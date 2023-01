ROK 2023 prinesie aj výročia narodení významných slovenských osobností

JANUÁR



FEBRUÁR



MAREC

APRÍL

MÁJ

JÚN



JÚL



AUGUST



SEPTEMBER



OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

Bratislava 1. januára (TASR) - TASR prináša výberový prehľad okrúhlych a polookrúhlych výročí narodení slovenských osobností pripadajúcich na rok 2023.- Narodil sa v Ružomberku bývalý úspešný futbalista a reprezentant Milan Luhový (60).- Narodil sa v Banskej Bystrici učiteľ a novinár Daniel Kopa (185), autor slovenskej gramatiky a spolutvorca slovenských učebníc, blízky spolupracovník Andreja Sládkoviča, či Jozefa Miloslava Hurbana. Zomrel 30.11.1920.- Narodil sa v Zavare historik Jozef Jablonický (90), popredný odborník na Slovenské národné povstanie (SNP). Zomrel 7.12.2012.- Narodil sa v Revúcej lekár, botanik a spisovateľ Gustáv Reuss (205), autor diela Květena Slovenska, čili opis všech jevnosnubných na Slovensko divorastoucích a mnohých záhradných rostlin dle soustavy De Candeollovy. Zomrel 12.1.1861.- Narodil sa v Námestove svetoznámy dizajnér automobilov Jozef Kabaň (50), ktorý navrhol napríklad dizajn automobilu Bugatti Veyron.- Narodil sa v Bratislave bývalý úspešný profesionálny tenista Dominik Hrbatý (45).- Narodil sa v obci Střelná legenda československej a slovenskej rýchlostnej kanoistiky Jan Matocha (100), ktorý štartoval na prvých olympijských hrách (OH) po druhej svetovej vojne v Londýne v roku 1948 a tiež na OH v Helsinkách v roku 1952. Zomrel 11.10.2016 v Bratislave.- Narodil sa v Bratislave legendárny hokejista a tréner Jozef Golonka (85).- Narodil sa v Palúdzke evanjelický kňaz, filozof a teológ Gašpar Šulek (235). Zomrel 20.6.1827.- Narodil sa v Bratislave spevák, textár a skladateľ Ján Kuric (60), líder skupiny Vidiek.- Narodil sa v Banskej Bystrici architekt Ladislav Hudec (130). Medzi jeho najznámejšie diela patrí šanghajský 22-poschodový Park Hotel spojený s bankou z roku 1934. Zomrel 26.10.1958 v Berkeley (USA).- Narodil sa v Bratislave legendárny hokejista Marián Šťastný (70), najstarší brat tiež slávnych hokejistov Petra a Antona. Rok po emigrácii svojich bratov emigroval do Kanady aj on a hrával v NHL za Quebec Nordiques a Toronto Maple Leafs.- Narodil sa v Plešivci maliar Július Rudnay (145). Zomrel 4.1.1957.- Narodil sa v Chrudime dramatik a literárny kritik Peter Zvon (110), vl. menom Vladimír Sýkora, autor známej drámy Tanec nad plačom. Zomrel 19.10.1942 v Bratislave.- Narodil sa v Bratislave právnik, predseda Zboru povereníkov, neskôr generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a prezident Československej socialistickej republiky Gustáv Husák (110). Zomrel 18.11.1991.- Narodil sa v Rišňovciach bývalý vplyvný slovenský a československý komunistický politik, poslanec Snemovne národov Federálneho zhromaždenia v normalizačných 70. rokoch 20. storočia Gejza Šlapka (95). Zomrel 17.1.2017.- Narodil sa v Bratislave bývalý futbalista a československý reprezentant Ján Čapkovič (75), kanonier Slovana Bratislava, s ktorým v roku 1969 vyhral Pohár víťazov pohárov. Brat-dvojča Jozefa Čapkoviča.- Narodil sa v Bratislave bývalý futbalista, československý reprezentant Jozef Čapkovič (75), obranca Slovana Bratislava, s ktorým v roku 1969 vyhral Pohár víťazov pohárov a majster Európy z roku 1976. Brat-dvojča Jána Čapkoviča.- Narodil sa v Prešove bývalý úspešný atlét v disciplíne vrh guľou Milan Haborák (50), ktorý bol trikrát (2000, 2001, 2002) vyhlásený za atléta roka Slovenskej republiky.- Narodil sa v Antole herec, kostýmový výtvarník, pedagóg a režisér Karol L. Zachar (105), bývalý režisér Činohry Slovenského národného divadla (SND), otec herca Jána Zachara. Zomrel 17.12.2003.- Narodil sa v Bratislave ekonóm, politik, bývalý poslanec Európskeho parlamentu, bývalý predseda Národnej rady Slovenskej republiky a predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík (55).- Narodil sa v Malackách herec, výrazná postava modernej slovenskej činohry či filmu Karol Machata (95). Zomrel 3.5.2016.- Narodil sa vo Zvolene herec a divadelný pedagóg Juraj Slezáček (80), člen Činohry SND. Zomrel 5.8.2016.- Narodila sa v Hnúšti-Likieri moderátorka Elena (Eňa) Vacvalová (65).- Narodil sa v Čadci básnik, prozaik a redaktor Marián Grupač (50).- Narodil sa v Bratislave onkológ, vedecký pracovník, odborný publicista, bývalý rektor Univerzity Komenského a exposlanec Národnej rady Slovenskej republiky Juraj Švec (85). Zomrel 17.2.2017.- Narodil sa v Chyžnom na Orave katolícky kňaz, cirkevný hodnostár Tomáš Červen (230), veľký podporovateľ národno-kultúrnych snáh Slovákov. Zomrel 27.4.1876.- Narodil sa v Zlatne dlhoročný rozhlasový autor, redaktor a šéfredaktor, publicista a spisovateľ Emil Benčík (90). Za knihu Králi ducha dostal prestížnu Cenu Egona Ervina Kischa.- Narodil sa v Dolnej Strehovej maďarský básnik, dramatik a spisovateľ Imre Madách (200), autor známeho poetického diela Tragédia človeka. Zomrel 5.10.1864.- Narodila sa v Bratislave bývalá predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková (65).- Narodil sa v Bratislave kanadský športový novinár slovenského pôvodu George Gross (100). V roku 1985 sa stal členom hokejovej Siene slávy NHL v Toronte a od roku 2002 sa stal členom Siene slávy slovenského hokeja. Zomrel 21.3.2008.- Narodil sa v Modre herec Jozef Sodoma (100), člen Činohry SND. Zomrel 23.11.1980.- Narodil sa v Bratislave operný spevák Martin Malachovský (55).- Narodil sa v Bošáci maliar, grafik a ilustrátor Ľudovít Bránsky (105). Zomrel 27.5.1959.- Narodil sa v Košiciach dokumentarista a výtvarný fotograf Ladislav Borodáč (90). Zomrel 15.12.1992.- Bol pokrstený vo varínskom kostole legendárny zbojník Juraj Jánošík (335). Zomrel (popravili ho) 17.3.1713 (ako deň úmrtia sa uvádza aj 18. marec) v Liptovskom Mikuláši.- Narodil sa vo Vrbici básnik, spisovateľ, učiteľ a národný buditeľ Peter Pavol Zgúth (160). Zomrel 22.6.1952.- Narodil sa v Námestove katolícky kňaz, básnik, politik Ignác Grebáč-Orlov (135). Zomrel 26.4.1957- Narodil sa v Modre herec Peter Sklár (55).- Narodil sa v Senici evanjelický kňaz, cirkevný a literárny historik Ján Mocko (180). Zomrel 16.11.1911- Narodila sa v Bratislave, prekladateľka, literárna kritička a publicistka Michaela Jurovská (80).- Narodil sa v Bratislave prekladateľ a spisovateľ Miloš Herko (65).- Narodila sa v Kráľovej Lehote poetka a spisovateľka Krista Bendová (100). Autorka detských kníh Bola raz jedna trieda, Opice z našej police, či jazykovo a obsahovo originálneho Osmijanka. Zomrela 27.1.1988.- Narodil sa v Kráľovskom Chlmci kameraman a režisér Gejza Kendy (85). Zomrel 1.12.2012.– Narodil sa v Moravských Kračanoch maliar a grafik Róbert Almási (75). Zomrel 20.5.2018.- Narodila sa v Trenčíne divadelná a filmová herečka Marta Sládečková (65).- Narodil sa v Kolpachoch fyzik, zakladateľ telovýchovných spolkov a materských škôl Karol Antolík (180). Zomrel 20.6.1905.- Narodil sa v Krásne nad Kysucou významný predstaviteľ slovenskej a európskej archeológie, odborný publicista a vysokoškolský pedagóg Anton Točík (105). Zomrel 15.6.1994.- Narodil sa v Martine spisovateľ a redaktor, bývalý generálny sekretár, generálny komisár Medzinárodného komitétu Bienále ilustrácií Bratislava exprezident Medzinárodnej únie pre detskú knihu, medzinárodnej organizácie patriacej pod Organizáciu Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru Dušan Roll (95). Zomrel 29. júla 2021.– Narodila sa v Modre spisovateľka Mária Gavorníková (115). Zomrela 19.10.1977.- Narodil sa v Topoľčanoch literárny kritik, esejista Ivan Sulík (80). Zomrel 14. januára 2021- Narodil sa v Šali grafik a ilustrátor Róbert Jančovič (65).