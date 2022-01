Tieto osobnosti majú v roku 2022 okrúhle výročie

JANUÁR

Na archívnej snímke právnik, profesor a akademik Milan Čič. Foto: TASR

Na archívnej snímke legendárny slovenský basgitarista Fedor Frešo. Foto: TASR Milan Kapusta

Na archívnej snímke herečka Elena Podzámska. Foto: TASR Dano Veselský

Na archívnej snímke Eva Večerová. Foto: TASR

Na archívnej snímke herec a pedagóg Július Pántik. Foto: TASR/Rudolf Bihary

Na archívnej snímke slovenský fyzik Dionýz Ilkovič vo svojej pracovni. Foto: TASR/Magdaléna Borodáčová

Na archívnej snímke Elena Kaliská. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na archívnej snímke Štefan Nosáľ. Foto: TASR - Magda Borodáčová

Na archívnej snímke predseda SNR Karol Šmidke pri volbách. Foto: TASR - L. Roller

Na archívnej snímke fotografia spisovateľky Eleny Čepčekovej. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Na archívnej snímke herečka Eva Mária Chalupová. Foto: TASR/Martin Baumann

FEBRUÁR

Jeden zo symbolov Bratislavy, vojnový pamätník Slavín, z ktorého je vyhliadka na hlavné mesto. Monumentálny vojnový pamätník pripomína oslobodenie mesta Červenou armádou v apríli 1945. Foto: TASR/Michal Svítok

Na archívnej snímke Tomáš Kopecký. Foto: TASR/Michal Svítok

Na archívnej snímke scénický výtvarník Jozef Ciller. Foto: TASR/Michal Svítok

Na archívnej snímke Zuzana Tlučková. Foto: TASR - Andrej Galica

Na achívnej snímke K. Földvári vo svojom knižnom zajatí. Foto: TASR

Na archívnej snímke Marián Gáborík. Foto: TASR – Pavel Neubauer

V roku 1907 sa narodil Dobroslav Chrobák. Foto:

Na archívnej snímke František Jurišič. Foto: TASR

Na archívnej snímke Jana Juráňová. Foto: TASR Martin Baumann

Na archívnej snímke Anton Hykisch. Foto: TASR/Martin Baumann

Na archívnej snímke Jozef Adamec. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

V roku 1902 sa narodil Ľudovít Fulla. Foto: TASR/archív

MAREC

Na archívnej snímke Ivan Krivosudský. Foto: TASR

Na archívnej snímke je tabuľa s menom boxera Júliusa Tormu. Foto: FOTO TASR - Pavol Ďurčo

Na archívnej snímke prierezová výstava fotografa Eugena Lazišťana. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta

Ilustračná snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Na archívnej snímke výtvarník Dezider Tóth. Foto: TASR Štefan Puškáš

Na archívnej snímke slovenský herec Juraj Kukura. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

V roku 1817 sa narodil Jozef Miloslav Hurban. Foto: TASR

Na archívnej snímke Juraj Vereš. Foto: archív JV

Na archívnej snímke Michal Dočolomanský Foto: Archív TASR

APRÍL

Na archívnej snímke Gejza Dusík. Foto: TASR Magda Borodáčová

Na archívnej snímke slovenský tenista Karol Beck. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke spisovateľ Jaroslav Rezník starší. Foto: TASR - Pavol Zachar

Na archívnej snímke Jozef Gabčík Foto: TASR/wikipedia

Ján Kačala, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Na archívnej snímke bajker Filip Polc. Foto: TASR - Martin Baumann

Na archívnej snímke Pavol Habera. Foto: TASR/Andrej Galica

Na archívnej snímke slovenská herečka a moderátorka Bibiana Ondrejková. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Na archívnej snímke herečka Zuzana Kronerová pri soche svojho otca Jozefa Kronera stvárňujúceho Tóna Brtka z filmu Obchod na Korze. Foto: TASR - Maroš Černý

Na archívnej snímke slovenská spisovateľka, dramatička a prekladateľka Terézia Vansová. Foto: Reprefoto TASR

Na archívnej snímke Ján Drgonec. Foto: TASR – Milan Kapusta

V roku 1872 sa narodila Ľudmila Podjavorinská (vlastným menom Riznerová). Foto: TASR

Na archívnej snímke Juraj Ďurdiak. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

MÁJ

Na archívnej snímke Václav Furmánek. Foto: TASR/Branislav Caban

Na archívnej snímke Žigmund Pálffy. Foto: TASR - Martin Baumann

Na archívnej nedatovanej snímke futbalista Peter Dubovský. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke Kveta Stražanová Foto: TASR/Kveta Stražanová

V roku 1922 sa narodil (syn sochára Júliusa Bartfaya) sochár Tibor Bártfay. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Mária Terézia Foto: TASR/Wikipédia

Na archívnej snímke slovenský pretekár František Srna. Foto: archív TASR - G. Bodnár

Na archívnej snímke herečka Emília Vášáryová. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na archívnej snímke herec Sväťo Malachovský. Foto: TASR Pavol Zachar

V roku 1937 sa narodil Tomáš Janovic. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Spevák Dušan Grúň ilustračné foto Foto: TASR/Alojz Prakeš

Na archívnej snímke herečka Božidara Turzonovová. Foto: TASR - Jakub Kotian

JÚN

Na archívnej snímke Ladislav Mokrý. Foto: FOTO ARCHÍV TASR

Na archívnej snímke herečka Mária Kráľovičová. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Na archívnej snímke Ján Šterbák Foto: TASR - František Iván

Na archívnej snímke akademický sochár Ján Mathé. Foto: Pavol Demeš

Na archívnej snímke Tibor Huszár Foto: TASR/Pavel Neubauer

Na archívnej snímke sochárka Ľudmila Cvengrošová. Foto: TASR/Peter Hudec

V roku 1892 sa narodil Ján Borodáč. Foto: TASR

Karlov most v Prahe, archívne foto. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke Andrej Šeban. Foto: TASR/Michal Svítok

JÚL

Na archívnej snímke Štefan Bučko Foto: TASR/Michal Svítok

Na archívnej snímke Miloš Jurkovič. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Na archívnej snímke Viera Žilinčanová. Foto: TASR

Ján Vilikovský, archívne foto. Foto: TASR – Štefan Puškáš

V roku 1922 sa narodila Hana Ponická. Foto: Archív TASR

V roku 1927 sa narodil Miroslav Válek. Foto: TASR

Na archívnej snímke Jozef Stümpel. Foto: TASR/Branislav Račko

Na archívnej snímke Vladimír Mečiar. Foto: TASR - Jakub Kotian

AUGUST

Na archvívnej snímke portrét československého hokejového brankára Vladimíra Dzurillu. Foto: TASR/ČTK - Jiří Kruliš

Na archívnej snímke filmový a divadelný herec Ján Mistrík pri dabingu. Foto: TASR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke Vavro Šrobár. Foto: TASR/Ladislav Roller

Na archívnej snímke spisovateľ, literárny kritik, redaktor, filmový scenárista, esejista a publicista Vladimír Mináč. Foto: TASR/Magda Borodáčová

Na archívnej snímke slovenská herečka Eva Rysová Foto: TASR

Na archívnej snímke Marian Lapšanský. Foto: TASR Branislav Bibel

Na archívnej snímke slovenský herec Marek Majeský. Foto: TASR Jaroslav Novák

Na archívnej snímke Miroslav Hlinka. Foto: TASR/Dušan Hein

SEPTEMBER

Na archívnej snímke herec a komik Ivan Vojtek. Foto: TASR

Na archívnej snímke Katarína Hasprová. Foto: TASR Dano Veselský

Na archívnej snímke Jozef Bednárik. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Na archívnej snímke Roman Kaliský. Foto: TASR

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová

V roku 1947 sa narodila Sylvia Turbová. Foto: TASR

OKTÓBER

Na archívnej snímke Božena Slančíková Timrava. Foto: TASR

Na archívnej snímke herečka Anna Javorková. Foto: TASR

Na archívnej snímke režisér Martin Šulík. Foto: TASR Pavol Zachar

Na archívnej snímke spevák a skladateľ Miroslav Žbirka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Portrét herca Stana Dančiaka Foto: TASR

Na archívnej snímke Matúš Kučera Foto: TASR/Vladimír Benko

NOVEMBER

Na archívnej snímke Eva Kostolányiová. Foto: TASR/Magda Borodáčová

Na archívnej snímke herec Ľubomír Paulovič. Foto: TASR/Martin Baumann

Na archívnej snímke Ján Kubiš. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke Richard Lintner. Foto: TASR/Pavel Neubauer

V roku 1947 sa narodila Brigita Schmögnerová. Foto: TASR/ Tomáš Halász

Na archívnej snímke rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Karol Mičieta. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Na archívnej snímke Ján Greššo. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Na archívnej snímke spevák, skladateľ a inštrumentalista legendárnej hudobnej skupiny Modus Laco Lučenič. Foto: TASR/Martin Baumann

Na archívnej snímke generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala. Foto: TASR Jakub Kotian

Na archívnej snímke Ondrej Zimka pri svojich dielach. Foto: TASR/Milan Kapusta



DECEMBER

Na archívnej snímke Dara Rolins. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Na archívnej snímke Roman Brat. Foto: TASR Dano Veselský

Na archívnej snímke herec Vladimír Obšil. Foto: TASR Pavel Neubauer

Na archívnej snímke divadelný, filmový a televízny herec Elo Romančík. Foto: TASR/Magda Borodáčová

