zomrel 23.3.1988.20. apríl 1921 - Narodila sa v Radošine herečka KATARÍNA KOLNÍKOVÁ, členka Radošinského naivného divadla v Bratislave. Zomrela 29.5.2006.24. apríl 1941 - Narodil sa v Budapešti archeológ, profesor a bývalý riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre ALEXANDER RUTTKAY.27. apríl 1921 - Narodil sa v Terste (Taliansko) filmový teoretik, publicista prekladateľ PAVEL BRANKO, pôvodným menom Pavel Haas.1. máj 1926 - Narodila sa v Uherskom Hradišti lekárka-onkologička EVA SIRACKÁ, prezidentka Ligy proti rakovine.2. máj 1941- Narodil sa v Novom Meste nad Váhom akademický maliar IVAN VYCHLOPEN. Zomrel 24.8.1998.2. máj 1941 - Narodil sa v Ilave lekár-neurológ a vysokoškolský pedagóg PAVEL TRAUBNER.3. máj 1941 - Narodil sa v Bratislave karikaturista a prozaik MARIÁN VANEK, autor známeho večerníčkového animovaného seriálu Jurošík.6. máj 1941 - Narodil sa v Bratislave bývalý predseda Slovenskej akadémie vied, elektrotechnik, fyzik a vedec ŠTEFAN LUBY.6. máj 1951 - Narodil sa v Grinave organista, pedagóg JÁN VLADIMÍR MICHALKO.7. máj 1831 - Narodil sa vo Vrbovciach evanjelický kňaz, spisovateľ a prekladateľ JÁN PRAVOSLAV LEŠKA. Zomrel 5.8.1909.7. máj 1946 - Narodil sa v Trebišove právnik a politik MARIÁN ČALFA, predseda vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.8. máj 1851 - Narodil sa v Liptovskom Mikuláši evanjelický kňaz, básnik a prekladateľ ONDREJ BELLA. Zomrel 12.10.1903.8. máj 1931 - Narodila sa v Dvorníkoch pedagogička, zakladateľka matrimoniálnej pedagogiky HELENA ROZINAJOVÁ. Zomrela 21.10.1994.14. máj 1821 - Narodil sa v Bratislave geológ, hydrogeológ, paleontológ a banský inžinier VILIAM ŽIGMONDY. Zomrel 21.12.1888.14. máj 1931 - Narodil sa v Točnici vysokoškolský pedagóg, diplomat, politik, kandidát na post prezidenta SR a zakladateľ Výskumného ústavu pôdoznalectva a výživy rastlín JURAJ HRAŠKO.15. máj 1921 - Narodil sa vo Varíne sochár a vysokoškolský pedagóg ALEXANDER TRIZULJAK, autor sochy Víťazstvo na pylóne bratislavského Slavína. Zomrel 15.10.1990.17. máj 1881 - Narodil sa v obci Gočovo autor prvých slovenských vysokoškolských učebníc matematiky, pedagóg JUR (JURAJ) HRONEC. Zomrel 1.12.1959.17. máj 1911 - Narodil sa v Bratislave múzejník, publicista, kultúrny historik umenia JÚLIUS KÁLMAN. Zomrel 17.8.1991.21. máj 1951 - Narodila sa v Kremnici maliarka VERONIKA RÓNAIOVÁ.22. máj 1921 - Narodila sa v Mojzesove historička a publicistka MÁRIA VYVÍJALOVÁ. Zomrela 27.2.2003.23. máj 1911 - Narodil sa v Rohožníku futbalista, československý reprezentant a tréner LEOPOLD ŠŤASTNÝ. Zomrel 14.5.1996.24. máj 1881 - Narodil sa v Trnave hudobný skladateľ, pedagóg MIKULÁŠ SCHNEIDER-TRNAVSKÝ. Zomrel 28.5.1958.29. máj 1881 - Narodil sa v Liptovskom Mikuláši hudobný skladateľ, zberateľ ľudových piesní, hudobný vedec a zbormajster MILOŠ RUPPELDT. Zomrel 18.11.1943.1. jún 1921 - Narodil sa v Nitre maliar, grafik a ilustrátor LADISLAV GUDERNA, ktorého tvorba má blízko ku kubizmu