- Narodil sa vo Voderadoch sochár Ján Koniarek (145), ktorý čerpal námety pre svoje diela zo slovenských národných dejín. Zomrel 4.5.1952.- Narodil sa v obci Liptovský Peter fotograf Martin Martinček (110). Vydal viaceré publikácie. Zomrel 2.5.2004.- Narodil sa v Prešove spisovateľ, scenárista a filmový režisér Leopold Lahola (105). Zomrel 12.1.1968.- Narodil sa v Červenici sochár Juraj Rusňák (85).- Narodil sa v Pribyline divadelný a filmový herec Dušan Tarageľ (75), člen Činohry SND.- Narodila sa vo Zvolene výtvarníčka, pedagogička a návrhárka krojov Irena Tonkovičová (115). Zomrela 12.8.1996.- Narodil sa na hrade Sklabiňa historik, krajinský hodnostár, strážca kráľovskej koruny a zemepán Peter Révai (455). Zomrel 4.6.1622.- Narodila sa v Trenčíne verejná činiteľka a publicistka Mária Zochová (135). Zomrela 17.12.1935.- Narodil sa v Poprade exprezident SR Andrej Kiska (60).- Narodil sa v obci Krásna Lúka huslista, folklorista Ondrej Kandráč (45), zakladateľ a vedúci (primáš) ľudovej hudby Kandráčovci.- Narodil sa v Tisovci evanjelický kňaz, učiteľ, úradník, básnik, novinár, prozaik a prekladateľ Timotej Ignác Bohuslav Nosák (205). Zomrel 5.4.1877.- Narodil sa v Bratislave divadelný režisér, pedagóg a prekladateľ anglosaskej drámy Miloš Pietor (90), bývalý riaditeľ SND v Bratislave. Zomrel 25.3.1991.- Narodil sa v Žiline herec Anton Gýmerský (105). Zomrel 10.5.1990.- Narodila sa redaktorka, hudobná a divadelná kritička Naďa Földváriová (90).– Narodil sa v Partizánskej Ľupči prekladateľ a básnik Július Rybák (90). Zomrel 29.1. 2021- Narodila sa v Topoľčanoch speváčka Nora Blahová (80).– Narodil sa v Poprade bývalý biatlonista Pavol Hurajt (45), ktorý na Zimných olympijských hrách 2010 vo Vancouvri získal bronzovú medailu.- Narodil sa v Železnej Breznici sochár Karol Dúbravský (110). Zomrel 14.9.1995.- Narodil sa v Novej Vsi nad Žitavou futbalový tréner Dušan Uhrin (80). K jeho najväčším úspechom patrí druhé miesto na majstrovstvách Európy vo futbale v roku 1996, ktoré vybojoval s českým reprezentačným tímom.- Narodil sa v Rajci katolícky kňaz, redaktor, publicista, včelár, ovocinár, hospodársky pracovník, spoluzakladateľ Matice slovenskej a ľudovýchovný pracovník Romuald Zaymus (195). Zomrel 19.7.1902.- Narodil sa hudobný skladateľ, zbormajster a pedagóg Ladislav Stanček (125). Zomrel 15.4.1979.- Narodil sa v Martine estetik, filozof Marián Váross (100). Zomrel 21.11.1988.- Narodil sa v Lucku na Ukrajine hokejista, jeden z najúspešnejších slovenských hokejistov v NHL, majster sveta z roku 2002 Peter Bondra (55).- Narodil sa v Jelšavskej Teplici evanjelický kňaz, romantický spisovateľ, štúrovský básnik, vychovávateľ, národnopolitický pracovník Samuel Tomášik (210), ktorý sa okrem iného pričinil o založenie gymnázia v Revúcej. Zomrel 10.9.1887.- Narodil sa v Želiezovciach kuchár a hotelier Eduard Sacher (180), ktorý vylepšil recept svojho otca Franza Sachera na tortu s názvom Sacherova torta. Zomrel 22.11.1892 vo Viedni.- Narodil sa v Zlatých Moravciach spisovateľ a dramatik Ján Hudec (110). Zomrel 17.6.1988.- Narodil sa v Podbrezovej učiteľ a hlásateľ Slobodného slovenského vysielača v čase Slovenského národného povstania Ladislav Sára (110). Zahynul pri nálete na väzenský transport 19.2.1945.- Narodil sa operný spevák a pedagóg Vojtech Schrenkel (85), bol sólistom Opery SND. Zomrel 30.12.1986.- Narodil sa v obci Turčiansky Michal prozaik, básnik, publicista, národovec, prekladateľ a redaktor Národných novín Izidor Žiak (160). Zomrel 25.1.1918.1- Narodil sa v Temešvári (Rumunsko) dirigent, hudobný pedagóg a inštrumentalista Dezider Kövér (150). Zomrel 17.2.1933.- Narodil sa v Nitre atlét - chodec Matej Tóth (40), ktorý v roku 2015 v Pekingu získal premiérovú zlatu medailu (chôdza na 50 km) na majstrovstvách sveta v ére samostatnosti SR. V roku 2016 na olympiáde v Riu de Janeiro získal zlatú medailu v chôdzi na 50 km.- Narodil sa vo Fiľakove vysokoškolský pedagóg, historik, rozhlasový pracovník, verejný činiteľ a publicista Ján Mlynárik (90), signatár Charty 77. Zomrel 26.3.2012.- Narodil sa v Hrabušiciach maliar a ilustrátor Emil Makovický (115). Zomrel 25.12.1986.- Narodil sa v Bratislave hudobný skladateľ Róbert Rudolf (60).- Narodil sa v Banskej Bystrici bývalý úspešný atlét - skokan do výšky Ján Zvara (60), ktorý v roku 1985 (výkonom 231 cm) ako prvý československý výškar prekonal hranicu 230 cm.- Narodil sa v Revúcej evanjelický kňaz, osvietenský spisovateľ, učiteľ a jazykovedec Pavel Šramko (280), autor Česko-slovenskej gramatiky – liternice, ktorú zaviedol gemerský seniorát ako učebnicu pre slovenské školy. Zomrel 25.2.1831.- Narodila sa v Banskej Bystrici redaktorka, dramatička a rozhlasová autorka Elena Antalová (85).- Narodil sa v Prešove maliar a reštaurátor Jozef Bendík (120). Zomrel 24.3.1989.- Narodil sa v Žiline režisér, dramatik, prekladateľ a pracovník Matice slovenskej Ferdinand Hoffmann (115). V roku 1945 emigroval do Argentíny. Zomrel 22.1.1966 v argentínskom Buenos Aires.- Narodil sa v Komjaticiach národovec, slovensko-americký dejateľ Jozef C. Trubinský (100). Zomrel 21.4.2007.- Narodila sa v Hornej Štubni herečka Judita Ďurdiaková (75). Zomrela 5.2.1992.- Narodil sa v Bratislave dramaturg, prekladateľ a scenárista Miloš Ruppeldt ml. (70).- Narodil sa v Kežmarku lekár a botanik Samuel Genersich (255), autor práce o flóre Spiša a východných Tatier. Zomrel 2.9.1844.- Narodil sa vo Vavrišove učiteľ, evanjelický kňaz, cirkevný historik, básnik a vnútromisijný pracovník Ján Alexander Fábry (175). Zomrel 14.10.1908.- Narodil sa v Prievidzi geograf, jazykovedec a publicista Jozef Martinka (130). Zomrel 8.12.1974.- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši literárny historik a kritik Milan Pišút (115). Zomrel 8.5.1984.- Narodila sa v Liptovskej Teplej spisovateľka, redaktorka, pedagogička a prekladateľka Anna Devečková (100). Zomrela 6.11.1987.– Narodil sa v Zlatých Moravciach herec, divadelný režisér, hudobný skladateľ Peter Mankovecký (55). Zomrel (spáchal samovraždu) 2.5.2013.- Narodila sa v Kremnici herečka Oľga Adamčíková (120). Zomrela 16.8.1992.- Narodil sa v Ponikách rezbár, rozprávač, zberateľ a interpret ľudových piesní, spolupracovník Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) Ondrej Madoš (105). Zomrel 9.6.1972.- Narodil sa v Györi vodohospodár a staviteľ František Oto Hieronymi (220), geodet, projektant a hlavný staviteľ prvej uhorskej konskej železnice Bratislava - Trnava. Zomrel v apríli 1850.- Narodila sa v obci Šalgočka ľudová maliarka a autorka ornamentov na domoch Anastázia Horná (145). Zomrela 11.2.1954.- Narodil sa v obci Stará Halič etnograf, kultúrny historik a spisovateľ František Kalesný (105). Zomrel 10.4.2007.- Narodil sa v Bratislave hokejista, bývalý hokejový tréner, funkcionár, vysokoškolský pedagóg a podnikateľ Ján Filc (70). Pod jeho vedením získala slovenská hokejová reprezentácia v roku 2000 na MS v Petrohrade striebro a na MS 2002 vo Švédsku historické zlato.- Narodil sa v Kráľovej Lehote herec, režisér, scenárista, dramatik a publicista Ondrej Jariabek (115). Zomrel 3.2.1987.- Narodila sa predstaviteľka národnostnej kultúry Rusínov, spisovateľka Anna Halgašová (100). Zomrela 15.1.1996.- Narodil sa v Bratislave herec Juraj Loj (40).- Narodil sa v obci Igram sinológ, vedec, publicista a prekladateľ Jozef Marián Gálik (90).- Narodil sa v Hosťovciach nad Bodvou maliar a grafik Július Hegyesy (90). Zomrel 1.4.2018.– Narodil sa v Martine herec Dušan Kaprálik (75), člen Divadla Nová scéna v Bratislave.- Narodil sa v Košiciach lesný hospodár, fytogeograf a priekopník slovenskej fytogeografie a dendrológie Tibor Blatný (140). Zomrel 12.12.1969.- Narodil sa v Kluži (dnes Rumunsko) uhorský kráľ (1458-1490) Matej I. (Korvín) (580). Zomrel 6.4.1490.