Na archívnej snímke Karol Dobiaš. Foto: TASR - Šmátrala

Na archívnej snímke hudobný skladateľ Ilja Zeljenka. Foto: TASR/Vladimír Benko

Bratislava 1. január (TASR) - TASR prináša výberový prehľad okrúhlych a polookrúhlych výročí narodení slovenských osobností pripadajúcich na rok 2022.- Narodil sa v obci Zákamenné právnik, profesor a akademik MILAN ČIČ, ktorý bol v rokoch 1989-1990 predsedom vlády Slovenskej republiky (SR) a v rokoch 1993-2000 predsedom Ústavného súdu SR. Zastával post vedúceho Kancelárie prezidenta SR. Zomrel 9.11.2012.- Narodil sa v Humennom historik a spisovateľ DUŠAN KOVÁČ, nevlastný brat bývalého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča.- Narodil sa v Bratislave etnograf a odborný publicista ARNE MANN, ktorý sa zaoberá problematikou tradičnej kultúry Rómov.- Narodil sa v Bratislave hudobník, basgitarista FEDOR FREŠO známy najmä zo skupiny Collegium Musicum. Zomrel 26.6.2018.- Narodil sa v Považskej Bystrici architekt, urbanista a popredný predstaviteľ funkcionalizmu MICHAL MAXIMILIÁN SCHEER. Zomrel 9.2.2000.- Narodila sa v Ludaniciach spisovateľka HELENA KRIŽANOVÁ-BRINDZOVÁ, autorka kníh pre deti a mládež. Zomrela 1.8.1990.- Narodila sa v Bratislave herečka ELENA PODZÁMSKA.- Narodil sa v obci Ladce básnik PAVEL KOYŠ, slovenský minister kultúry v rokoch 1988-1989. Zomrel 22.7.1993.- Narodila sa v Bratislave herečka EVA VEČEROVÁ.- Narodil sa v Šali spevák a hudobník ROBERT PAPP.- Narodil sa v Tisovci lekár a herec FRANTIŠEK KUCHTA, ktorého v roku 1962 režisér Paľo Bielik obsadil do filmu Jánošík. Zomrel 27.3.1981.- Narodil sa v Stredných Plachtinciach divadelný a filmový herec, vysokoškolský pedagóg JÚLIUS PÁNTIK. Zomrel 25.8.2002.- Narodil sa v Hlbokom básnik, prozaik, publicista, politik a organizátor národného života SVETOZÁR HURBAN VAJANSKÝ. Zomrel 17.8.1916.- Narodil sa v Slovenskej Ľupči národný buditeľ, vydavateľ, prvý slovenský profesionálny novinár DANIEL GABRIEL LICHARD. Zomrel 17.11.1882.- Narodil sa v Bratislave hudobný skladateľ a flautista MAREK PIAČEK.- Narodil sa v Šarišskom Štiavniku akademik Slovenskej akadémie vied (SAV), fyzik a chemik, zakladateľ teoretickej polarografie, autor prvej slovenskej učebnice fyziky DIONÝZ ILKOVIČ. Zomrel 3.8.1980.- Narodil sa v Lučenci hudobný skladateľ VILIAM BUKOVÝ, autor filmovej hudby. Zomrel 31.7.1968.- Narodila sa vo Zvolene vodná slalomárka, zlatá medailistka z OH v Aténach v roku 2004 a z OH v Pekingu 2008 ELENA KALISKÁ.- Narodil sa v Budapešti fyzik a astronóm MIKULÁŠ KONKOLY-THEGE. V Starej Ďali (dnes Hurbanovo) vybudoval observatórium, ktoré patrilo k najmodernejším v Európe. Zomrel 17.2.1916.- Narodil sa v Gruzínsku vojenský pilot, veliteľ perute Royal Air Force OTTO SMIK, ktorý patril medzi najlepších slovenských letcov v Spojenom kráľovstve počas druhej svetovej vojny. Zomrel 28.11.1944.- Narodil sa v Hriňovej tanečník, choreograf, umelecký vedúci Lúčnice a profesor Vysokej školy múzických umení v Bratislave ŠTEFAN NOSÁĽ. Zomrel 22.7.2017.- Narodil sa v Trnave logik FRANTIŠEK GAHÉR, bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave.- Narodil sa v Ostrave-Vítkoviciach politik, komunistický funkcionár, predseda Slovenskej národnej rady a Zboru povereníkov KAROL ŠMIDKE. Zomrel 15.12.1952 v Bratislave.- Narodil sa v Ponikách spisovateľ JOZEF ANTOŠÍK. Zomrel 23.11.2005.- Narodil sa v Silici vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied a archeológ LADISLAV BÁNESZ. Zomrel 11.1.2000.- Narodil sa v Ľuboticiach katolícky kazateľ, básnik, maliar a ilustrátor TEODOR JOZEF TEKEL. Zomrel 14.7.1975.- Narodila sa v Dolnej Ždani učiteľka, spisovateľka, dramatička a autorka kníh pre deti ELENA ČEPČEKOVÁ. Zomrela 6.1.1992.- Narodila sa v Kremnici historička DARINA LEHOTSKÁ. Zomrela 12.2.1990.- Narodil sa v obci Baďan evanjelický kňaz a literárny historik PAVOL VALASKÝ, autor dvojzväzkových dejín literatúry Uhorska. Zomrel 24.9.1824.- Narodil sa v Bystrej učiteľ, popredný predstaviteľ prózy slovenského naturizmu FRANTIŠEK ŠVANTNER. Zomrel 13.10.1950.- Narodil sa v Stupave významný sochár, pedagóg JOZEF KOSTKA, zakladateľ moderného slovenského sochárstva. Zomrel 30.9.1996.- Narodila sa v Martine herečka EVA MÁRIA CHALUPOVÁ.- Narodil sa v Skalici hudobný skladateľ a virtuózny hráč na klávesových nástrojoch MARIÁN VARGA, člen legendárnych skupín Prúdy a Collegium musicum. Zomrel 9.8.2017.- Narodil sa v Jasenovej národný a osvetový pracovník, publicista, učiteľ, uznávaný ovocinár a včelár STANISLAV ZOCH. Zomrel 27.11.1911.- Narodil sa v obci Hybe architekt a pedagóg JÁN SVETLÍK, ktorého najznámejším projektom je bratislavský Slavín. Zomrel 8.12.1997.- Narodil sa v Komárne vedec, ekológ a pedológ EDUARD BUBLINEC.- Narodila sa v Bratislave speváčka OĽGA SZABOVÁ-VELČOVSKÁ.- Narodila sa v Bratislave poetka DANIELA HIVEŠOVÁ-ŠILANOVÁ. V rámci projektu 1000 žien pre Nobelovu cenu za mier bola na toto prestížne ocenenie nominovaná v roku 2005 ako jedna z dvoch Sloveniek. Zomrela 26.8.2008.- Narodil sa v Záborí evanjelický a neskôr katolícky kňaz, spisovateľ, básnik, dramatik a historik JONÁŠ ZÁBORSKÝ. Zomrel 23.1.1876.- Narodil sa v obci Dubové režisér a scenárista ANDREJ LETTRICH známy najmä filmom Červené víno, a tiež detektívnymi snímkami. Zomrel 7.9.1993.- Narodil sa v Novom Meste nad Váhom spisovateľ a novinár JÁN HRUŠOVSKÝ. Zomrel 7.3.1975.- Narodil sa v Hlohovci chemik a prvý slovenský univerzitný profesor v odbore lekárskej chémie FRANTIŠEK VALENTIN. Zomrel 27.1.1966.- Narodil sa v Ilave hokejista, reprezentant a hráč NHL TOMÁŠ KOPECKÝ.- Narodil sa v Trnave cirkevný hudobný skladateľ VOJTECH MATZENAUER. Zomrel 23.10.1923.- Narodil sa vedec a sociológ RÓBERT ROŠKO. Zomrel 16.10.2000.- Narodil sa v Uľanke (dnes mestská časť Banskej Bystrice) hudobný skladateľ a dirigent ŠIMON JUROVSKÝ. Zomrel 8.11.1963.- Narodil sa v Martine scénický výtvarník JOZEF CILLER, známy aj ako člen hudobnej skupiny Lojzo.- Narodil sa v Oslanoch pedagóg, teológ a rímskokatolícky biskup EDUARD NÉCSEY. Zomrel 19.6.1968.- Narodila sa v Košiciach herečka ZUZANA TLUČKOVÁ.- Narodil sa v Bratislave politik, minister životného prostredia SR a jeden z vedúcich protagonistov Novembra'89 JÁN BUDAJ. Bol jeden z autorov legendárneho dokumentu Bratislava/Nahlas v septembri 1987.- Narodil sa v Mošovciach podnikateľ, protifašistický bojovník, po druhej svetovej vojne politik Demokratickej strany RUDOLF FRAŠTACKÝ. Zomrel 19.3.1988.- Narodil sa vo Veselí nad Moravou (dnes Česko) kameraman JOSEF MÍČEK, kameraman krátkych filmov. Zomrel 21.1.1957 v Bratislave.- Narodila sa v Dolnej Krupej scenáristka a herečka ERNA (Ernestína) SUCHÁNOVÁ. Zomrela 4.6.2015.- Narodil sa v Trenčíne spisovateľ a prekladateľ KORNEL FÖLDVÁRI, bol riaditeľom a dramaturgom kultového Divadla Na korze. Zomrel 26.3.2015.- Narodil sa v Uľanoch nad Žitavou básnik, textár a spisovateľ JÁN TURAN, bývalý šéfredaktor časopisu Slniečko. Zomrel 14.8.2021.- Narodil sa v Detvianskej Hute matematik MILAN KOLIBIAR, špecialista na abstraktnú algebru a topológiu. Zomrel 9.7.1994.- Narodil sa v Trenčíne hokejový reprezentant a hviezda NHL MARIÁN GÁBORÍK.- Narodil sa v Horných Rykynčiciach (dnes Rykynčice) učiteľ, národný buditeľ, osvetový pracovník a zberateľ ľudových piesní JÁN ROTARIDES. Zomrel 8.12.1900.