a surrealizmu. Zomrel 7.10.1999.2. jún 1891 - Narodil sa v Ružomberku novinár, spoluzakladateľ Zväzu slovenských novinárov a jeho prvý predseda KAROL HUŠEK. Zomrel 13.2.1972.3. jún 1911 - Narodil sa v Modre sochár RUDOLF HORNÁK, ktorý patril ku Generácii 1909. Zomrel 15.9.1965.3. jún 1946 - Narodila sa v Trnave divadelná a filmová herečka SOŇA VALENTOVÁ, členka Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave.7. jún 1931 - Narodila sa v Leviciach divadelná a filmová herečka MAGDA PAVELEKOVÁ. Zomrela 20.7.2015.8. jún 1921 - Narodil sa vo Zvolene herec a režisér JÁN KLIMO. Popri filmoch a televíznych inscenáciách úzko spolupracoval s rozhlasom a nahovoril množstvo filmových dokumentov. Jeho vnukom je herec Maroš Kramár. Zomrel 15.10.2001.9. jún 1861 - Narodil sa v Banskej Štiavnici autor baníckej monografie Gemera a banský odborník GUSTÁV EISELE, iniciátor založenia Baníckeho múzea v Rožňave. Zomrel 13.12.1911.9. jún 1951 - Narodila sa v Bratislave poetka, prekladateľka a redaktorka JANA KANTOROVÁ-BÁLIKOVÁ.10. jún 1941 - Narodil sa v Trenčíne divadelný a televízny režisér PETER MIKULÍK, okrem iného režíroval programy Milana Lasicu a Júliusa Satinského Ktosi je za dverami.11. jún 1911 - Narodil sa v Prahe významný herec, režisér, spevák a pedagóg JOZEF BUDSKÝ. Zomrel 31.1.1989 v Bratislave.14. jún 1941 - Narodil sa v Banskej Bystrici spisovateľ PAVEL HRÚZ. Zomrel 15.8.2008.16. jún 1931 - Narodil sa v Bratislave hudobný vedec, pedagóg a etnomuzikológ OSKÁR ELSCHEK.19. jún 1741 - Narodil sa vo Vyšnom Kubíne františkán, teológ, hudobný skladateľ, vydavateľ slovenskej spisby JAKUB VOJTECH GAZDA. Zomrel 26.7.1817.19. jún 1871 - Narodil sa v Hronci športovec, atlét ALOJZ SOKOL (Alajos Szokolyi, v matrike je zapísaný ako Aloysius Joannes Szokol) významná osobnosť uhorskej a slovenskej atletiky, ktorý sa zúčastnil na prvých olympijských hrách nového veku 1896 v Aténach. Zomrel 9.9.1932.21. jún 1951 - Narodil sa v Bratislave divadelný a filmový herec VLADIMÍR (Vlado) ČERNÝ, riaditeľ Divadla Astorka Korzo ’90.29. jún 1951 - Narodil sa v Modre hudobník a skladateľ PAVEL ZAJÁČEK.2. júl 1911 - Narodil sa v Novej Vsi nad Žitavou maliar a výtvarný pedagóg FRANTIŠEK STUDENÝ, autor figurálnych kompozícií a zátiší. Zomrel 22.12.1980.2. júl 1921 - Narodil sa v obci Prestavlky spisovateľ LADISLAV BEŇO. Zomrel 29.1.2009.6. júl 1961 - Narodil sa v Prešove archeológ MATEJ RUTTKAY.10. júl 1921 - Narodil sa v Medzilaborciach výtvarný fotograf, reportér a dokumentarista JOZEF NOVÝ. Zomrel 2.6.1995.10. júl 1931 - Narodil sa v Hybiach herec IVAN RAJNIAK, člen Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave. Zomrel 23.2.1999.10. júl 1961 - Narodil sa v Bratislave bubeník JURAJ ČERNÝ, ktorý hrával v kapelách Tublatanka či Slobodná Európa. Zomrel 26.2.2016.14. júl 1931 - Narodil sa v Radvani (dnes súčasť Banskej Bystrice) herec a pedagóg JURAJ SARVAŠ.15. júl 1921 - Narodil sa v Banskej Bystrici prekladateľ a literárny