- Narodil sa v Dubnici nad Váhom maliar a ilustrátor Karol Ondreička (125). Zomrel 13.12.1961.- Narodil sa v Košiciach humorista (1000 a jeden vtip), scenárista, autor literatúry faktu, filmový teoretik a publicista Ján Ladislav Kalina (110), ktorý v časoch normalizácie emigroval do vtedajšej Nemeckej spolkovej republiky. Zomrel 3.1.1981.- Narodil sa v Streženiciach mím, vysokoškolský pedagóg a režisér Milan Sládek (85), organizátor kultúrneho života a bývalý riaditeľ divadla Aréna v Bratislave.- Narodil sa v Košiciach politik (Smer-SD), bývalý predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška (65). Zomrel 6.4.2018.- Narodila sa v Batizovciach filologička, lexikografička, autorka slovníkov a štylistických príručiek Mária Ivanová – Šalingová (100).- Narodil sa v Suchej nad Parnou básnik, literárny vedec a prekladateľ Viliam Turčány (95). Zomrel 9.5.2021.- Narodil sa v Pezinku dramatik, scenárista, publicista, ale aj folkový hudobník a skladateľ Juraj Jakub Bindzár (80). Zomrel 24.6.2019.- Narodil sa v Skalici hudobný skladateľ, etnomuzikológ a publicista Milan Lichard (170). Zomrel 21.4.1935.- Narodil sa vo Varšanoch (dnes Kalinčiakovo) ekonóm, pedagóg a politik Imrich Karvaš (120). V roku 1938 bol ministrom priemyslu, obchodu a živností a v rokoch 1939-1944 guvernérom Slovenskej národnej banky, keď hospodársky zabezpečoval prípravu Slovenského národného povstania. Zomrel 20.2.1981.- Narodil sa v Ružomberku spisovateľ, prekladateľ a učiteľ Alexander Križka (120). Zomrel 9.12.1955.- Narodil sa v Ružomberku maliar, grafik a ilustrátor Fedor Klimáček (110). Zomrel 1.10.1975.- Narodil sa v Banskej Bystrici hudobný skladateľ, dirigent a zbormajster Mirko Krajči (55).- Narodil sa v Jasenovej osvietenský spisovateľ a pedagóg Jozef Bencúr (295), autor niekoľkých geograficko-historických a právnických diel. Zomrel 21.8.1784.- Narodil sa v Cíferi spisovateľ Július Balco (75), ktorého najznámejšími prozaickými dielami sú Voskovožlté jablko, Husle s labutím krkom či Ležovisko. Zomrel 9.12.2021.- Narodil sa v obci Ústie nad Oravou (zaniknutá obec) katolícky kňaz a historik Jozef Kohuth (195). Zomrel 16.6.1900.- Narodil sa v Bratislave Jozef Karol Ľudovít Habsburský (190), ktorý sa vyznačoval všestrannou vzdelanosťou. Najväčšie uznanie získal prácami o gramatike a etnografii Rómov. Zomrel 13.6.1905.- Narodil sa v Bratislave právnik a hudobný skladateľ Ctibor Lenský (115). Bol autorom obľúbených slovenských tanečných piesní a k ich interpretom patril aj František Krištof Veselý. Zomrel 8.7.1981.- Narodil sa v Bratislave bývalý tenista, tréner a poslanec Národnej rady SR Karol Kučera (50).- Narodila sa v Ľuboreči etnografka Ema Goldpergerová (170). Zomrela 28.10.1917.- Narodil sa v Slovenskej Ľupči vysokoškolský pedagóg, korešpondent Slovenskej akadémie vied a filozof Samuel Cambel (95). Zomrel 21.9.2004.- Narodil sa v Nitre hokejista a bývalý reprezentant Dušan Milo (50), ktorý bol členom zlatého tímu z Majstrovstiev sveta 2002 vo Švédsku. Bronzovú medailu získal na MS vo Fínsku (2003).- Narodil sa v Hrušove evanjelický farár, básnik, spisovateľ a pedagóg Gregor Fabri (305). Zomrel 4.4.1779.- Narodil sa v Bratislave historik a teoretik umenia Ján Bakoš (80).- Narodil sa v Rakove prozaik, esejista a politik Tido J. Gašpar (130), vlastným menom Jozef Gašpar. Bol dramaturgom SND a politicky sa v rokoch 1941-1945 angažoval v Hlinkovej slovenskej ľudovej strany ako vedúci Úradu propagandy. Po vojne bol preto odsúdený a väznený až do roku 1958. Zomrel 10.5.1972.- Narodil sa vo Zvolene spisovateľ, redaktor a krajanský pracovník Ján Adolf Ferienčík (160). Zomrel 7.3.1925 v Clevelande (USA).- Narodil sa v Levoči grafik, rytec poštových známok, hudobný skladateľ a pedagóg Martin Činovský (70). Je autorom prvej poštovej známky samostatnej Slovenskej republiky a prvej eurovej známky na Slovensku.- Narodil sa v Bošáci katolícky kňaz, významný vlastivedný pracovník, historik, archeológ a publicista Ferdinand Šándorfi (160). Zomrel 2.2.1921.- Narodil sa v Bartone (USA) spisovateľ, učiteľ a politický pracovník Fraňo Kráľ (120), autor románov Čenkovej deti a Jano. Zomrel 3.1.1955 v Bratislave.- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši básnik, spisovateľ, literárny kritik, ľavicový politik a publicista Daniel Okáli (120), jeden zo zakladateľov skupiny DAV. Zomrel 23.11.1987.- Narodil sa vo Vlachoch spisovateľ Matej Zaťko (115). Zomrel 12.2.1983.- Narodil sa v Bratislave hudobný skladateľ Daniel Matej (60).- Narodil sa v Bratislave hudobník, muzikológ, hudobný publicista Marian Jaslovský (60).- Narodil sa v Žiline bývalý hokejista a reprezentant Michal Hreus (50), strieborný z majstrovstiev sveta v roku 2000.- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši lekár a dramatik Ivan Stodola (135), autor hier ako Jožko Púčik a jeho kariéra alebo Marína Havranová. Zomrel 26.3.1977.- Narodil sa v Uhorskom textár, režisér, dramaturg a zakladateľ Slovenského divadla (dnes Divadlo Jonáša Záborského) v Prešove František Rell (110). Zomrel 9.11.2009.- Narodila sa v Bratislave operná a koncertná speváčka, publicistka Delfína Stanislavová (110). Zomrela 3.11.1982.- Narodila sa v Banskej Bystrici herečka a filmová producentka Deana Horváthová-Jakubisková (65), manželka režiséra Juraja Jakubiska.- Narodil sa v Bratislave hudobník, vysokoškolský pedagóg a zakladajúci člen Moyzesovho kvarteta Ján Slávik (65).- Narodil sa v Košiciach historik a archivár Adorján Aladár Szabó (155). Zomrel 7.4.1950.- Narodil sa v Zlatých Moravciach bývalý reprezentačný futbalista a tréner Ján Kocian (65).- Narodil sa v Hornej Kráľovej bývalý futbalista a bývalý reprezentačný tréner Michal Hipp (60).- Narodil sa v Plevníku-Drienovom spisovateľ, prekladateľ a redaktor Dominik Tatarka (110). Po okupácii Československa (1968) vystúpil z KSČ a po roku 1971 bol vylúčený z verejného života. Zomrel 10.5.1989.- Narodil sa v Hlohovci maliar, grafik, ilustrátor, nestor slovenskej známkovej tvorby Jozef Baláž (100). Zomrel 6.7.2006.- Narodil sa v Lodne spisovateľ, redaktor a esejista Dušan Mikolaj (75).- Narodila sa v Detve scenáristka, režisérka a producentka Tina Diosi (50).- Narodil sa v Žiline spevák Miro Jaroš (45), finalista speváckej súťaže Slovensko hľadá Superstar z roku 2004.- Narodil sa v Slavošovciach evanjelický farár, pedagóg, spisovateľ, básnik, prekladateľ, redaktor, literárny kritik a folklorista Pavol Dobšinský (195). Zomrel 22.10.1885.- Narodil sa v Hronských Kosihách džezový hudobník - bubeník a perkusionista – Jozef Dodo Šošoka (80). Zomrel 21.11.2008.- Narodil sa v Michalovciach humorista, satirik a básnik Milan Lechan (80).- Narodil sa v Bratislave grafik, maliar a ilustrátor kníh Peter Kľúčik (70).- Narodil sa v Hybiach básnik a spisovateľ Belo Klein-Tesnoskalský (170). Zomrel 23.12.1941.- Narodil sa vo Veľkom Slavkove lekár-ftizeológ, priekopník a propagátor lyžovania Michal Guhr (150). Zomrel 23.8.1933.- Narodil sa vo Vrbovom katolícky kňaz, básnik, národný buditeľ a propagátor slovenskej tlače Jozef Emmanuel (220). Spoluzakladateľ Matice slovenskej a slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom. Zomrel 8.5.1890.- Narodila sa v Košiciach herečka členka Činohry SND Gabriela Dzúriková (50).- Narodil sa v Trenčíne lekár, odborný spisovateľ a priekopník muzikoterapie Ignác Romuald Ambro (275). Zomrel v roku 1785.- Narodil sa v Rajci sochár a medailér Rudolf Pribiš (110), člen skupiny sochárov Generácia 1909. Zomrel 3.7.1984.- Narodil sa v Žiline maliar, sochár a umelecký keramikár Jozef Haščík (75).- Narodil sa v Partizánskej Ľupči podnikateľ, nakladateľ, kultúrny činiteľ a funkcionár Slovenskej národnej strany Jozef Fábry (165), spoluzakladateľ Tatra banky. Zomrel 7.8.1928.- Narodila sa múzejníčka, zakladateľka žilinského múzea Vlasta Kristenová (115). Zomrela 6.10.1991.