- Narodil sa v Békešskej Čabe hudobný skladateľ, pedagóg a zberateľ ľudových piesní JÁN VALAŠŤAN-DOLINSKÝ. Zomrel 2.3.1965.- Narodil sa v Prešove národohospodár a konzervatívny politik EMIL DEŽÖFI (Dessewffy). Zomrel 10.1.1866.- Narodil sa v obci Hybe prozaik, publicista, vysokoškolský pedagóg a rozhlasový pracovník DOBROSLAV CHROBÁK, popredný predstaviteľ slovenskej lyrizovanej prózy. Zomrel 16.5.1951.- Narodil sa v Košiciach kronikár a levočský richtár GAŠPAR HAIN, autor Levočskej kroniky. Zomrel, resp. bol pochovaný 20.4.1687.- Narodil sa v Bratislave jeden z najznámejších výrobcov huslí v Uhorsku JOHANN GEORG LEEB. Zomrel 8.4.1810.- Narodil sa v Nitre animátor, režisér a pedagóg FRANTIŠEK JURIŠIČ.- Narodila sa v Banskej Bystrici múzejníčka, etnografka a výskumníčka MARTA BUKOVÁ. Zomrela 8.2.1991.- Narodila sa v Senici dramatička, prozaička, redaktorka, prekladateľka, publicistka JANA JURÁŇOVÁ.- Narodil sa v Detve námorný kapitán a organizátor lodnej dopravy JÚLIUS JURAJ THURZO, ktorý sa ako námorný dôstojník plavil po Karibskom mori, Atlantickom, Tichom i Indickom oceáne. Zomrel 16.2.1950.- Narodil sa v Bratislave botanik a mykológ JÁN ANDREJ BÄUMLER. Zomrel 4.2.1926.- Narodil sa v Skalici katolícky kňaz, šľachtiteľ, pestovateľ liečivých rastlín JOZEF AGNELLI. Zomrel 6.8.1923.- Narodil sa v Bratislave hudobný teoretik a skladateľ IVAN HRUŠOVSKÝ. Zomrel 5.10.2001.- Narodil sa v Banskej Štiavnici prozaik, publicista, dramatik, vydavateľ a diplomat ANTON HYKISCH.- Narodil sa v Ostrave skladateľ, dirigent, zbormajster, pedagóg a maliar JÚLIUS KOWALSKI. Zomrel 2.6.2003 v Bratislave.- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši katolícky kňaz, teológ, významný kresťanský filozof, náboženský spisovateľ a vysokoškolský profesor LADISLAV HANUS. Zomrel 7.3.1994.- Narodil sa vo Vrbovom futbalista a tréner JOZEF ADAMEC. Zomrel 24.12.2018.- Narodil sa v Hornej Lehote evanjelický farár, učiteľ, autor duchovných piesní a básnik slovenského romantizmu SAMO CHALUPKA. Zomrel 19.5.1883.- Narodil sa v Ružomberku slovenský maliar, grafik, ilustrátor a scénický výtvarník ĽUDOVÍT FULLA, zakladateľská osobnosť slovenskej výtvarnej moderny. Zomrel 21.4.1980.- Narodil sa v Radvani národohospodár, redaktor, publicista a priekopník sporiteľníctva na Slovensku IVAN THURZO, ako jeden z prvých sa na Slovensku venoval aj filatelii. Zomrel 1.9.1964.- Narodil sa v Rajci operný spevák IMRICH JAKÚBEK. Zomrel 9.5.1969.- Narodil sa v Bratislave obľúbený divadelný a filmový herec IVAN KRIVOSUDSKÝ. Zomrel 4.12.2010.- Narodil sa v Detvianskej Hute literárny vedec a historik, publicista, vysokoškolský pedagóg EDUARD GOMBALA, zomrel v roku 2019.- Narodil sa v obci Hybe evanjelický kňaz a osvetový pracovník PETER MARUŠIAK. Zomrel 19.12.1929.- Narodil sa vo Veličnej archeológ a muzeálny pracovník PAVOL ČAPLOVIČ, správca Oravského hradu a riaditeľ Oravského múzea v Oravskom Podzámku. Zomrel 5.6.1994.- Narodil sa v Budapešti slovenský boxer a tréner JÚLIUS TORMA. Na OH v Londýne v Spojenom kráľovstve v roku 1948 získal zlatú medailu a v roku 1949 sa stal majstrom Európy. Zomrel 23.10.1991.- Narodil sa v Leopoldove maliar a scénograf EMIL PAULOVIČ. Zomrel 29.3.2004.- Narodil sa v obci Turie Pole (obec zanikla v dôsledku zriadenia vojenského obvodu Lešť) evanjelický kňaz, teológ, filozof, historik a matematik GABRIEL KOVÁČ-MARTINI (Kováts-Martiny). Zomrel 19.7.1845.- Narodil sa v Brodskom politický pracovník MAREK ČULEN, jeden zo zakladateľov Komunistickej strany Československa na Slovensku. Zomrel 26.12.1957.- Narodil sa v Hriňovej zakladateľ slovenskej fotografie EUGEN LAZIŠŤAN. Zomrel 6.1.2006.- Narodil sa letec, príslušník britského kráľovského letectva MILAN JAKUBEC. Zomrel 17.7.2002.- Narodil sa v Piešťanoch maliar, grafik a ilustrátor ALOJZ KLIMO. Zomrel 12.10.2000.- Narodil sa v Banskej Bystrici-Radvani ľudový rezbár a spoluautor reprezentačných valašiek pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby JURAJ BENEDIK. Zomrel 14.3.1976.- Narodila sa v Príbovciach spisovateľka a publicistka HELA KRČMÉRYOVÁ. Zomrela 27.6.1970.- Narodila sa v Bratislave herečka HANA SARVAŠOVÁ.- Narodil sa v Modre významný umelecký zlatník SAMUEL LIBAI. Zomrel 20.11.1869.- Narodila sa v Kostoľanoch nad Hornádom gymnastka MATILDA MAREKOVÁ-PÁLFYIOVÁ, ktorá sa ako prvá Slovenka stala členkou československého reprezentačného gymnastického družstva žien. Zahynula tragicky 23.9.1944.- Narodila sa v Párnici prekladateľka, literárna kritička a historička ĽUDMILA RAMPÁKOVÁ. Zomrela 8.1.2003.- Narodil sa v Novej Vieske básnik JÁN ONDRUŠ. Zomrel 7.11.2000.- Narodil sa v Zavare vydavateľ, publicista JOZEF KAROL VIKTORIN. Zomrel 21.7.1874.- Narodila sa v obci Beňuš hutnícka odborníčka, vysokoškolská pedagogička a výskumníčka ANNA MAJERČÁKOVÁ. Zomrela 14.10.1994.- Narodil sa v Starej Bystrici lekár, odborný spisovateľ, múzejník a prírodovedec KAROL JOZEF BRANČÍK. Zomrel v novembri 1915.- Narodil sa v obci Výčapy-Opatovce osobitý maliar, grafik a ilustrátor DEZIDER TÓTH, jeden zo zakladateľov konceptuálneho umenia a umenia akcie na Slovensku.- Narodil sa v Bratislave fotograf, horolezec a cestovateľ PAVOL BREIER.- Narodil sa v Prešove divadelný, filmový a televízny herec JURAJ KUKURA, dlhoročný riaditeľ bratislavského divadla Aréna.- Narodil sa v Krompachoch básnik a dramatik JÁN PETRÍK.- Narodil sa v Beckove evanjelický kňaz, organizátor slovenského národného hnutia, vydavateľ Slovenských pohľadov, historik a spisovateľ JOZEF MILOSLAV HURBAN, predseda Slovenskej národnej rady v rokoch 1848-1849. Zomrel 21.2.1888.- Narodil sa vo Svätom Jure pri Bratislave orientalista, cestovateľ ARMIN VÁMBÉRY. Zomrel 15.9.1913.- Narodil sa v Čadci spisovateľ, básnik a autor literatúry faktu ROMAN BEDNÁR.- Narodil sa v Čečehove spisovateľ, básnik, prekladateľ, literárny kritik a redaktor JURAJ PADO. Zomrel 6.4.2010.- Narodil sa v Nitrianskej Strede pedagóg, kníhtlačiar a vydavateľ JÁN BEŽO. Zomrel 24.7.1905.- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši politik, právnik a publicista EMIL STODOLA, prvý predseda Zväzu advokátov na Slovensku. Zomrel 28.6.1945.- Narodil sa v Igrame spisovateľ MILAN ZELINKA.- Narodil sa v Báčskom Petrovci (dnes Srbsko - Vojvodina) slovenský spisovateľ, redaktor a krajanský pracovník GUSTÁV MARŠALL-PETROVSKÝ. Zomrel 15.6.1916.- Narodil sa Turčianskych Tepliciach novinár a publicista JURAJ VEREŠ. Zomrel 19.4.2009.- Narodil sa v Dolných Orešanoch rehoľník, piaristický pedagóg, básnik a historik JOZEF INOCENT DEŽERICKÝ. Zomrel 16.11.1765.- Narodil sa v obci Lednické Rovne priemyselný výtvarník a sklár KAROL HOLOŠKO, zakladateľ slovenského sklárskeho dizajnu. Zomrel 20.3.1978.- Narodil sa v Niedzici (Poľsko) populárny divadelný, filmový a muzikálový herec MICHAL DOČOLOMANSKÝ. Zomrel 26.8.2008.- Narodil sa v sliezskom Tešíne evanjelický kňaz a učiteľ JURAJ TRANOVSKÝ, zostavovateľ a vydavateľ prvého evanjelického kancionála Cithara sanctorum. Zomrel 29.5.1637.- Narodila sa v Modre poetka, prekladateľka a redaktorka LÝDIA VADKERTI-GAVORNÍKOVÁ. Zomrela 22.5.1999.