historik VLADIMÍR OLERÍNY. Zomrel 29.4.2016.15. júl 1971 - Narodil sa v Nitre spevák a frontman hudobnej skupiny Desmod MÁRIO "KULY" KOLLÁR.17. júl 1921 - Narodil sa vo Vrútkach herec a spevák FRANTIŠEK ZVARÍK, člen Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave. Hral napríklad v oskarovom filme Obchod na korze (Ján Kadár, Elmar Klos, 1965). Zomrel 17.8.2008.22. júl 1921 - Narodil sa vo Východnej historik, editor, odborný publicista PETER RATKOŠ. Zomrel 1.9.1987.25. júl 1946 - Narodila sa v Bratislave operná speváčka (sopranistka) MAGDALÉNA HAJÓSSYOVÁ.27. júl 1941 - Narodila sa v Kráľovej Lehote speváčka, herečka a podnikateľka ZORA KOLÍNSKA. Zomrela 17.6.2002.29. júl 1911 - Narodil sa v Banskej Bystrici hudobný skladateľ, dramaturg a pedagóg JÁN CIKKER, jeden z popredných predstaviteľov a priekopníkov slovenskej hudobnej moderny. Zomrel 21.12.1989.30. júl 1941 - Narodil sa v Podlaviciach (dnes časť Banskej Bystrice) spisovateľ a literárny vedec ONDREJ SLIACKY.31. júl 1941 - Narodila sa v Bratislave herečka ELENA PETROVICKÁ.1. august 1921 - Narodil sa v Žiline spisovateľ, prekladateľ a novinár MIROSLAV (Miro) PROCHÁZKA. Zomrel 18.10.2005.1. august 1951 - Narodila sa v Okružnej herečka, scenáristka a spisovateľka MILKA ZIMKOVÁ, známa napríklad z filmu Pásla kone na betóne.2. august 1931 - Narodil sa v Prahe legendárny futbalový brankár a československý reprezentant VILIAM SCHROJF., ktorého na MS vo futbale v Čile v roku 1962 vyhlásili za najlepšieho brankára majstrovstiev. Zomrel 1.9.2007 v Bratislave.12. august 1901 - Narodil sa v Novom Sade (dnes Vojvodina - Srbsko) publicista, diplomat, vysokoškolský pedagóg, verejný a hospodársky činiteľ DALIBOR MILOŠ KRNO. Zomrel 6.9.1983.12. august 1971 - Narodil sa v Kežmarku rozhlasový a televízny moderátor MARCEL FORGÁČ.17. august 1941 - Narodil sa v Bratislave herec a režisér KAROL SPIŠÁK. Zomrel 13.3.2007.20. august 1941 - Narodil sa v Bratislave herec, humorista, spisovateľ a dramatik JÚLIUS SATINSKÝ. Zomrel 29.12.2002.24. august 1951 - Narodil sa v Nitre gitarista, spevák a skladateľ JÁN BALÁŽ, zakladajúci a dlhoročný člen skupiny Elán.26. august 1961 - Narodil sa v Leviciach významný filmový kameraman MARTIN ŠTRBA.29. august 1961 - Narodila sa v Bratislave výtvarníčka a módna návrhárka LEA FEKETE.31. august 1921 - Narodil sa v Slatinke nad Bebravou režisér rozhlasových a televíznych hier, básnik, filmový scenárista a dramaturg IVAN TEREN. Zomrel 15.5.2010.3. september 1921 - Narodil sa v Bratislave karikaturista a kresliar komiksov JOZEF SCHEK, vl. menom Jozef Babušek. Známy bol jeho komiks Jožinko: Dieťa svojich rodičov. Zomrel 22.8.2013.6. september 1961 - Narodil sa v Hlohovci spevák, textár a hudobník RICHARD MÜLLER, ktorý v roku 1984 založil obľúbenú skupinu Banket.8. september 1971 - Narodil sa v Trenčíne bývalý hokejista, reprezentant JÁN PARDAVÝ, strieborný z MS v Petrohrade (Rusko, 2000).12. september 1931 - Narodil sa v Bernolákove