- Narodil sa vo Svätom Jure režisér, výtvarník, karikaturista a animátor Viktor Kubal (100), zakladajúca osobnosť slovenského animovaného filmu. Zomrel 24.4.1997.- Narodil sa v Poprade diplomat, politik Miroslav Lajčák (60), bývalý vysoký predstaviteľ Organizácie Spojených národov, bývalý podpredseda vlády a minister zahraničných vecí SR. V súčasnosti pôsobí ako osobitný predstaviteľ EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou a otázky západného Balkánu.- Narodila sa v Čičmanoch maliarka, grafička a pedagogička Matilda Čechová (115). Zomrela 1.11.1995.- Narodila sa v Bratislave atlétka (hod kladivom) Martina Hrašnová (40), držiteľka bronzovej medaily z majstrovstiev sveta z roku 2009.- Narodil sa v Liptovskej Sielnici publicista, vydavateľ, redaktor a národný buditeľ Samuel Ambrozi (275), zakladateľ osvietenskej učenej spoločnosti v Banskej Štiavnici a člen Mineralogickej spoločnosti v Jene, ktorý v Banskej Štiavnici založil súkromnú školu pre chlapcov a dievčatá. Zomrel 15.2.1806.- Narodil sa v Košiciach maliar, múzejník, jeden zo zakladateľov Hornouhorského muzeálneho spolku Vojtech Klimkovič (190). Zomrel 10.2.1885.- Narodil sa v Nesluši spisovateľ a redaktor Jozef Dunajovec (90). Zomrel 22.2.2007.- Narodil sa v Hranovnici jazykovedec Jozef Štolc (115). Zomrel 15.7.1981.- Narodil sa v Hurbanove hudobný skladateľ, redaktor a jeden zo zakladateľov experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu Jozef Malovec (90). Zomrel 7.10.1998.- Narodil sa v Gajdeli (dnes Kľačno) katolícky kňaz, pedagóg a publicista Juraj Páleš (270), riaditeľ prvého slovenského učiteľského ústavu v Spišskom Podhradí. Zomrel 2.11.1833.- Narodil sa v Bratislave odborný publicista, lekár-pediater, prírodovedec, botanik, autor veľkého herbára Jozef Scheffer (120), objaviteľ nových botanických druhov a rodov. Zomrel 13.10.1949.- Narodil sa v Dolných Vesteniciach predstaviteľ slovenského politického exilu v zahraničí Jozef Kirschbaum (110). Zomrel 16.8.2001.- Narodila sa v Látkach fyzička, astronómka, pedagogička, výskumníčka a vedkyňa Regina Podstanická (95). Zomrela 20.11.2000.- Narodil sa v Bratislave hudobný skladateľ Egon Krák (65).- Narodil sa v Ružomberku spisovateľ, prekladateľ a učiteľ Alexander Križka (120). Zomrel 9.12.1955.- Narodil sa v Berlíne slovenský hudobný skladateľ, dirigent a huslista Július Móži (115). Zomrel 28.1.1968 v Bratislave.- Narodil sa v Košiciach maliar Július Jakoby (120). Zomrel 15.4.1985.- Narodila sa v Martine prozaička, novinárka, scenáristka a dramaturgička Oľga Feldeková (80). Manželka básnika, dramatika a spisovateľa Ľubomíra Feldeka.- Narodil sa (niektoré zdroje uvádzajú ako deň narodenia 4. február) v Bernolákove svetoznámy džezový trubkár Laco (Ladislav) Déczi (85).- Narodil sa v Bratislave historik a numizmatik, objaviteľ rímskeho nápisu na trenčianskej skale Ľudovít Stárek (220). Zomrel 22.3.1863.- Narodil sa v Považskej Bystrici spevák, skladateľ, aranžér a gitarista Jozef Barina (75), legenda slovenského bigbítu.- Narodil sa v Bratislave vedúci sólista Baletu Viedenskej štátnej opery, Ľudovej opery a hosťujúci sólista v Balete SND Roman Lazík (45).- Narodil sa v Kuklove osvietenský historik a katolícky kňaz Juraj Papánek (285), autor prvej historickej práce v národnom duchu Historia Gentis Slavae (1780). Zomrel 11.4.1802.- Narodil sa v Šali organizátor slovenského skautingu, hudobný pedagóg, kritik a esejista Jozef Hlavatý (125). Zomrel 6.5.1966.- Narodil sa v Budapešti slovenský filmový scenárista a režisér Ján Kadár (105), režisér Oscarom oceneného filmu Obchod na korze. Zomrel 1.6.1979.- Narodil sa v Starej Turej evanjelický cirkevný hodnostár, historik a prekladateľ Rudolf Koštial (110). Zomrel 28.10.1991.- Narodil sa v Rybanoch etnológ, folklorista a prekladateľ Rudolf Žatko (110). Zomrel 24.5.1976.- Narodil sa v Spišskej Novej Vsi architekt - pamiatkar a odborný publicista so špecializáciou na výskum a rekonštrukciu stredovekých hradov Andrej Fiala (90).- Narodila sa v Ružomberku herečka a moderátorka Silvia Šuvadová (50).- Narodil sa v Trnave muzikológ, kritik, publicista, rozhlasový redaktor, šéfredaktor a organizátor hudobného života Marián Jurík (90), bývalý umelecký šéf Opery Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave. Zomrel 9.2.1999.- Narodila sa v Hurbanove historička Gabriela Dudeková (55), ktorej vedecké práce sa sústreďujú na témy sociálnej politiky v Uhorsku v rokoch 1868-1918, na situáciu vojnových zajatcov, sociálnu situáciu a starostlivosť na Slovensku v 19. storočí.- Narodil sa v Liptovských Sliačoch maliar, reštaurátor a pedagóg Jozef Hanula (160). Zomrel 22.8.1944.- Narodil sa v Prievaloch architekt Ignác Vécsei (140), ktorý má spolu s Fridrichom Weinwurmom významný podiel na rozvoji modernej architektúry na Slovensku. Zahynul v roku 1944 v koncentračnom tábore Auschwitz Birkenau.- Narodil sa v Banskej Bystrici básnik a prekladateľ Ladislav Šimon (85).- Narodila sa v Kolárove ekonómka Mária Kadlečíková (75), bývalá podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu a poslankyňa Národnej rady (NR) SR, bývalá riaditeľka subregionálnej kancelárie Svetovej organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo pre strednú a východnú Európu so sídlom v Budapešti.- Narodil sa v Leviciach spisovateľ a publicista píšuci po maďarsky Lajos Grendel (75). Zomrel 18.12.2018.- Narodil sa v Mokrej Lúke filozof a vedecký pracovník Július Strinka (95), ktorý bol riaditeľom Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied a predsedom Slovenského helsinského výboru. Zomrel 11.2.1997.- Narodil sa v Modre spisovateľ, básnik, literárny kritik a esejista Ivan Kadlečík (85). Zomrel 15.7.2014.- Narodil sa v Partizánskom paraolympijský reprezentant v cyklistike, zakladateľ kampane "Na kolesách proti rakovine" Radovan Kaufman (45). Získal zlatú medailu v cyklistických pretekoch na 1 km s pevným štartom v olympijskom rekorde. Bol viacnásobným majstrom sveta. Zomrel 16.6.2003.- Narodil sa v Borskom sv. Petre katolícky kňaz, národovec a mecén Jozef Ščasný (210). Zomrel 1.12.1889.- Narodil sa v Dolnom Kubíne básnik a kultúrny pracovník Theo Herkeľ Florin (115). Zomrel 11.3.1973.- Narodil sa v Bratislave publicista, kunsthistorik, filmový a výtvarný teoretik Juraj Mojžiš (85).- Narodil sa v Prešove futbalista, československý reprezentant Igor Novák (75). Zomrel 13.11.2006.- Narodil sa v Bratislave maliar a grafik Alexej Kraščenič (70).- Narodil sa v Poprade hokejista, reprezentant Tomáš Marcinko (35).- Narodil sa v Skalici jeden z prvých profesionálnych operetných slovenských hercov, spevák, režisér, veľký elegán a bonviván František Krištof Veselý (120). Zomrel 13.3.1977.- Narodil sa v Bratislave hudobný skladateľ Tomáš Schnitzel (60). Zomrel 8.7.1984.- Narodil sa v Očovej literárny historik, editor a redaktor Ľudovít Štefan Šenšel (135). Zomrel 22.7.1956.- Narodil sa v Zlatých Moravciach bývalý úspešný zápasník - reprezentant Jozef Lohyňa (60).- Narodila sa v Čataji ľudová umelkyňa, výšivkárka Katarína Kanišová (125). Zomrela 22.4.1974.- Narodil sa v Bratislave bývalý československý reprezentant v dráhovej cyklistike, olympionik Juraj Miklušica (85). Zomrel 26.8.2018.- Narodil sa v Bratislave chemik Ivan Chodák (80), ktorý sa pričinil o vývoj nových materiálov na báze biodegradovateľných plastov.- Narodila sa v Prešove operná speváčka, sopranistka Eva Jenisová (60).– Narodil sa v Bratislave bývalý futbalista, reprezentant Štefan Maixner (55).- Narodil sa v Pukanci národnokultúrny pracovník a publicista Ľudovít Bohdan Grossmann (205). Zomrel 6.2.1890.– Narodil sa v Pezinku astronóm, autor odborných spisov Maurice Löewy (190). Zomrel 15.10.1907.