- Narodila sa v Liptovskom Mikuláši divadelná ochotníčka a osvetová pracovníčka MARÍNA MILOSLAVA HODŽOVÁ. Zomrela 21.11.1921.- Narodil sa v Skalici katolícky kňaz, historik a spisovateľ JOZEF BRANECKÝ. Zomrel 14.11.1962.- Narodil sa v Zavare hudobný skladateľ, priekopník slovenskej populárnej hudby, ale tiež autor známych operiet a symfonických diel GEJZA DUSÍK. Zomrel 5.5.1988.- Narodil sa v Bratislave futbalista RÓBERT VITTEK.- Narodil sa v Beckove geológ, hydrogeológ, geograf a botanik-fytopaleontológ DIONÝZ ŠTÚR, priekopník darvinizmu. Zomrel 9.10.1893.- Narodil sa v Nadliciach violončelista a koncertný majster GUSTÁV VEČERNÝ. Zomrel 3.10.1977.- Narodil sa vo Zvolene tenista KAROL BECK.- Narodil sa v Krajnej Poľane sochár FRANTIŠEK GIBALA. Zomrel 8.9.1987.- Narodil sa v Santovke grafik a ilustrátor GABRIEL ŠTRBA.- Narodil sa v Ružomberku spisovateľ, básnik a publicista JAROSLAV REZNÍK starší.- Narodil sa v Martine humorista, publicista a herec RASŤO (RASTISLAV) PIŠKO.- Narodil sa (niektoré zdroje uvádzajú ako rok narodenia 1583) v Galante uhorský palatín MIKULÁŠ ESTERHÁZI (ESTERHÁZY). Zomrel 11.9.1645.- Narodil sa v Liptovskom Michale prvý riaditeľ bratislavského rozhlasu LADISLAV MOYŠ. Zomrel 13.3.1950.- Narodil sa v obci Poluvsie (dnes mestská časť Rajeckých Teplíc) vojak, účastník protifašistického odboja a spoluúčastník atentátu na Reinharda Heydricha JOZEF GABČÍK. Zomrel (zastrelil sa pri prestrelke posledným nábojom) 18.6.1942.- Narodil sa v Pravenci akademik Slovenskej akadémie vied, filozof VOJTECH FILKORN. Zomrel 14.4.2009.- Narodil sa v Dobšinej popredný slovakista, bývalý riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV a pedagóg JÁN KAČALA.- Narodil sa v Bratislave politik, verejný činiteľ a odborný publicista ROMAN ZELENAY. Zomrel (zahynul pri automobilovej nehode) 1.11.1993.- Narodil sa v Pezinku reprezentant v horskej cyklistike v zjazdových disciplínach FILIP POLC.- Narodil sa v Pezinku prekladateľ, literárny vedec, odborný publicista a politik DUŠAN SLOBODNÍK. Zomrel 13.12.2001.- Narodil sa v Báhoni významný vodohospodár DOMINIK KOCINGER. Zomrel 25.9.2011.- Narodil sa v obci Zákopčie prekladateľ, spisovateľ, pedagóg a redaktor RUDOLF KLAČKO. Zomrel 16.2.1975.- Narodil sa v Brezne spevák populárnej hudby, ale aj skladateľ, herec a porotca divácky úspešnej zábavno-súťažnej relácie Superstar, líder skupiny Team PAVOL HABERA.- Narodil sa v Banskej Štiavnici organista, hudobný skladateľ a pedagóg ĽUDOVÍT IZÁK. Zomrel 16.3.1927.- Narodil sa v Ľuborči (dnes mestská časť Nemšovej) entomológ JOZEF LACO. Zomrel 1.9.1941.- Narodila sa v Buclovanoch maliarka, grafička a ilustrátorka VIERA BOMBOVÁ.- Narodil sa v Žiline spisovateľ, karikaturista a humorista VLADO JAVORSKÝ.- Narodila sa v Skalici herečka a moderátorka BIBIANA ONDREJKOVÁ.- Narodil sa v Bratislave hudobník, spevák a skladateľ modernej populárnej hudby JÁN LEHOTSKÝ, zakladateľ a líder legendárnej skupiny Modus, autor hitov ako Veľký sen mora, Úsmev, či Vyznanie.- Narodila sa v Martine herečka ZUZANA KRONEROVÁ známa zo slovenských i českých filmov (Pupendo, Bába z ledu).- Narodil sa v Tekovskej Novej Vsi básnik, publicista, redaktor a disident OLEG PASTIER. Zomrel 15.3.2018.- Narodila sa v Bratislave známa sociologička ZUZANA KUSÁ.- Narodil sa v Revúcej evanjelický kňaz, kultúrny pracovník, folklorista a jazykovedec ĽUDOVÍT ADOLF REUSS. Zomrel 25.9.1905.- Narodila sa vo Zvolenskej Slatine spisovateľka, priekopníčka slovenského ženského románu, organizátorka ženského hnutia, národná a osvetová pracovníčka TERÉZIA VANSOVÁ. Zomrela 10.10.1942.- Narodil sa v Albertirse (Maďarsko) spisovateľ, pokrokový pedagóg, hospodársky reformátor a publicista SAMUEL TEŠEDÍK. Zomrel 27.12.1820 v Sarvaši (Maďarsko).- Narodil sa v Košolnej výtvarník a keramikár IGNÁC BIZMAYER. Zomrel 15.8.2019.- Narodil sa v Bratislave právnik, poslanec Národnej rady SR a sudca Ústavného súdu SR JÁN DRGONEC.- Narodila sa v Bratislave literárna vedkyňa, prekladateľka, redaktorka a teatrologička JANA BŽOCHOVÁ-WILD.- Narodil sa v Beckove maliar LADISLAV MEDŇANSKÝ (Mednyánszky). Zomrel 17.4.1919.- Narodil sa v Dolnom Kubíne literárny historik, estetik a jazykovedec PAVOL BUJNÁK. Zomrel 13.11.1933.- Narodila sa v Bratislave maliarka OĽGA JOHANIDESOVÁ.- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu v slovenskej literatúre a jeden z najrevolučnejších štúrovských básnikov JANKO KRÁĽ. Zomrel 23.5.1876.- Narodil sa v Košiciach maliar ANTON JASUSCH. Zomrel 3.7.1965.- Narodil sa v Ružomberku finančník, podnikateľ, spoluzakladateľ a člen správy vydavateľstva Tranoscius VLADIMÍR MAKOVICKÝ. Zomrel 15.2.1944.- Narodila sa v Bzinciach pod Javorinou spisovateľka ĽUDMILA PODJAVORINSKÁ, vlastným menom Ľudmila Riznerová. Zomrela 2.3.1951.- Narodil sa v Košťanoch nad Turcom tlačiar, vydavateľ, etnograf a publicista JÁN PÁRIČKA. Zomrel v septembri 1914.- Narodil sa v Rakovej katolícky kňaz, dramatik a novinár JÁN PALÁRIK. Zomrel 7.12.1870.- Narodil sa v Bratislave herec a operný spevák JURAJ ĎURDIAK.- Narodila sa v Červenej Skale prozaička, publicistka, autorka literatúry pre deti a mládež KLÁRA JARUNKOVÁ. Zomrela 11.7.2005.- Narodil sa v Zohore maliar, grafik a pedagóg ALOJZ STRUHÁR. Zomrel 4.5.1968.- Narodil sa v Sobranciach predstaviteľ košickej výtvarnej moderny 20. storočia, grafik a pedagóg EUGEN KRÓN. Zomrel 7.1.1974.- Narodil sa v Ostrave slovenský archeológ VÁCLAV FURMÁNEK.- Narodil sa v Spišskom Podhradí lekár-pôrodník TEODOR KEŽMARSKÝ (Kézsmarsky), ktorého zásluhou sa gynekológia začala prednášať na všetkých lekárskych fakultách v Uhorsku. Zomrel 18.5.1902.- Narodil sa v Brezne právnik, archivár a publicista EUGEN BOHUŠ. Zomrel 19.4.1977.- Narodila sa v Martine herečka DAGMAR SANITROVÁ.- Narodil sa v Sebedraží etnograf, múzejník, odborný publicista a vysokoškolský pedagóg JÁN MJARTAN. Zomrel 16.12.1996.- Narodil sa v Skalici hokejista, reprezentant Slovenska, majster sveta z roku 2002, dlhoročný špičkový hráč NHL ŽIGMUND PÁLFFY.- Narodila sa v Nitrianskej Blatnici spisovateľka, poetka a redaktorka ZLATA SOLIVAJSOVÁ. Zomrela 31.12.2010.- Narodil sa v Bratislave futbalový reprezentant Československa a Slovenska PETER DUBOVSKÝ. Zomrel 23.6.2000.- Narodila sa v Bratislave vedkyňa a lekárka EVA KELLEROVÁ.- Narodil sa v obci Krivá odborný spisovateľ a prekladateľ ALOJZ HABOVŠTIAK. Zomrel 11.6.2000.- Narodil sa v Klátovej Novej Vsi vedec, chemik ŠTEFAN BAUER. Zomrel 14.1.1977.- Narodila sa v Novákoch herečka KVETA STRAŽANOVÁ - Lukošíková,rod. Michalcová.- Narodila sa v Humennom módna návrhárka LÝDIA ECKHARDTOVÁ.- Narodil sa v Martine evanjelický kňaz, básnik, spisovateľ a cirkevný historik MARTIN LAUČEK. Zomrel 9.2.1802.- Narodil sa v Nitre sochár TIBOR BÁRTFAY. Zomrel 3.10.2015.- Narodil sa v obci Horná Lideč (Česko) tanečník, režisér, choreograf a folklorista JAROSLAV ŠEVČÍK. Zomrel 17.6.2005 v Bratislave.- Narodila sa v Bratislave spisovateľka JANA ŠRÁMKOVÁ.- Narodila sa vo Viedni rímsko-nemecká cisárovná, uhorská a česká kráľovná MÁRIA TERÉZIA, jedna z najvýznamnejších osobností z dynastie Habsburgovcov, manželka rímskonemeckého cisára Františka Štefana Lotrinského. Zomrela 29.11.1780.- Narodil sa v Rajci katolícky kňaz, sídelný biskup banskobystrickej diecézy a predseda Matice slovenskej ANDREJ ŠKRÁBIK. Zomrel 8.1.1950.