vodohospodár, projektant, hospodársky pracovník a verejný činiteľ JÚLIUS BINDER, ktorý sa výrazne podieľal na výstavbe a dokončení Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros na Dunaji.12. september 1956 - Narodila sa v Turanoch nad Ondavou populárna speváčka MARIKA GOMBITOVÁ, ktorá svoju úspešnú kariéru začala v roku 1976 ako speváčka legendárnej skupiny Modus.14. september 1961 - Narodil sa v Bratislave džezový gitarista a hudobný aranžér MATÚŠ JAKABČIC.15. september 1911 - Narodil sa v Pavliciach prokurátor-žalobca v procese s bývalým prezidentom vojnovej Slovenskej republiky (1939-1945) Jozefom Tisom ANTON RAŠLA. Zomrel 17.5.2007.15. september 1921 - Narodil sa v Banskej Bystrici dramatik a filmový scenárista IVAN BUKOVČAN. K jeho najznámejším divadelným hrám patria: Kým kohút nezaspieva, Medená veža, Orlie pierko. Zomrel 25.5.1975.17. september 1971 - Narodila sa v Brezne svetoznáma modelka a príležitostná herečka ADRIANA SKLENAŘÍKOVÁ.21. september 1931 - Narodil sa v Kopčanoch filmový režisér a scenárista EDUARD GREČNER. Režíroval napr. filmy Nylónový mesiac, Každý týždeň sedem dní.22. september 1811 - Narodil sa v Rakši evanjelický kňaz, básnik, jazykovedec, ideológ a organizátor slovenského národného hnutia MICHAL MILOSLAV HODŽA, ktorý sa podieľal na kodifikácii slovenského jazyka. Zomrel 26.3.1870.24. september 1931 - Narodila sa v Bratislave legendárna fotografka ZUZANA MINÁČOVÁ.24. september 1946 - Narodila sa v Košiciach bývalá úspešná atlétka (skok do výšky) MÁRIA MRAČNOVÁ.25. september 1951 - Narodil sa v Partizánskom operný spevák (tenor) svetovej úrovne PETER DVORSKÝ.29. september 1961 - Narodil sa v Bratislave spisovateľ, scenárista a publicista DUŠAN TARAGEL. Je autorom scenára k filmu Baščovanský a zať, a tiež známych Rozprávok pre neposlušné deti.29. september 1971 - Narodil sa v Partizánskom tanečník, choreograf a bývalý riaditeľ baletného súboru Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave MÁRIO RADAČOVSKÝ.4. október 1931 - Narodil sa v Šuranoch spisovateľ a autor literatúry faktu LACO (LADISLAV) ZRUBEC. Zomrel 24.2.2011.7. október 1931 - Narodil sa v Humennom operný spevák ŠTEFAN BABJAK. Zomrel 27.4.2008.8. október 1941 - Narodil sa v Bratislave herec a divadelný režisér PETER DEBNÁR, známy z filmov ktorý Pacho, hybský zbojník alebo Sladké hry minulého leta. Zomrel 8.6.2004.9. október 1936 - Narodil sa v Žiline básnik, dramatik, spisovateľ, prekladateľ a inovátor detskej literatúry ĽUBOMÍR FELDEK.12. október 1971 - Narodil sa v Skalici bývalý hokejový brankár, reprezentant a medailista zo svetových šampionátov PAVOL RYBÁR.19. október 1921 - Narodila sa v Jakubanoch (niektoré zdroje uvádzajú aj obec Litmanová) americká špiónka slovenského pôvodu MÁRIA GULOVIČOVÁ, ktorá zachránila pred nacistami Židov a neskôr aj amerických a britských tajných agentov počas Slovenského národného povstania. Zomrela 25.9.2009.20. október 1931 - Narodila sa v Bratislave