- Narodil sa v Zohore skladateľ populárnej hudby, aranžér a redaktor Pavol Zelenay (95), iniciátor a spoluzakladateľ Bratislavskej lýry.Narodil sa v Novej Bani futbalista, reprezentant Marek Bakoš (40).- Narodil sa v Bedforde (USA) novinár a prekladateľ Andrej Vrbacký (115), ktorý sa podieľal na budovaní slovenského tlačeného agentúrneho spravodajstva, novinárskeho dokumentačného pracoviska a archívu. Zomrel 4.4.1974 v Bratislave.- Narodil sa v Šoporni maliar a grafik Anton Galko (95).- Narodil sa v Devínskej Novej Vsi prozaik, básnik, dramatik a scenárista Rudolf Sloboda (85). Zomrel (spáchal samovraždu) 6.10.1995.- Narodil sa v Terchovej historik, knihovník, skriptor Dvorskej knižnice vo Viednia dvorský radca Adam František Kollár (305), hlavný autor návrhu školskej reformy v Uhorsku Ratio educationis. Zomrel 10.7.1783.- Narodil sa v Košiciach maliar Gejza Kieselbach (130). Zomrel 3.2.1965.- Narodila sa v Nitrianskej Blatnici herečka Soňa Ulická (80).- Narodil sa v Miškovci maliar Elemír Halász-Hradil (150). Zomrel 9.12.1948 v Košiciach.- Narodil sa v Skalici spisovateľ, dramatik a publicista Jozef Podhradský (200). Zomrel 13.11.1915.- Narodil sa v Trnave katolícky kňaz, cirkevný hodnostár Juraj Haulík (235), prvý záhrebský arcibiskup, neskôr chorvátsky kardinál. Zomrel 11.5.1869.- Narodil sa v Trenčíne filmový producent Rudolf Biermann (65).- Narodil sa v Trenčíne výtvarník Matej Krén (65).- Narodil sa v Nedašovciach historik Juraj Hodál (135). Zomrel 8.5.1963.- Narodil sa džezový hudobník - gitarista, skladateľ a aranžér Juraj Burian (60).- Narodil sa v Bratislave spisovateľ, novinár a hudobník Márius Kopcsay (55).- Narodila sa vo Světlej nad Sázavou herečka Mária Sýkorová (135). V Činohre SND pôsobila v rokoch 1929 až 1938 a 1946 až 1951. Zomrela 31.8.1967.- Narodil sa v Ďačove operný spevák (bas) Sergej Kopčák (75).- Narodila sa v Poprade bývalá úspešná tenistka Daniela Hantuchová (40).- Narodila sa vo Zvolene hokejová brankárka, slovenská reprezentantka Zuzana Tomčíková (34).- Narodil sa v Šenkviciach historik Gabriel Kolinovič (325). Zomrel 24.12.1770.- Narodil sa vo Veľkých Chlievanoch národno-kultúrny dejateľ, katolícky cirkevný hodnostár, mecén Slovenského učeného tovarišstva, prekladateľ a vydavateľ Juraj Palkovič (260). Zomrel 21.1.1835.- Narodil sa v obci Topoľa kultúrny pracovník, gréckokatolícky kňaz, pedagóg, osvetový pracovník, básnik, dramatik a publicista Alexander Duchnovič (220). Jeho meno nesie aj divadlo v Prešove - Divadlo Alexandra Duchnoviča. Zomrel 30.3.1865.- Narodil sa v Bratislave slovenský prozaik a básnik píšuci po nemecky Alfred Marnau (105). Zomrel 15.6.1999 v Londýne (Británia).- Narodil sa v Slovenskej Ľupči prozaik, básnik, redaktor, zberateľ folklóru a prekladateľ Samuel Cambel (140). Zomrel 8.7.1935.- Narodil sa v Bratislave hudobný skladateľ, hudobník a pedagóg Anton Viskup (70).- Narodil sa v obci Borčany baletný tanečník, choreograf SND Jozef Zajko (100). Zomrel 13.3.1991.- Narodil sa v Bratislave filmový režisér, scenárista a pedagóg Dušan Hanák (85).- Narodila sa v Banskej Štiavnici skladateľka, klaviristka a pedagogička Angela Cziczková (135). Zomrela 15.2.1973.- Narodil sa v Dolnej Strehovej choreograf, tanečný pedagóg Štefan Tóth (100), zakladajúci člen SĽUKu. Zomrel 10.10.1962.- Narodil sa v Kojšove filmový režisér, kameraman a scenárista Juraj Jakubisko (85).- Narodila sa v Bratislave muzikálová a operetná speváčka, sopranistka Gizela Veclová-Živojnovičová (100). Zomrela 27.1.2019.- Narodil sa v Žiline maliar Michal Kern (85). Zomrel 1.10.1994.- Narodil sa v Radvani evanjelický kňaz, básnik, prozaik, redaktor a prekladateľ Martin Braxatoris-Sládkovičov, vlastným menom Martin Miloš Braxatoris (160). Syn Andreja Braxatorisa-Sládkoviča. Zomrel 26.8.1934.- Narodil sa v Užhorode astronóm, vedec, pedagóg, profesor a redaktor Anton Hajduk (90). Zomrel 9.4.2005 v Bratislave.- Narodil sa v Šahách historik, znalec slovenských stredovekých dejín a autor literatúry faktu Richard Marsina (100). Zomrel 25.3.2021.- Narodil sa v Žiline scenárista, dramaturg, pedagóg a režisér Jozef Paštéka (75).- Narodil sa v Bratislave v rodine ruských emigrantov spisovateľ, prekladateľ a novinár Gavril Gryzlov (95). Zomrel 9.9.1978.- Narodil sa vo Višňovom kameraman Vincent Rosinec (95), ktorý spolupracoval s najvýznamnejšími slovenskými režisérmi. Zomrel 19.3.2011.- Narodil sa v obci Hrachovište dirigent, hudobný skladateľ a pedagóg Bohuslav Valašťan (105). Zomrel 17.12.1975.- Narodil sa v Košickej Novej Vsi medzinárodne uznávaný a oceňovaný chemik, významný univerzitný pedagóg Milan Melník (85).- Narodil sa v Trnave publicista, protifašistický bojovník, jeden z dvoch väzňov, ktorým sa podarilo ujsť z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau Alfred Wetzler (105), pôvodným menom Jozef Lánik. Zomrel 8.2.1988.- Narodil sa v Bratislave sochár, medailér a pedagóg Alexander Vika (90).- Narodil sa v Košiciach biatlonista, slovenský reprezentant Matej Kazár (40).- Narodil sa v Bratislave lekár, priekopník očkovania proti kiahňam Michal Ignác Lenhošek (250). Zomrel 11.2.1840.- Narodil sa v Košiciach hudobný skladateľ a dirigent Pavol Bagin (90). Zomrel 4.1.2013 v Bratislave.- Narodil sa v Bratislave herec Jozef Stražan (80), člen činohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Zomrel 10.3.2021.- Narodil sa v Trnave politik a zakladateľ politického hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič (50). V rokoch 2020 - 2021 bol premiérom vlády SR.- Narodila sa v Žiline herečka a speváčka Barbora Švidraňová (35).- Narodila sa v Bratislave filmová a divadelná herečka maďarského pôvodu Judit Bárdos (35).- Narodil sa vo Veľkých Kršteňanoch katolícky kňaz a významný básnik katolíckej moderny Pavol Gašparovič Hlbina (115). Zomrel 21.10.1977.- Narodil sa v Bratislave sochár a maliar Vladimír Havrila (80).- Narodil sa v Jaslovských Bohuniciach publicista a autor literatúry faktu Viliam Jablonický (75). Zomrel 20.8.2019.- Narodil sa v Širkovciach známy klimatológ, profesor Milan Lapin (75).- Narodila sa v Stropkove speváčka Beáta Dubasová (60).- Narodila sa v Nových Zámkoch právnička a bývalá verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová (60). Vo funkcii ombudsmanky - verejnej ochrankyne práv pôsobila od 29. marca 2017 do do 29. marca 2022.- Narodil sa v Urminciach prozaik Ivan Habaj (80), autor poviedkových kníh ako napríklad V tieni moruše, Poľné samoty. Napísal aj románovú trilógiu Kolonisti.- Narodil sa (niektoré zdroje uvádzajú 14. máj) v Balážských Ďarmotách jezuita a matematik František Sékej (365), ktorý vydal prvé trigonometrické tabuľky v Uhorsku. Zomrel 22.9.1715.- Narodil sa v Banskej Štiavnici banský konštruktér a vynálezca, priekopník mechanizácie baníctva Jozef Karol Hell (310). Zomrel 11.3.1789.- Narodil sa v Bratislave divadelný teoretik a kritik Miloš Mistrík (70).- Narodil sa v Stropkove bývalý medzinárodný futbalový rozhodca, bývalý manažér ukrajinského futbalového klubu FC Šachtar Doneck a bývalý poslanec NR SR Ľuboš Micheľ (55).- Narodil sa v Ružomberku hudobný skladateľ, textár, spevák Samuel Ivaška (75).- Narodil sa v Martine divadelný režisér a dramaturg Vladimír Strnisko (85).- Narodil sa v Jasenovej herec, scenárista, divadelný pedagóg, recitátor a režisér Ján Jamnický (115). Zomrel 4.8.1972.- Narodil sa v Bratislave husľový virtuóz, hudobný skladateľ a umelecký vedúci Bratislavského komorného orchestra Aladár Móži (100). Zomrel 24.1.1983.- Narodil sa v Humennom spisovateľ a publicista Václav Pankovčín (55). Zomrel 18.1.1999.- Narodil sa vo Vysokej pri Morave redaktor a krajanský pracovník Karol Korenič (135). Zomrel 7.12.1960.- Narodil sa vo Zvolene dôstojník Slovenskej armády, spoluorganizátor a účastník Slovenského národného povstania (SNP) Mirko Vesel (120), ktorý sa spolu s bratom (dvojčaťom) Milanom zaslúžil o obsadenie budovy Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici. Zomrel 6.6.1976.