- Narodil sa v Prahe slovenský historik, prozaik, scenárista, publicista, autor literatúry faktu a vydavateľ PAVEL DVOŘÁK, významný popularizátor slovenských dejín. Zomrel 21.12.2018.- Narodil sa vo Svätom Jure úspešný motocyklový pretekár FRANTIŠEK SRNA. Zahynul 6.10.1973.- Narodil sa v Šali stavebný inžinier, spolupracovník francúzskeho inžiniera Alexandra Gustava Eiffela, odborník na stavbu mostov a železných konštrukcií JÁN FEKETEHÁZY (ČIERNIHAUS). Zomrel 31.10.1927.- Narodil sa v Martine historik a pedagóg ALEXANDER AVENARIUS. Zomrel 26.10.2004.- Narodil sa v Prievidzi JOZEF MIŠTINA, úspešný paraolympijský reprezentant v zjazdovom lyžovaní.- Narodila sa v Hornej Štubni filmová a divadelná herečka EMÍLIA VÁŠÁRYOVÁ známe okrem iného z filmov Červené víno, Ráno pod mesiacom, Pelíšky, či Eva Nová.- Narodil sa v obci Ústie nad Priehradou (dnes časť Trstenej) architekt, staviteľ, hudobný skladateľ a dramatik BLAŽEJ FELIX BULLA. Zomrel 1.11.1919.- Narodila sa v Bratislave bývalá popredná tanečnica SĽUK-u, pedagogička a dramaturgička HEDVIGA (Heda) MELICHEROVÁ. Zomrela 15.10.2020.- Narodil sa v Bratislave herec, spevák a zabávač SVÄTOPLUK (SVÄŤO) MALACHOVSKÝ.- Narodil sa v Brezovej pod Bradlom herec JÁN BZDÚCH. Zomrel 8.4.2007.- Narodil sa v Šarišskom Štiavniku literárny vedec ANDREJ ČERVEŇÁK. Zomrel 11.2.2012.- Narodil sa v Bratislave básnik, prekladateľ, textár a aforista TOMÁŠ JANOVIC.- Narodil sa v Bratislave politológ, politik (Verejnosť proti násiliu - VPN), podpredseda prvej ponovembrovej vlády SR VLADIMÍR ONDRUŠ.- Narodil sa v Banskej Štiavnici fotograf a kameraman, ktorý fotil aj skupinu The Beatles, DEŽO HOFFMANN. Zomrel 26.3.1986 v Londýne.- Narodil sa v Žiline spevák DUŠAN GRÚŇ.- Narodil sa v Trstenej exilový publicista, redaktor rozhlasovej stanice Rádio Slobodná Európa JOZEF ŠRAMEK. Zomrel 6.6.1992.- Narodil sa v Bratislave jeden z najvýznamnejších slovenských teatrológov a divadelných historikov JÁN JABORNÍK. Zomrel 22.5.2010.- Narodila sa v Bulharsku divadelná a filmová herečka BOŽIDARA TURZONOVOVÁ.- Narodil sa v Bratislave komunistický politik, predseda Komunistickej strany Slovenska VILIAM ŠIROKÝ. Zomrel 6.10.1971.- Narodil sa v Hnúšti štúrovský spisovateľ, zberateľ slovenských ľudových rozprávok a povestí a národný buditeľ JÁN FRANCISCI-RIMAVSKÝ, popredná osobnosť národného hnutia v druhej polovici 19. storočia. Zomrel 7.3.1905.- Narodila sa v Košiciach spisovateľka, autorka literatúry pre deti a mládež BOŽENA MAČINGOVÁ. Zomrela 23.11.2017.- Narodil sa v Topoľčanoch muzikológ, hudobný pedagóg, organizátor hudobného života na Slovensku a spoluzakladateľ Bratislavských hudobných slávností LADISLAV MOKRÝ. Zomrel 19.9.2000.- Narodil sa v Nitre disident (aktivista tzv. Tajnej cirkvi), člen Koordinačného výboru hnutia Verejnosť proti násiliu, politik, predseda Slovenskej národnej rady (1990-1992) a dlhoročný poslanec Národnej rady SR FRANTIŠEK MIKLOŠKO.- Narodil sa vo Vrbici (dnes časť Liptovského Mikuláša) maliar, publicista, dramatik, etnológ a fotograf PAVOL SOCHÁŇ. Zomrel 26.1.1941.- Narodil sa v Štrbe osvetový a kultúrny pracovník, muzeológ, etnológ PETER ŠVORC. Zomrel 15.1.1995.- Narodil sa v Bratislave fyzik FILIP LENARD, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku (1905). Zomrel 20.5.1947.- Narodil sa v Prešove maliar a reštaurátor MIKULÁŠ JORDÁN. Zomrel 16.4.1977.- Narodila sa v obci Čáry divadelná a filmová herečka MÁRIA KRÁĽOVIČOVÁ.- Narodil sa v Tisovci generál slovenskej armády, náčelník štábu povstaleckej armády a športovec JÚLIUS NOSKO. Zomrel 5.9.1986.- Narodil sa v obci Veľká Maňa právnik a politik, bývalý poslanec a predseda parlamentu, ako aj líder Kresťanskodemokratického hnutia PAVOL HRUŠOVSKÝ.- Narodil sa v Budapešti v slovensko-maďarskej rodine legendárny futbalista LADISLAV KUBALA, vo svete známy tiež ako Lászlo Kubala. Zomrel 17.5.2002.- Narodil sa v Poprade hokejista a bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie JÁN ŠTERBÁK. Zomrel 8.8.2015.- Narodil sa v Slovanoch lekár - fyziológ JURAJ ANTAL. Zomrel 30.11.1996.- Narodil sa v Košiciach jeden z najvýraznejších predstaviteľov prvej povojnovej generácie slovenských sochárov JÁN MATHÉ. Zomrel 5.6.2012.- Narodila sa v Budapešti slovenská poetka a prekladateľka MILA HAUGOVÁ.- Narodil sa v Očovej básnik, prozaik, publicista a prekladateľ JÁN ROB PONIČAN. Zomrel 25.2.1978.- Narodil sa v Bratislave organový virtuóz a pedagóg IVAN SOKOL. Zomrel 2.8.2005.- Narodil sa v obci Reca známy úspešný fotograf TIBOR HUSZÁR. Zomrel 11.9.2013.- Narodil sa v Rajci prírodovedec, zoológ, múzejník a publicista JÁN FRIVALDSKÝ. Zomrel 29.3.1895.- Narodila sa v Radošine sochárka ĽUDMILA CVENGROŠOVÁ.- Narodil sa v Bratislave publicista, scenárista a dramaturg BORIS HOCHEL. Zomrel 19.6.2009.- Narodil sa v Banskej Bystrici sochár ADOLF HUSÁR. Zomrel 21.1.1885.- Narodil sa v Prešove herec, režisér a pedagóg JÁN BORODÁČ, spoluzakladateľ slovenského profesionálneho divadla. Zomrel 18.2.1964.- Narodil sa v Nitrianskom Pravne režisér a scenárista JÁN ROHÁČ. Režíroval množstvo zábavných televíznych programov a režisérsky sa podpísal pod filmy ako napríklad Kdyby tisíc klarinetů alebo Traja chrobáci. Zomrel 5.10.1980.- Zomrel v Prahe (zastrelil sa pri prestrelke posledným nábojom) vojak, účastník protifašistického odboja, spoluúčastník atentátu na Reinharda Heydricha JOZEF GABČÍK. Narodil sa 8.4.1912 v obci Poluvsie (dnes mestská časť mesta Rajecké Teplice).- Narodil sa v Tepličke nad Váhom fotograf LADISLAV NOEL, autor príručky z oblasti amatérskeho fotografovania, ktorý sa zaslúžil o rozvoj profesionálnej a amatérskej fotografie. Zomrel 29.9.1996.- Narodila sa v Bratislave ilustrátorka a maliarka DANIELA ZACHAROVÁ.- Narodil sa v Spišskej Sobote (dnes mestská časť Popradu) barokový rezbár a sochár JÁN BROKOFF, jeden z autorov sôch na pražskom Karlovom moste. Zomrel 28.12.1718.- Narodil sa vo Vavrišove redaktor, literárny historik a kritik, politik PAVOL ŠTEVČEK. Zomrel 28.2.2003.- Narodil sa v Bratislave gitarista a skladateľ ANDREJ ŠEBAN, ktorý pôsobil napríklad v skupinách Demikát, Banket, Free Faces, alebo Ash Band.- Narodil sa v Žaškove motocyklový pretekár ŠTEFAN SVITKO.- Narodila sa v Humpolci zdravotnícka a osvetová pracovníčka JANA HREBENDOVÁ. Zomrela 25.1.1880.- Narodil sa v Jelšavskej Teplici (dnes časť obce Gemerské Teplice) historik a národný buditeľ JÁN PAVEL TOMÁŠEK. Zomrel 8.11.1887.- Narodil sa v meste Čop (dnes Ukrajina) režisér JURAJ KEREKES. Zomrel 24.12.2004 v Košiciach.- Narodil sa v Bratislave herec ŠTEFAN BUČKO, bývalý riaditeľ Činohry Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave.- Narodil sa v Humennom dirigent, skladateľ, klavirista, aranžér a publicista PETER BREINER, žije a tvorí v USA.- Narodil sa v Bratislave známy astronóm a prekladateľ odbornej literatúry IGOR KAPIŠINSKÝ. Zomrel 9.9.2014.- Narodil sa v Brodzanoch evanjelický kňaz, pedagóg a predstaviteľ prešovskej filozofickej školy druhej polovice 17. storočia IZÁK CABAN. Zomrel 18.3.1707.- Narodil sa v Spišskej Novej Vsi hudobný skladateľ IGOR DIBÁK. Zomrel 8. februára 2021.- Narodil sa v Čadci huslista a hudobný pedagóg ALBÍN VRTEĽ, ktorý stál pri vzniku Moyzesovho kvarteta. Zomrel 22.10.2000.