speváčka - šansoniérka, divadelná a filmová herečka HANA HEGEROVÁ, rodným menom Carmen Mária Štefánia (Beatrix) Farkašová.21. október 1961 - Narodila sa v Trenčíne známa televízna moderátorka SOŇA MÜLLEROVÁ.21. október 1971 - Narodila sa v Bratislave speváčka, textárka a prozaička LUCIA PIUSSI, členka skupiny Živé kvety, známa aj účinkovaním v alternatívnom divadle STOKA.27. október 1881 - Narodil sa v Spišskej Teplici lekár a prvý slovenský univerzitný profesor MICHAL ŠELIGA. Zomrel 28.2.1945.28. október 1791 - Narodil sa v Hornej Mičinej evanjelický kňaz, spisovateľ, dramatik a učiteľ JÁN CHALUPKA, predstaviteľ obrodeneckej literatúry. Zomrel 15.7.1871.3. november 1901 - Narodil sa (ako deň narodenia sa uvádza aj 9. november) v Medzibrode politik a právnik MARTIN SOKOL, predseda snemu vojnovej Slovenskej republiky (1939-1945. Zomrel 16.12.1957.3. november 1961 - Narodil sa v Bratislave džezový spevák a hudobník BERCO BALOGH.4. november 1821 - Narodil sa v Trstenej jazykovedec MARTIN HATTALA, autor diela Gramatika slovenského jazyka v porovnaní s českým. Zomrel 11.12.1903.4. november 1941 - Narodil sa v Trenčíne herec IGOR ČILLÍK, dlhoročný člen bratislavskej Novej scény. Zomrel 16.1.2010.5. november 1931 - Narodil sa v Piešťanoch divadelný a filmový kritik EMIL LEHUTA. Zomrel 25.1.2006.8. november 1931 - Narodil sa v Púchove prvý rektor Slovenskej vysokej školy technickej - SVŠT v Bratislave NORBERT FRIŠTACKÝ. Zomrel 5.7.2006.8. november 1961 - Narodil sa v Bratislave spevák, gitarista a líder skupiny Tublatanka MAŤO ĎURINDA.17. november 1941 - Narodil sa v Nitre archeológ KAROL PIETA. Podieľal sa na riešení vývoja predslovanského osídlenia Západných Karpát a na organizovaní experimentálnej archeológie na Slovensku.18. november 1921 - Narodil sa vo Svederníku maliar a ilustrátor FERDINAND HLOŽNÍK, brat maliara Vincenta Hložníka. Zomrel 27.2.2006.21. november 1931 - Narodil sa vo Fričovciach básnik, spisovateľ a kritik FRANTIŠEK ANDRAŠČÍK. Zomrel 5.4.2001.23. november 1921 - Narodil sa v Bratislave maliar, grafik a ilustrátor ĽUBOMÍR KELLENBERGER. Zomrel 13.4.1971.23. november 1931 - Narodila sa v Tvrdošíne známa speváčka a interpretka ľudových piesní DARINA LAŠČIAKOVÁ.25. november 1921 - Narodil sa v Novom Meste nad Váhom telovýchovný pracovník, pedagóg a bývalý čestný člen Medzinárodného olympijského výboru VLADIMÍR ČERNUŠÁK. Zomrel 15.1.2018.27. november 1921 - Narodil sa v Uhrovci slovenský politik, štátnik ALEXANDER DUBČEK, líder celospoločenskej snahy o demokratizáciu komunistického režimu v Československu v roku 1968 (tzv. Pražská jar). Po Novembri '89 sa vrátil do politického života, bol predsedom Federálneho zhromaždenia. Zomrel na následky autonehody 7.11.1992.1. december 1931 - Narodil sa v Bratislave politológ, filozof, protikomunistický disident a bývalý rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave MIROSLAV KUSÝ. Zomrel 13.2.2019.1. december 1981 - Narodil sa v Liptovskom