- Narodil sa vo Zvolene dôstojník Slovenskej armády, spoluorganizátor a účastník SNP Slovenského národného povstania Milan Vesel (120). Zomrel 5.3.1984.- Narodil sa v Brezne futbalista, reprezentant Viktor Pečovský (40).- Narodil sa v Dolnom Kubíne basketbalista Peter Rajniak (70), československý reprezentant na OH v Moskve 1980, na MS v Kolumbii 1982, štartoval päťkrát na ME a na dvoch z nich získal medailu - v Prahe 1981 bronz a v Stuttgarte 1985 striebro. Zomrel 4.2.2000.- Narodil sa v Ružomberku literárny vedec, prekladateľ, dramaturg a pedagóg Jozef Felix (110). Zomrel 14.4.1977.- Narodila sa v Trenčíne herečka Oľga Budská (105), členka SND. Zomrela 25.5.2015.- Narodil sa slovenský herec a režisér Martin Kolesár (95). Zomrel 21.3.2020.- Narodila sa v Košiciach tenistka Jana Čepelová (30).- Narodil sa v Gbeľanoch gróf, katolícky kňaz a cirkevný hodnostár, mecén národného hnutia a zakladajúci člen Matice slovenskej Rudolf Ňári (195). Zomrel 22.8.1900.- Narodil sa v Slatine nad Bebravou tanečník, herec a spevák Ferdinand Lehotský (115). Zomrel 17.7.1968.- Narodil sa v Prešove džezový hudobník a spevák Peter Lipa (80).- Narodil sa v Prešove katolícky kňaz, spišský biskup, podporovateľ slovenských obrodzovacích snáh Ladislav Zábojský (230). Zomrel 11.9.1870.- Narodil sa v Brodskom katolícky kňaz, pedagóg, matematik, autor slovenskej učebnice matematiky a publicista Martin Čulen (200), riaditeľ slovenského patronátneho gymnázia v Kláštore pod Znievom, spoluzakladateľ Matice slovenskej a Spolku sv. Vojtecha. Zomrel 24.1.1894.- Narodil sa v Levoči prvý slovenský pomológ Ján Leibitzer (260). Zomrel 5.6.1817.- Narodil sa v Makove národnokultúrny pracovník, pedagóg Ján Gotčár (200). Zomrel 19.8.1883.- Narodila sa v Košiciach športová gymnastka a trénerka, účastníčka troch olympiád Marianna Krajčírová-Némethová (75).- Narodil sa v Uherskom Hradišti slovenský futbalista, reprezentant Michal Ďuriš (35).- Narodil sa v Ružomberku právnik, vysokoškolský pedagóg, odborný spisovateľ a organizátor spoločensko-politického diania Augustín Ráth (150), prvý Slovák vo funkcii rektora Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a dekana jej Právnickej fakulty. Zomrel 12.3.1942.- Narodil sa v Bodorovej vedec, pedagóg, literárny kritik a teoretik, esejista Ivan Plintovič (100). Zomrel 10.11.1997.- Narodil sa v Myjave právnik, verejný činiteľ, sociálnodemokratický politik a redaktor Ivan Markovič (135). Zomrel 16.2.1944 v koncentračnom tábore Buchenwald.- Narodil sa v obci Binguľa (Srbsko - Vojvodina) literárny historik, bibliograf a literárny vedec Ján Vladimír Ormis (120). Zomrel 18.4.1993.- Narodil sa v obci Čemerné geológ a odborný publicista Bartolomej Leško (105), ktorý bol aj gréckokatolíckym kňazom. Zomrel 25.4.2000.- Narodil sa v Seredi historik Ľudovít Holotík (100), v rokoch 1953-1968 riaditeľ Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v rokoch 1970-1981 zastával funkciu predsedu Slovenskej historickej spoločnosti. Zomrel 2.12.1985.- Narodil sa v Brezovej pod Bradlom evanjelický teológ, filozof, historik, cirkevný hodnostár a sociológ Samuel Štefan Osuský (135). Zomrel 14.11.1975.- Narodila sa v Trenčíne lekárka - ftizeologička Marta Križanová (125), prvá Slovenka promovaná na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a prvá žena-primárka na Slovensku. Zomrela 1.12.1971.- Narodila sa v Zürichu slovenská lekárka a bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu a súčasná poslaykyňa NR SR Anna Záborská (75).- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši hokejista - obranca, bývalý reprezentant Milan Jurčina (40). Hrával v NHL v kluboch: Boston Bruins, Washington Capitals, Columbus Blue Jackets, New York Islanders.- Narodil sa v Szerencsivodca protihabsburského stavovského povstania a sedmohradské knieža Juraj I. Rákoci (430), najbohatší uhorský protestantský magnát. Zomrel 11.10.1648.- Narodila sa v Martine prekladateľka ruskej literatúry a učiteľka Mária Klimová (115). Zomrela 2.2.1954.- Narodila sa v Bratislave botanička, známa ochranárka prírody a vedecká pracovníčka Eva Bosáčková (90). Zomrela 5.9.1987.- Narodil sa v Stropkove filozof a teológ, znalec gréckeho jazyka Ján Zozuľak (55).- Narodil sa v Dolnej Mičinej pedagóg a matematik Ján Kmeť (175). Zomrel 3.10.1931.- Narodil sa v Nových Zámkoch jezuita, historik, knihovník, vysokoškolský pedagóg a odborný publicista Juraj Pray (300), jeden z najvýznamnejších predstaviteľov uhorskej historickej vedy v 18. storočí. Zomrel 23.9.1801.- Narodil sa v meste Havířov (dnes Česko) slovenský hokejista - obranca, reprezentant Slovenska Dominik Graňák (40), strieborný z majstrovstiev sveta 2012 vo Fínsku.- Narodil sa v Novom Meste nad Váhom literárny historik, redaktor a editor Ján Karol Garaj (120). Zomrel 15.11.1973.- Narodil sa v Bratislave filmový a divadelný herec Matej Landl (60), člen bratislavského divadla Astorka - Korzo' 90.- Narodil sa v Sobotišti matematik, fyzik, priekopník stenografie, pedagóg a hudobník Fridrich Dohnány (180). Zomrel 10.11.1909.- Narodil sa v Nových Vozokanoch filmový a televízny režisér a scenárista Elo Havetta (85). Zomrel 3.2.1975.- Narodil sa v Medzilaborciach archeológ Ladislav Veliačik (80).- Narodila sa v Bratislave kajakárka Jana Dukátová (40).- Narodil sa vo Veľkej Lomnici stúpenec osvietensko-absolutistických reforiem obdobia jozefinizmu, popredný predstaviteľ tzv. meštiackej šľachty, spisovateľ, ekonóm a právnik Gregor František Berzevici (260). Zomrel 23.2.1822.- Narodil sa v Krivej rímskokatolícky kňaz, publicista a národný buditeľ Peter Tomkuliak (185). Zomrel 30.9.1894.- Narodil sa v Beniciach architekt Ján Štefanec (120). Zomrel 17.3.1989.- Narodil sa vo Viničnom spisovateľ, podnikateľ a politik Ján Petrovič (130), vedúci predstaviteľ agrárneho hnutia na Slovensku. Zomrel 16.5.1962.- Narodila sa v dnešnom českom meste Hradec Králové scénická výtvarníčka a pedagogička Ľudmila Purkyňová (95), prvá špecializovaná kostýmová výtvarníčka na Slovensku a zakladateľka slovenskej kostýmovo-grafickej školy. Zomrela 26.7.1990 v Bratislave.- Narodil sa v Trenčíne bývalý generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska Václav Mika (60), bývalý riaditeľ rádia Expres a televízie Markíza.– Narodil sa v obci Palúdzka (dnes mestská časť Liptovského Mikuláša) publicista a spisovateľ Miroslav Janek (90).- Narodil sa v Bratislave maliar, grafik a ilustrátor Dušan Kállay (75).- Narodil sa v Moravanoch filmový režisér a scenárista Dušan Rapoš (70).- Narodila sa v Bratislave operná speváčka Ľubica Vargicová (55).- Narodila sa právnička a politička Zuzana Čaputová (50), súčasná prezidentka SR.- Narodil sa v Malých Bieliciach výtvarník, architekt, filmový a televízny scénograf Anton Krajčovič (95). Zomrel 13.1.2002.- Narodil sa v Bratislave filmový režisér a spisovateľ Peter Krištúfek (50). Zomrel 23.4.2018.- Narodil sa v Jasenovej spisovateľ, encyklopedista, prekladateľ, fyzik a pedagóg IVAN Branislav Zoch (180). Zomrel 27.12.1921.- Narodil sa v obci Mlynky slovenský básnik a publicista Gregor Papuček (85).- Narodil sa vo Viedni architekt Alexander Skutecký (140), syn maliara Dominika Skuteckého. Zomrel v roku 1944 počas SNP.- Narodil sa v Banskej Štiavnici historik, jezuita, pedagóg a náboženský spisovateľ Ján Nepomuk Adami (285). Zomrel 22.5.1821.- Narodil sa v Novom Meste nad Váhom maliar a pedagógPeter Matejka (110), vedúca osobnosť skupiny Generácia 1909. Zomrel 10.2.1972.- Narodila sa v Liptovskom Mikuláši poetka a prekladateľka Margita Dobrovičová (70). Zomrela 13.4.1994.- Narodil sa v Selciach spisovateľ, pedagóg, národovec a autor cestopisov a humoristicko-dobrodružných diel Anton Emanuel Timko (180). Zomrel 10.3.1903.