- Narodil sa v Bratislave flautista a pedagóg MILOŠ JURKOVIČ.- Narodil sa v Bratislave politik PETER WEISS (Komunistická strana Slovenska - KSS, Strana demokratickej ľavice - SDĽ), pedagóg, diplomat a veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku v rokoch 2009-2013.- Narodil sa v Banskej Bystrici hudobný skladateľ, pedagóg a hotelier JÁN MÓRY. Zomrel v Bratislave 5.5.1978.- Narodila sa v Nových Zámkoch maliarka VIERA ŽILINČANOVÁ. Zomrela 19.3.2008.- Narodil sa v Nižnej Boci filmový a divadelný herec SLAVOMÍR ZÁHRADNÍK. Zomrel 5.12.1991.- Narodil sa v Nitre spisovateľ, dramatik a bývalý minister kultúry vo vláde Vladimíra Mečiara (1994–1998) IVAN HUDEC.- Narodil sa na hrade Červený Kameň generál, politik a veľkostatkár MÓRIC PÁLFI. Zomrel 14.9.1897.- Narodil sa v Malackách spisovateľ, prekladateľ a tvorca rozhlasových hier ĽUDO ZÚBEK, autor historicky a životopisne orientovaných románov. Zomrel 23.6.1969.- Narodil sa v Palúdzke (dnes mestská časť Liptovského Mikuláša) literárny vedec a prekladateľ anglo-americkej literatúry JÁN VILIKOVSKÝ.- Narodil sa v Nových Zámkoch sochár JURAJ MELIŠ. Zomrel 22.11.2016.- Narodil sa v Košiciach herec PETER STANÍK, známy napríklad z filmu Pásla kone na betóne. Zomrel 25.2.1995.- Narodila sa v Haliči spisovateľka a signatárka Charty 77 HANA PONICKÁ. Zomrela 21.8.2007.- Narodil sa v Bratislave folkový hudobník, básnik, textár a prozaik MILOŠ JANOUŠEK.- Narodil sa v Trnave básnik, prekladateľ a minister kultúry Slovenskej socialistickej republiky v rokoch 1969-1988 MIROSLAV VÁLEK. Zomrel 27.1.1991.- Narodil sa v Příbrami (dnes Česko) slovenský maliar a grafik RUDOLF FILA. Zomrel 11.2.2015.- Narodil sa v Nitre hokejista a reprezentant JOZEF STÜMPEL, ktorý pôsobil v NHL či KHL.- Narodil sa v Kežmarku vodnoslalomár PETER ŠKANTÁR. Pri svojej prvej účasti na olympiáde – na Letných olympijských hrách 2016 v brazílskom Riu de Janeiro získal zlatú medailu.- Narodil sa v obci Hybe básnik a dramatik JAKUB GRAJCHMAN. Zomrel 9.6.1897.- Narodil sa v Bratislave spisovateľ a publicista MILOŠ KRNO. Zomrel 21.7.2007.- Narodil sa v obci Bystré básnik, publicista, redaktor, prekladateľ, dramaturg, výtvarník a scenárista ALBERT MARENČIN, známy slovenský surrealista a patafyzik. Zomrel 9. marca 2019.- Narodil sa vo Zvolene právnik a politik VLADIMÍR MEČIAR, predseda Hnutia za demokratické Slovensko a trojnásobný slovenský premiér (1990-1991, 1992-1994, 1994-1998).- Narodil sa v Bystričke veliteľ partizánskej brigády M. R. Štefánika VILIAM ŽINGOR, ktorý bol v roku 1949 uväznený a o rok neskôr odsúdený na smrť a popravený. V roku 1968 bol rehabilitovaný. Zomrel 18.12.1950.- Narodil sa v Pukanci lekár VOJTECH MUCHA, zakladateľ modernej hygieny na Slovensku a priekopník preventívnej medicíny. Zomrel 9.8.1984.- Narodil sa v Bratislave divadelný režisér a pedagóg PETER SCHERHAUFER, od roku 1973 bol režisérom brnianskeho Divadla na provázku (dnes Divadlo Husa na provázku v Brne). Zomrel 29.6.1999.- Narodil sa v Bratislave hudobný teoretik, dramaturg, scenárista, hudobný kritik, saxofonista a pedagóg IGOR WASSERBERGER.- Narodil sa v Bratislave hokejový brankár VLADIMÍR DZURILLA, 172-násobný reprezentant Československa, 10-násobný účastník majstrovstiev sveta. Bol brankárom mužstva, ktoré získalo titul majstra sveta v roku 1972 v Prahe, 1976 v Katoviciach a 1977 vo Viedni. Zomrel 27.7.1995.- Narodila sa v Bratislave poetka, prekladateľka a jazyková editorka VIERA PROKEŠOVÁ. Zomrela 31.12.2008.- Narodil sa v Bratislave maliar ALOJZ KLIMO. Zomrel 12.10.2000.- Narodil sa v Bratislave filmový a divadelný herec JÁN MISTRÍK, brat herca Ivana Mistríka.- Narodil sa v Banskej Bystrici významný filmový kameraman IGOR LUTHER. Zomrel 7. júna 2020.- Narodil sa v Bardejovskej Novej Vsi (dnes mestská časť Bardejova) hudobný skladateľ a dirigent MICHAL VILEC. Zomrel 12.3.1979.- Narodil sa v Liptovskej Kokave osvetový pracovník, redaktor, divadelný ochotník a organizátor kultúrnych podujatí MARTIN JANČUŠKA. Zomrel 4.11.1979.- Narodil sa v Leopoldove krasokorčuliar, rozhodca a funkcionár EMIL SKÁKALA, bol zároveň záhradníckym odborníkom a zakladateľom medzinárodnej výstavy kvetov Flóra Bratislava. Zomrel 27.7.1990.- Narodil sa v Prešove herec a divadelný režisér PETER RAŠEV, dlhoročný člen Štátneho divadla (ŠD) v Košiciach, zakladateľ a riaditeľ Staromestského divadla v Košiciach. Zomrel 12.6.2008.- Narodil sa v Liskovej politik, lekár, verejný činiteľ, publicista a vysokoškolský pedagóg VAVRO ŠROBÁR, ktorý bol po roku 1918 ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska. Zomrel 6.12.1950.- Narodila sa v Novom Meste nad Váhom učiteľka, spoluzakladateľka a vedúca predstaviteľka Spolku feministiek VILMA GLÜCKLICHOVÁ, prvá žena v Uhorsku, ktorá študovala na filozofickej fakulte a získala na nej diplom. Zomrela 18.8.1927.- Narodil sa v Hornom Záturčí (dnes Záturčie - mestská časť Martina) prozaik štúrovskej generácie, pedagóg a literárny kritik JÁN KALINČIAK. Jeho vrcholným dielom je próza Reštavrácia. Zomrel 16.6.1871.- Narodil sa v Slovenskej Ľupči stavebný inžinier ANTON TURECKÝ, priekopník rámových konštrukcií. Zomrel 9.6.1959.- Narodil sa v Klenovci spisovateľ, scenárista, esejista a publicista VLADIMÍR MINÁČ. Aktívne sa zúčastnil Slovenského národného povstania a bol väznený v koncentračných táboroch. Šestnásť rokov stál na čele Matice slovenskej. Zomrel 25.10.1996.- Narodil sa v Bratislave-Petržalke SCHÖNE NÁCI, vlastným menom Ignác Lamár, postavička bratislavského korza. Zomrel 23.10.1967.- Narodil sa v obci Ratkovské Bystré herec a režisér LADISLAV FARKAŠ, ktorý pôsobil v Divadle Jonáša Záborského v Prešove a v Divadle pre deti a mládež v Trnave (dnes Divadlo Jána Palárika v Trnave). Je brat dramatika Júliusa Farkaša, otec herca Borisa Farkaša.- Narodil sa v Ladomirovej atlét ŠTEFAN STANISLAV, ktorý bol v rokoch 1928 až 1930 majstrom republiky v skoku do výšky a ako prvý v Československu prekonal výšku 190 cm. Zomrel 10.7.1986.- Narodila sa v Hajnáčke herečka EVA RYSOVÁ.- Narodil sa v Novej Bani jazykovedec a odborný publicista ÁBEL KRÁĽ.- Narodil sa v Levoči historik umenia, výtvarný teoretik a kritik VOJTECH TILKOVSKÝ. Zomrel 10.4.1978.- Narodila sa v Bratislave herečka HANA GREGOROVÁ.- Narodil sa v Tisovci klavirista, pedagóg a v rokoch 2004 až 2021 aj generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie MARIAN LAPŠANSKÝ.- Narodil sa v Topoľčanoch astronóm, fyzik, bývalý viceprezident Medzinárodnej astronomickej únie ĽUBOR KRESÁK. Zomrel 20.1.1994.- Narodil sa v Košiciach džezový klavirista, hudobný skladateľ a redaktor LADISLAV GERHARDT. Zomrel 21.8.1993.- Narodil sa v Bratislave herec MAREK MAJESKÝ.- Narodila sa v Liptovskom Mikuláši vedkyňa v oblasti stavebníctva EMÍLIA JUHÁSOVÁ. Zomrela 26.7.2008.- Narodil sa v Kráľovskom Chlmci filmový a divadelný herec CSONGOR KASSAI, známy napríklad z filmov Krajinka, alebo Musíme si pomáhať.- Narodil sa v Bratislave generál ĽUDOVÍT AULICH, posledný minister národnej obrany uhorskej revolučnej vlády. Zomrel (bol popravený) 6.10.1849.- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši básnik, prekladateľ, esejista a lekár PAVOL STRAUSS. Zomrel 3.6.1994.