Mikuláši hokejový brankár, reprezentant JÁN LACO, strieborný medailista z MS 2012 vo Fínsku.2. december 1751 - Narodil sa v Demänovej (obec je od roku 1976 mestskou časťou Liptovského Mikuláša) právnik a zememerač ALEXANDER KUBÍNI. Zomrel 27.7.1799.3. december 1941 - Narodil sa v Bratislave herec BRONISLAV KRIŽAN, člen činohry Novej scény v Bratislave. Zomrel 20.12.2012.3. december 1961 - Narodila sa v Bratislave speváčka JÚLIA HEČKOVÁ, so svojím bratom spevákom a hudobníkom Petrom Hečkom tvorila autorsko-interpretačnú dvojicu.4. december 1921 - Narodil sa v Zohore prozaik, dramatik a publicista EMIL KADNÁR, ktorý sa vo svojich dielach venoval partizánskej, povstaleckej a vojnovej tematike. Zomrel 17.1.2001.5. december 1941 - Narodil sa v Banskej Bystrici hudobný skladateľ, dirigent a klavirista IGOR BÁZLIK, autor populárnych piesní, šansónov a hudobných scénických diel.10. december 1981 - Narodil sa v Dunajskej Strede futbalista, bývalý reprezentant (91 zápasov) JÁN ĎURICA.12. december 1921 - Narodila sa v Liptovskom Mikuláši etnografka SOŇA KOVAČEVIČOVÁ, autorka množstva vedeckých štúdií týkajúcich sa najmä ľudovej kultúry. Zomrela 27.12.2009.14. december 1921 - Narodil sa v Hornej Strede bývalý predseda Zväzu protikomunistického odboja JOZEF VICEN, ktorý sa po nastolení komunistického režimu v Československu stal hlavným predstaviteľom odbojového hnutia Biela légia. Zomrel 20.9.2008.15. december 1931 - Narodil sa v belgickom meste Liege spisovateľ a prekladateľ LADISLAV ŠVIHRAN.15. december 1941 - Narodil sa v Plaveckom Podhradí maliar IVAN DULANSKÝ, člen Slovenskej výtvarnej únie.16. december 1911 - Narodil sa v obci Malá Čausa fotograf a publicista PAVOL POLJAK, známy svojimi fotografiami Bratislavy. Zomrel 13.2.1983.16. december 1931 - Narodil sa v Novej Vsi nad Žitavou filmový a divadelný herec ANTON KORENČI. Zomrel 29.9.2008.17. december 1921 - Narodil sa v obci Liptovský Ján emeritný biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) JÚLIUS FILO st. Zomrel 14.4.2004.18. december 1851 - Narodil sa vo Vrbove geológ a speleológ SAMUEL ROTH, geologický odborník na Spiš a Tatry. Zomrel 17.11.1889.19. december 1911 - Narodil sa v Trnave hudobný skladateľ, klavirista a dirigent KAROL ELBERT, autor populárnych piesní. Zomrel 20.11.1997.21. december 1961 - Narodil sa v Bratislave hudobný skladateľ, redaktor a publicista PETER ZAGAR.22. december 1901 - Narodil sa v maďarskom meste Dévaványa lekár a spisovateľ GEJZA VÁMOŠ, ktorý zaujal už svojou doktorskou prácou Princíp krutosti. Zomrel 18.3.1956 v brazílskom meste Muriaé.25. december 1971 - Narodil sa v Trnave spevák, hudobník a skladateľ ROBERT (Robo) OPATOVSKÝ.31. december 1851 - Narodil sa v Liptovskom Mikuláši organizátor spolupráce Slovákov a Rumunov v Uhorsku a novinár GUSTÁV ADOLF VLADIMÍR AUGUSTINY. Zomrel 13.2.1900.31. december 1931 - Narodil sa v Rimavskom Brezovom filmový režisér, dramaturg a scenárista PAVOL SÝKORA. Zomrel 13.10.1970.