- Narodila sa v Rimavskej Sobote herečka Viera Topinková (90). Zomrela 27.2.2017.- Narodil sa v Bratislave džezový a klasický hudobník (kontrabas, basgitara) Juraj Griglák (60).- Narodil sa v Bratislave filmový producent a režisér Miro (Miroslav) Šindelka (60).- Narodila sa v Žiline jazzová speváčka Helena Blehárová (80).- Narodil sa v Nitrianskom Pravne archivár, historik, orientalista a cirkevný hodnostár Jozef Lányi (155). Zomrel 28.10.1931.- Narodil sa v Močaranoch katolícky kňaz, básnik, prekladateľ Gorazd Zvonický (110), predstaviteľ katolíckej moderny. Zomrel 27.7.1995.- Narodila sa v Bratislave speváčka Martina Šindlerová (35), finalistka prvej (2004) speváckej súťaže Slovensko hľadá Superstar.- Narodila sa v Bratislave známa jazykovedkyňa, autorka kníh pre deti Sibyla Mislovičová (65).- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši lekár, vedúci Katedry experimentálnej patológie a farmakológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a odborný publicista Gejza Bárdoš (115). Zomrel 1.5.1961.- Narodil sa v Starých Horách prekladateľ z taliančiny a prvý profesor talianskeho jazyka a literatúry na Slovensku Mikuláš Pažitka (105). Zomrel 23.3.2004.- Narodila sa v Bratislave módna návrhárka Veronika Hložníková (45).- Narodil sa v Sabinove maliar a lekárnik Teodor Csontváry-Kostka (170), maďarsky Csontváry Kosztka Tivadar, ktorého obraz Jazdci na morskom pobreží sa dostal na svetovej výstave EXPO 1958 v Bruseli medzi 50 veľdiel svetovej výtvarnej moderny. Zomrel 20.6.1919.- Narodil sa v Zemianskom Podhradí lekár balneológ Cyril Holuby (160), bývalý riaditeľ Tatranských liečebných ústavov. Zomrel 19.5.1919.- Narodil sa v Ľuboreči evanjelický kňaz a spisovateľ Ľudovít Maróthy (160), brat Eleny Šoltésovej. Zomrel 5.8.1899.- Narodil sa v Gelnici herec a režisér Vladimír Petruška (100). Zomrel 4.5.1986.- Narodil sa v Pružine politik, národohospodár a uhorský minister dopravy a obchodu Gabriel Baroš (175). Zomrel 8.5.1892.- Narodil sa v Strážach výrobca rezofonickej gitary dobro Ján Dopjera (130). Zomrel 3.1.1988 v Grants Pass (USA).- Narodil sa v Krupine divadelný a filmový herec Viliam Polónyi (95). Zomrel 12.11.2012.- Narodil sa v Budapešti slovenský maliar a grafik Peter Rónai (70).- Narodil sa v obci Kružlovská Huta literárny vedec a básnik František Štraus (90). Zomrel 27.4.2008.- Narodil sa v Bratislave sochár Peter Roller (75).- Narodil sa uhorský a český kráľ, rímskonemecký cisár z dynastie Habsburgovcov Ferdinand II. (445). Zomrel 15.2.1637.- Narodila sa vo Vavrišove dramaturgička Slovenského rozhlasu Emília Drugová (90). Zomrela 8.7.2006.- Narodil sa v Ružomberku grafik, ilustrátor a scénograf Svetozár Mydlo (75). Zomrel 29.11.2014.- Narodil sa v Humennom maliar Andrej Smolák (70).- Narodil sa v Dolnom Kubíne pedagóg, klasický filológ Štefan Dávid (185). Zomrel 10.2.1928.- Narodil sa v Závažnej Porube herec a režisér Ján Ondrejka (95). Zomrel 27.5.1987.- Narodila sa v Martine operná speváčka Ľubica Rybárska (65).- Narodil sa v Novom Meste nad Váhom filmový scenárista a dramaturg Tibor Vichta (90). Zomrel 23.1.1991.- Narodil sa v Bratislave moderátor, publicista, scenárista, herec (Radošinské naivné divadlo - RND) a humorista Milan Markovič (80).- Narodila sa v Košiciach herečka Henrieta Kecerová (50).- Narodil sa v Partizánskej Ľupči horolezec Ivan Gálfy (90). Zomrel 19.7.2011.- Narodil sa v Bratislave filmový a divadelný herec, divadelný režisér a pedagóg Martin Huba (80), člen Činohry Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave.- Narodil sa v Ľubovci gréckokatolícky kňaz a biskup Pavol Peter Gojdič (135), ktorého komunistická moc v roku 1951 odsúdila na doživotie. V roku 2001 bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. za blahoslaveného. Zomrel v deň svojich narodenín v leopoldovskej väznici 17.7.1960.- Narodil sa v Trenčianskej Teplej maliar Štefan Straka (125). Zomrel 25.1.1932.- Narodil sa v Trnovci nad Váhom redaktor, básnik a prozaik Peter Andruška (80).- Narodil sa v Bratislave maliar, grafik a scénický výtvarník Ján Ladvenica (125). Zomrel 31.5.1947.- Narodil sa v Smižanoch prekladateľ, publicista, rozhlasový redaktor a aktívny turista Jozef Brandobur (115), zostavil turisticko-osvetovú publikáciu Tatranský pozdrav. Zomrel 30.8.1976.- Narodil sa v Lubine sochár Rudolf Uher (110). Zomrel 27.8.1987.- Narodil sa v Žiline herec Ľubomír Gregor (80). Zomrel 17.11.2016.- Narodila sa v Bratislave herečka Lucia Vráblicová (50), členka bratislavského divadla Nová scéna.- Narodil sa v Jacovciach futbalista, československý reprezentant a futbalový tréner Ladislav Jurkemik (70), majster Európy z roku 1976.- Narodil sa v Laclavej politik, funkcionár agrárnej strany a publicista Jozef Országh (140). Zomrel 28.12.1949.- Narodil sa v Považskej Bystrici literárny vedec Ján Jankovič (80).- Narodila sa v Budíne Anna Jagelovská (520), tiež Jagellonská, najstaršia dcéra uhorského a českého kráľa Vladislava Jagelovského a jeho manželky Anny z Foix, neskôr manželka Ferdinanda Habsburského, kráľa Uhorska a Čiech. Zomrela 27.1.1547.- Narodil sa v Rozložnej advokát, národovec a historik Július Botto (175). Zomrel 29.9.1926.- Narodil sa v Ružomberku archeológ a pedagóg Vojtech Budínsky-Krička (120), zakladateľská osobnosť slovenskej archeológie. Zomrel 5.1.1993.- Narodil sa tanečník a dramaturg Ján Žilák (95), ktorý začínal v Lúčnici a neskôr sa prepracoval na sólistu baletu Štátneho divadla v Košiciach. Zomrel v deň svojich narodenín 24.7.2009 v Košiciach.- Narodil sa v Bratislave básnik, prekladateľ a vydavateľ Milan Richter (75).- Narodil sa v Poprade klavirista Karol Toperczer (70).- Narodil sa rímskonemecký cisár, český a uhorský kráľ Jozef I. Habsburský (345). Zomrel 17.4.1711.- Narodil sa v Košiciach spisovateľ, novinár a publicista Martin Kasarda (55).- Narodil sa v Prešove literárny vedec a vysokoškolský učiteľ Anton Popovič (90), spoluzakladateľ a vedúci študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zomrel 24.6.1984.- Narodil sa v Prahe známy slovenský psychológ Ivan Štúr (90). Zomrel 4.12.2015.- Narodil sa vo Zvolene verejný činiteľ, právnik a statkár Ľudovít Medvecký (145), spoluzakladateľ slovenského agrárneho hnutia. Zúčastnil sa na založení a redigovaní Hodžovho Slovenského týždenníka. Zomrel 26.3.1954.- Narodil sa v Lišove lesný odborník Ján Madlen (105), priekopník lesníckej muzeológie, zakladateľ a riaditeľ Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Zomrel 17.4.1981.- Narodil sa v Mošovciach evanjelický farár, národný buditeľ, obrodenecký básnik, filozof, filológ a etnograf Ján Kollár (230). Zomrel 24.1.1852.- Narodil sa vo Vyhniach geofyzik, odborný publicista, konštruktér geofyzikálnych aparatúr, inovátor metodiky terénnych meraní a vynálezca Jozef Kaldrovitš (110), spoluzakladateľ prvej vysokohorskej seizmickej stanice na Skalnatom plese v Tatrách. Zomrel 22.11.1977.- Narodil sa v Bratislave kameraman Jozef Šimončič (80), ktorý sa podieľal napríklad na filmoch Slávnosť v botanickej záhrade, Ľalie poľné, Ružové sny.- Narodila sa v Bojniciach bývalá profesionálna tenistka Karin Habšudová (50).- Narodil sa vo Vlčkovciach výtvarný pedagóg, publicista, sochár, medailér a národný umelec Fraňo Štefunko (120). Zomrel 6.4.1974.- Narodil sa v Jasenovej bibliofil a zakladateľ knižnice Vavrinec Čaplovič (245), ktorý zozbieral okolo 50.000 zväzkov zo všetkých vedných odborov zo 16. až do polovice 19. storočia vo viacerých európskych jazykoch. Zomrel 25.12.1853.- Narodila sa v Trenčíne divadelná a filmová herečka Eva Kristínová (95). Zomrela 14.júna 2020.- Narodila sa v Bratislave dramaturgička, scenáristka Jana Kákošová (70).- Narodil sa v Bratislave filmový a divadelný herec Vladimír (Ady) Hajdu (60).