- Narodil sa v Trenčíne hokejista, reprezentant a tréner MIROSLAV HLINKA, majster sveta zo švédskeho Göteborgu 2002. Zomrel (spáchal samovraždu) 14.9.2014.- Narodil sa v Štítniku básnik a prekladateľ CTIBOR ŠTÍTNICKÝ, občianskym menom Tibor Dörner. Zomrel 12.6.2002.- Narodil sa v Dunajskej Strede herec a komik IVAN VOJTEK.- Narodil sa v Muránskej Dlhej Lúke veterinár a politik - významný predstaviteľ Demokratickej strany MARTIN KVETKO. Zomrel 3.6.1995.- Narodil sa v Krompachoch dirigent a zbormajster ONDREJ LENÁRD.- Narodila sa v Bratislave muzikálová a sólová speváčka KATARÍNA HASPROVÁ.- Narodil sa v Nových Zámkoch spisovateľ a novinár ĽUBOŠ JURÍK, bývalý hovorca predsedu parlamentu Ivana Gašparoviča, zakladateľ časopisu Parlamentný kuriér a šéfredaktor mesačníka Euroreport plus. Zomrel 28.9.2021.- Narodil sa v Záskalí (dnes časť Dolného Kubína) právnik, prekladateľ, etnograf a divadelník ANDREJ HALAŠA. Zomrel 4.4.1913.- Narodil sa v Zelenči herec a režisér JOZEF BEDNÁRIK, ktorý odštartoval éru muzikálu na Slovensku aj v Česku. V roku 1990 sa stal režisérom bratislavského divadla Nová scéna, kde režíroval muzikály Evanjelium o Márii, Pokrvní bratia, Jozef a jeho zázračný farebný plášť, Klietka bláznov a Donaha. Zomrel 22.8.2013.- Narodil sa v Polichne evanjelický kňaz a priekopník ovocinárstva DANIEL PETIAN, patril medzi podporovateľov slovenských národných snáh a slovenskej tlače. Zomrel 6.9.1828.- Narodil sa v Tisovci právnik, diplomat, spisovateľ a politik VLADIMÍR CLEMENTIS. Od roku 1934 bol členom Komunistickej strany Československa, z ktorej ho v roku 1939 vylúčili pre nesúhlas so sovietsko-nemeckou zmluvou. Po roku 1945 mu členstvo v KSČ vrátili. V roku 1950 bol zbavený funkcie a vo vykonštruovanom procese odsúdený na trest smrti. Popravili ho 3.12.1952.- Narodil sa v Smižanoch učiteľ, dôstojník slovenskej armády JÁN NÁLEPKA, ktorý sa v roku 1943 pridal k partizánom. Posmrtne mu udelili vyznamenanie Hrdina Sovietskeho zväzu. Zomrel 16.11.1943.- Narodil sa v Slovenskej Ľupči nestor slovenskej žurnalistiky a publicista ROMAN KALISKÝ. V 60. rokoch 20. storočia bol redaktorom Kultúrneho života, v roku 1990 riaditeľom Slovenskej televízie a neskôr redaktorom Literárneho týždenníka. Zomrel 8.11.2015.- Narodil sa vo Frankfurte nad Mohanom židovský rabín a teológ CHATAM SOFER (Moše Schreiber), ktorý od roku 1806 pôsobil ako rabín v Bratislave. Pochovaný je v Bratislave, kde je vybudované Mauzóleum Chatama Sofera. Zomrel 3.10.1839.- Narodil sa v Jurovej matematik a pedagóg DIONÝZ MICHAL KATONA, autor prác o kvadratúre kruhu a trisekcii uhla. Zomrel 9.6.1874.- Narodil sa v Španej Doline evanjelický kňaz a národovec MICHAL BODICKÝ. Zomrel 23.12.1935.- Narodil sa v Kráľovej (dnes súčasť Banskej Bystrice) advokát a verejný činiteľ JÁN VESEL, zakladateľ Zvolenskej ľudovej banky. Zomrel 22.3.1931.- Narodil sa v Humennom námorník a kontraadmirál VOJTECH HADIK. Od roku 1840 slúžil vo vojenskom námorníctve. Od roku 1860 pracoval na štábe vojenského námorníctva a pred odchodom do výslužby v roku 1861 bol povýšený na kontraadmirála. Zomrel 17.3.1880.- Narodil sa vo Veličnej maliar a litograf PETER MICHAL BOHÚŇ. Námetmi jeho diel bola slovenská dedina a ľudia žijúci v nej. Neskôr sa venoval portrétom slovenských národovcov a obrazom s náboženskou tematikou. Zomrel 20.5.1879.- Narodil sa v Košiciach básnik, prozaik a autor literatúry pre deti KAROL PÉM. Zomrel 23.4.1993.- Narodil sa v obci Podolie nad Dudváhom (dnes obec Podolie) prozaik, dramatik a prekladateľ MICHAL PRÍBUS. Zomrel 17.4.1995.- Narodila sa v Opave slovenská herečka SYLVIA TURBOVÁ. Zomrela 29.7.2015.- Narodil sa v Trenčíne divadelný režisér ROMAN POLÁK, v rokoch 2013 - 2018 bol riaditeľ Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave.- Narodil sa vo Vrútkach hudobný skladateľ FRANTIŠEK KOVÁČIK - PODMAGURSKÝ, autor tanečnej hudby a operiet, z ktorých najúspešnejšia bola Vy krásne Tatry malebné. Zomrel 2.3.1975.- Narodil sa vo Zvolene geograf a historik JÁN TOMKA-SÁSKY, jeden z reprezentantov geografickej vedy 18. storočia v Uhorsku. Zomrel 26.8.1762.- Narodila sa v Polichne spisovateľka a dramatička BOŽENA SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA. Svoj kritický a realistický opis slovenskej reality predstavila aj vo svojich najznámejších dielach: Ťapákovci, Skon Paľa Ročku či Hrdinovia. Zomrela 27.11.1951.- Narodil sa v Slanici (zaniknutá obec na Orave, zatopená Oravskou priehradou) katolícky kňaz, jazykovedec a kodifikátor prvej spisovnej formy slovenského jazyka na báze západoslovenských nárečí ANTON BERNOLÁK. Zomrel 15.1.1813.- Narodila sa v Nitre operná speváčka (sopranistka) ANNA MARTVOŇOVÁ, sólistka Opery Slovenského národného divadla v Bratislave. Zomrela 16.12.1990.- Narodil sa v Bratislave hudobník, dramaturg a scenárista DEZIDER (DEŽO) URSÍNY. Bol lídrom skupín Beatmen, Soulmen, New Soulmen, Burčiak a Provisorium. Spolu s básnikom a textárom Ivanom Štrpkom tvorili autorskú dvojicu. Zložil hudbu k muzikálu Neberte nám princeznú. Zomrel 2.5.1995.- Narodil sa v Bratislave básnik a publicista ANDRIJAN TURAN.- Narodil sa v Bratislave lekár-chirurg STANISLAV ČÁRSKY, špecialista na brušnú chirurgiu. Zomrel 28.12.1999.- Narodila sa v Ružomberku herečka ANNA JAVORKOVÁ, členka Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave.- Narodil sa v Třebíči slovenský maliar a ilustrátor IGOR PIAČKA.- Narodil sa v Bratislave sochár a maliar VÍT BOJŇANSKÝ.- Narodil sa vo Važci evanjelický kňaz, teológ a generálny biskup (1970-1990) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku JÁN MICHALKO. Zomrel 10.12.1990.- Narodil sa v Kežmarku technik a vynálezca automatického systému telefónnych ústrední GOTTLIEB DIETL. Zomrel 25.5.1946.- Narodil sa v Žiline filmový režisér, scenárista, ale aj príležitostný herec MARTIN ŠULÍK. Podpísal sa pod filmy Všetko čo mám rád, Záhrada, Orbis Pictus, Krajinka či Slnečný štát.- Narodil sa v Hlohovci básnik a prekladateľ IVAN KUPEC. Ako prekladateľ sa venoval aj staročínskej poézii. Zomrel 15.5.1997.- Narodil sa v Bratislave spevák, skladateľ, textár a gitarista MIROSLAV ŽBIRKA. Pôsobil v skupine Modus, od roku 1981 sa stal lídrom vlastnej skupiny Limit. V roku 1982 sa stal prvým slovenským Zlatým slávikom v Československu. Získal Krištáľové krídlo za rok 2013 a v roku 2019 dostal Pribinov kríž 1. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti populárnej hudby. Zomrel 10.11.2021.- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši básnik JOZEF BOHUSLAV BELLA. Zomrel (padol v srbskej vojne proti Turkom) medzi 17. a 24.8.1876.- Narodil sa v Bratislave divadelný, filmový a televízny herec STANO (STANISLAV) DANČIAK. Hral vo viac než dvesto filmoch a seriáloch. V roku 2003 prevzal štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy. Zomrel 4.8. 2018.- Narodil sa v Horovciach právnik KAROL REBRO, bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave, autor prvej slovenskej práce z rímskeho práva. Zomrel 31.10.2000.- Narodil sa v Mojtíne historik a vysokoškolský pedagóg, exminister školstva SR MATÚŠ KUČERA.- Narodil sa v Bratislave herec ROBERT ROTH, člen Činohry SND v Bratislave.- Narodil sa v Hornej Mičinej evanjelický kňaz, publicista a hudobný skladateľ AUGUST HORISLAV KRČMÉRY. Zomrel 9.3.1891.- Narodila sa v Trnave speváčka populárnej hudby EVA KOSTOLÁNYIOVÁ. Naspievala množstvo hitov ako napríklad Poď so mnou, Až bude pokosená tráva, Keď si sám či Dobré ráno želám, s ktorým vyhrala zlatú Bratislavskú lýru. Zomrela 3.10.1975.- Narodil sa v Španej Doline maliar a výtvarný pedagóg ANDREJ STOLLMANN. Zomrel 1.9.1933.- Narodil sa v Bratislave spisovateľ, redaktor a publicista MARTIN M. ŠIMEČKA. Je synom filozofa a disidenta Milana Šimečku (1930-1990).- Narodil sa v Budapešti slovenský jazykovedec a dramatik BELO LETZ. Zomrel 28.11.1971 v Žiline.- Narodil sa v Pezinku architekt, no hlavne rozhlasový režisér a dlhoročný redaktor relácie Pozor zákruta MILAN MLSNA, známy ako ľudový zabávač pod menom Strýco Marcin. Zomrel 13.12.1992.- Narodil sa v Prašiciach filmový a divadelný herec a režisér ĽUBOMÍR PAULOVIČ známy z filmov napr. Otec, Noční jazdci, Pásla kone na betóne. V roku 2017 získal cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo.- Narodil sa v Sarvaši v Maďarsku právnik, klavirista, hudobný skladateľ a hudobný publicista DEZIDER LAUKO. Zomrel 2.12.1942.- Narodil sa v Czarnom Dunajci v Poľsku spisovateľ a básnik HUGOLÍN GAVLOVIČ, autor významného slovenského barokového poetického diela Valaská škola mravúv stodola. Zomrel 4.6.1787.- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši básnik PETER DOBROSLAV BELLA, autor hymnickej piesne Aká si mi krásna. Zomrel 13.6.1919.- Narodil sa v Bratislave diplomat JÁN KUBIŠ, generálny tajomník Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a minister zahraničných vecí SR (2006-2009).- Narodil sa v Komárne lekár VILIAM THURZO, zakladateľ onkologického výskumu na Slovensku. Zomrel 2.3.1984.- Narodil sa v Trenčíne hokejový obranca RICHARD LINTNER, ktorý Slovensko reprezentoval na majstrovstvách sveta v rokoch 2001, 2002 (zlato), 2003 (bronz) a na ZOH 2002 a Svetovom pohári v roku 2004. Pôsobil aj v NHL.- Narodil sa vo Veľkom Bočkove (vtedy Podkarpatská Rus) dramatik a spisovateľ OSVALD ZAHRADNÍK. Zomrel 16.8.2017.- Narodil sa v Rajeckej Lesnej architekt VIKTOR UHLIARIK. Zomrel 16.6.2007.- Narodila sa v Bratislave ekonómka BRIGITA SCHMÖGNEROVÁ, bývalá viceprezidentka Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ministerka financií a podpredsedníčka vlády SR.- Narodil sa v Liptovskej Sielnici básnik a spisovateľ ANDREJ PLÁVKA. Zomrel 11.7.1982.- Narodil sa v Žiline botanik, rektor Univerzity Komenského v Bratislave KAROL MIČIETA.- Narodil sa v Bratislave fotograf VILIAM MALÍK, priekopník slovenskej žurnalistickej a dokumentárnej fotografie. Zomrel 20.1.2012.- Narodil sa v Zlatých Moravciach divadelný a televízny režisér TIBOR RAKOVSKÝ. Zomrel 29.12.1982.- Narodil sa vo Zvolene herec JÁN GREŠŠO, bývalý riaditeľ Divadla Andreja Bagara v Nitre.- Narodil sa v obci Hybe spisovateľ a prekladateľ JOZEF MARUŠIAK. Zomrel 7.1.2018.- Narodil sa v Cíferi všestranný hudobník, moderátor a producent LACO LUČENIČ (skupiny Modus, Prúdy, Fermáta, Limit a Slobodná Európa).- Narodil sa v Bánovciach nad Bebravou legendárny rozhlasový športový reportér GABRIEL ZELENAY. Zomrel 3.8.2003.- Narodil sa v Krompachoch spisovateľ, básnik a publicista VLADIMÍR PUCHALA, od 5. septembra 2017 riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.- Narodil sa v Snine básnik a prekladateľ JOZEF GERBÓC. Zomrel 7.3.2000.- Narodil sa v Martine pesničkár a publicista IVAN HOFFMAN, autor piesne Sľúbili sme si lásku, ktorá sa stala jedným zo symbolov Novembra ´89.- Narodil sa v Banskej Bystrici publicista a scenárista IVAN KRÁLIK. Zomrel 14.8.2009.- Narodil sa v Turzovke maliar, grafik, ilustrátor a karikaturista ONDREJ ZIMKA.- Narodil sa v Žiline spisovateľ a jazykovedec JÁN FISCHER-PISCATORIS. Zomrel 14.4.1720.- Narodil sa v Podlužanoch redaktor PAVOL BAJAN, prvý slovenský spolupracovník slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu. Zomrel 10.8.1978.- Narodil sa v obci Ilija filmový strihač MAXIMILIÁN REMEŇ, ktorý sa svojím strihačským umením podpísal pod známe a umelecky hodnotné filmy slovenskej kinematografie. Zomrel 4.8.2008.- Narodil sa v Bratislave literárny a filmový kritik, publicista a spisovateľ JÁN ROZNER, manžel spisovateľky Zory Jesenskej. V roku 1977 emigroval do Nemecka. Zomrel 25.9.2006.- Narodila sa v Lodži v židovskej rodine spisovateľa HELA VOLANSKÁ, vlastným menom Chaja Wolfowitz, ako vydatá sa volala Friedmannová. Zomrela 23.12.1996 v Prahe.- Narodil sa vo Zvolenskej Slatine hudobný skladateľ, organista a pedagóg MIKULÁŠ MOYZES, priekopník realistických tendencií v slovenskej hudbe a predchodca slovenskej hudobnej moderny. Zomrel 2.4.1944.- Narodila sa v Bratislave popová speváčka DARA ROLINS, pôvodným menom Darina Rolincová.- Narodil sa v Tušickej Novej Vsi básnik, prekladateľ a pedagóg JÁN ZAMBOR.- Narodil sa v Bratislave prekladateľ, spisovateľ a autor kníh pre deti ROMAN BRAT.- Narodil sa v Bratislave popredný predstaviteľ slovenskej medicíny akademik LADISLAV DÉRER. Zomrel 28.3.1960.- Narodil sa v Prachaticiach v Česku divadelný a televízny herec VLADIMÍR OBŠIL, člen Činohry SND v Bratislave.- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši medzinárodne uznávaný maliar, grafik a ilustrátor KOLOMAN SOKOL, ktorý od roku 1936 pôsobil v Mexiku a neskôr v USA. Zomrel 12.1.2003.- Narodil sa v obci Boľkovce jezuitský kňaz a historik ŠTEFAN KATONA, profesor na Trnavskej univerzite. Zomrel 19.8.1811.- Narodil sa vo Zvolene jazykovedec slovakista EUGEN PAULÍNY. Zomrel 19.5.1983.- Narodil sa v Ružomberku divadelný, filmový a televízny herec ELO ROMANČÍK. Hral v takmer 250 filmoch a seriáloch. Zomrel 9.10.2012.- Narodil sa v Pukanci katolícky kňaz a historik KAROL LÁNI (Caroli Lanyi), autor dvojdielnych cirkevných dejín Uhorska. Zomrel 23.5.1856.- Narodil sa v Cerove politik, náboženský spisovateľ, evanjelický biskup SAMUEL ZOCH. Bol autorom Martinskej deklarácie a po vzniku Československa sa stal prvým bratislavským županom. Zomrel 4.1.1928.- Narodil sa v Handlovej bývalý legendárny futbalista a československý reprezentant KAROL DOBIAŠ, bývalý dlhoročný hráč Spartaku Trnava. So Spartakom získal päť československých titulov.- Narodil sa v Hanigovciach metropolita Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, arcibiskup prešovský a Slovenska NIKOLAJ, vlastným menom MIKULÁŠ KOCVÁR. Zomrel 30.1.2006.- Narodil sa v Žikave jazykovedec DEZIDER ANTON DUBAY, zakladateľská osobnosť slovenskej národnej bibliografie. Zomrel 16.10.1993.- Narodil sa v Bratislave hudobný skladateľ ILJA ZELJENKA, vedúca osobnosť slovenskej hudobnej avantgardy. Zomrel 13.7.2007.- Narodil sa v Tisovci politik, publicista, zberateľ ľudových rozprávok a povestí ŠTEFAN MARKO DAXNER, jeden zo zakladateľov Matice slovenskej. Zomrel 11.4.1892.- Narodil sa v Mošovciach básnik a literárny historik ŠTEFAN KRČMÉRY. Zomrel 17.2.1955.- Narodil sa v Dolnom Kubíne národnokultúrny dejateľ, náboženský spisovateľ a katolícky teológ ŠTEFAN RADLINSKÝ. Zomrel 26.10.1889.- Narodila sa v Kokave nad Rimavicou prvá evanjelická farárka na Slovensku a publicistka DARINA BANCÍKOVÁ, prenasledovaná komunistickým režimom. Zomrela 30.7.1999.