- Narodil sa v Nitre zápasník Július Strnisko (65), držiteľ bronzovej medaily z Olympijských hier 1980 v Moskve. Zomrel 20.9.2008.- Narodila sa v Nových Zámkoch speváčka populárnych piesní Melánia Olláryová (95). Zomrela 19.1.2013.- Narodil sa v Spišskej Novej Vsi slovenský hokejový brankár a reprezentant Július Hudáček (35).- Narodil sa v obci Dolné Srnie literárny a divadelný historik Ján Marták (120), ktorý pôsobil aj ako riaditeľ Slovenského komorného divadla v Martine. Zomrel 24.10.1982.- Narodil sa v Spišskej Novej Vsi právnik, politik, advokát Ernest Valko (70). Zomrel (bol zavraždený) 8.11.2010.- Narodil sa v obci Chlmec spisovateľ Anton Marec (70). Zomrel 21.9.2021- Narodil sa v Prahe hudobný skladateľ a dirigent Ladislav Holoubek (110), ktorý bol dirigentom Opery SND a Štátneho divadla v Košiciach. Zomrel 4.9.1994 v Bratislave.- Narodil sa v Bratislave gitarista a skladateľ František Griglák (70), líder a zakladateľ legendárnej skupiny Fermáta.- Narodil sa v Handlovej umelecký fotograf Ľubomír Stacho (70).- Narodila sa v Bratislave filmová a divadelná herečka Táňa Pauhofová (40).- Narodil sa v Hrnčiarskej Vsi prvý slovenský učiteľ na evanjelickej škole v Pešti (dnes Budapešť, Maďarsko) a spolupracovník Jána Kollára a Martina Hamuliaka Samuel Matejovský (230). Zomrel v januári 1836.- Narodil sa v Hornom Kalníku spisovateľ a evanjelický kňaz Juraj Rohoň (250). Zomrel 20.10.1831.- Narodil sa v Brezne podnikateľ a verejný činiteľ Karol Andrej Kuzmány (155), funkcionár Matice slovenskej. Zomrel 8.12.1924.- Narodila sa v Bratislave politička a poslankyňa Európskeho parlamentu za Smer-SD Monika Beňová (55).- Narodil sa v Ústí nad Oravou historik Miroslav Kropilák (105). Zomrel 9.4.1995.- Narodila sa v Ružomberku folková hudobníčka a speváčka Zuzana Homolová (75).- Narodil sa v Ružomberku (niektoré zdroje uvádzajú ako deň narodenia aj 18. august) katolícky kňaz, verejný činiteľ, historik, odborný spisovateľ, profesor cirkevných dejín a cirkevného práva Štefan Hýroš (210), zakladajúci člen Matice slovenskej, Spolku sv. Vojtecha a slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom. Zomrel 30.12.1888.- Narodila sa v Bratislave baletka a prekladateľka Oľga Lajdová (80), prvá manželka Júliusa Satinského. Zahynula 22.1.1985, keď sa utopila pri kúpaní v Karibskom mori.- Narodil sa v Bratislave herec Vladimír Bartoň (75), dlhoročný člen Divadla Andreja Bagara v Nitre. Zomrel 16.1.2018.- Narodil sa na hrade Červený Kameň vojvodca a krajinský hodnostár, gróf Ján Pálfi (360), ktorý bol úspešným veliteľom a zúčastnil sa bitiek proti osmanskej armáde a povstalcom Františka II. Rákociho. Zomrel 24.3.1751.- Narodil sa v Lučenci herec, spevák, interpret populárnej a džezovej hudby Ivo Heller (85).- Narodila sa v Rajci herečka Hana Slivková (100). Zomrela 3.1.1984.- Narodila sa v Bratislave filmová a divadelná herečka Ida Rapaičová (80).- Narodil sa v Turej Lúke architekt, návrhár nábytku a etnograf, tvorca Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle Dušan Samuel Jurkovič (155). Zomrel 21.12.1947.- Narodil sa v Turčianskych Tepliciach učiteľ, diplomat a politik Matúš Černák (120). Zomrel 5.7.1955.- Narodil sa v Budapešti priekopník slovenskej amatérskej astronómie František Dojčák (110), ktorý pôsobil v Spišskej Novej Vsi. Zomrel 5.4.1989 v Spišskej Novej Vsi.- Narodil sa v Budmericiach historik a publicista Ján Tibenský (100). Zomrel 11.5.2012.- Narodila sa v Banskej Štiavnici divadelná a filmová herečka, sociologička a politička Magda Vášáryová (75), bývalá členka Činohry SND, bývalá poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky.- Narodil sa v Podhájskej ekonóm Jozef Makúch (70), bývalý guvernér Národnej banky Slovenska.- Narodil sa v Zlatne herec a zaslúžilý umelec Emil Horváth starší (100), bývalý člen činohry Divadla SNP v Martine (dnes Slovenské komorné divadlo v Martine). Zomrel 1.1.2001.- Narodil sa v Kubrej boxer Ján Zachara (95), olympijsky víťaz z XV. Letných olympijských hier z roku 1952 v Helsinkách.- Narodil sa v Nitre historik Ivan Kamenec (85).- Narodila sa v Malackách herečka Soňa Norisová (50), známa aj z účinkovania v hudobnom-vokálnom zoskupení Fragile.- Narodil sa v Omšení barokový spisovateľ, kultúrny pracovník, autor slovenskej gramatiky a evanjelický cirkevný hodnostár Daniel Krman (360). Zomrel 23.9.1740.- Narodila sa v Blatnici poetka, prekladateľka a autorka literatúry pre deti Maša Haľamová (115). Zomrela 17.7.1995.- Narodil sa v Piešťanoch všestranný výtvarník Peter Kalmus (70).- Narodil sa v Trenčíne bývalý úspešný cyklista Ján Svorada (55).- Narodila sa v Radvani herečka zvolenského Divadla Jozefa Gregora Tajovského Mária Markovičová (115). Zomrela 10.11.1984.- Narodil sa v Brestovanoch básnik, prozaik, publicista a prekladateľ, autor populárnych historických románov a povestí Jozef Nižnánsky (120). Zomrel 7.3.1976.- Narodil sa v Žibritove básnik, dramatik a historik Kazimír Bezek (115). Zomrel 14.12.1952.- Narodil sa v Urbanove katolícky kňaz a národovec Jozef Urbanovský (230). Zomrel 2.9.1865.- Narodil sa v Hornej Porube katolícky kňaz, národovec a ľudovýchovný pracovník Štefan Závodník (210). Zomrel 12.2.1885.- Narodil sa v Bratislave sochár a rezbár Ján Fadrus (165), autor monumentálneho súsošia Márie Terézie. Zomrel 25.10.1903.- Narodil sa v Olomouci hudobný režisér Leoš Komárek (90), ktorý bol spojený s populárnou aj bigbítovou hudbou. Spolupracoval so skupinami Prúdy či Collegium Musicum. Zomrel 12.01.2021.- Narodila sa vo Vyšnej Slanej jedna z prvých slovenských poetiek a zostavovateľka zbierky ľudových piesní Rebeka Lešková (250). Zomrela 16.11.1856.- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši katolícky kňaz, hudobný skladateľ a organista Ján Levoslav Bella (180), autor prvej slovenskej opery Kováč Wieland. Zomrel 25.5.1936.- Narodila sa herečka Zuzana Kapráliková (50).- Narodil sa spevák a skladateľ, líder známej a populárnej skupiny No Name Igor Timko (45).- Narodil sa v Slovenskej Ľupči evanjelický kňaz, historik, etnograf a folklorista Samuel Reuss (240). Zomrel 22.12.1852.- Narodil sa v Poprade-Veľkej literárny vedec a spisovateľ Milan Hamada (90).- Narodil sa v Bytči novinár a diplomat Milan Alexander Getting (145), ktorý bol okrem iného aj spolusignatárom Pittsburskej dohody. Zomrel 18.10.1951.- Narodil sa v Bytči uhorský veľmož a oravský župan Imrich Thurzo (425). Zomrel 19.10.1621.- Narodil sa v Holíči básnik a prekladateľ Marián Hatala (65).- Narodil sa v Katarínskej Hute spisovateľ, dramatik a literárny kritik Karol Horák (80).- Narodil sa v Rybanoch herec Ján Kramár (95). Zomrel 28.11.2020.- Narodil sa v Trenčíne spisovateľ, dramatik, herec a divadelný režisér Viliam Klimáček (65), zakladateľ bratislavského divadla GUNAGU.- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši bývalý hokejový brankár, československý aj slovenský reprezentant Jaromír Dragan (60), bronzový z olympijských hier 1992 v Albertville.- Narodil sa v Bernolákove spevák a herec Jozef Kuchár (95). Zomrel 23.1.2009.- Narodil sa v Hornej Lehote strojný inžinier a československý reprezentant v horolezectve Ivan Bortel (80). Zomrel 18.5.1970 (niektoré zdroje uvádzajú ako deň úmrtia 31. máj).- Narodil sa v Leviciach básnik, prozaik, výtvarník a pedagóg Robert Bielik (60).- Narodil sa v Dlhom Poli právnik, politik a signatár Martinskej deklarácie Martin Mičura (140). V roku 1945 bol zavlečený do Zväzu sovietskych socialistických republík, kde aj zahynul. Presný dátum úmrtia nie je známy.- Narodil sa v Bratislave lekár-kardiológ Viliam Fischer (85).- Narodil sa v Lehote pod Vtáčnikom spisovateľ Anton Baláž (80).- Narodil sa v Kostolišti maliar, grafik a ilustrátor Martin Benka (135). Zomrel 28.6.1971.- Narodil sa v Žabokrekoch nad Nitrou novinár, spisovateľ, divadelný pedagóg a režisér Ján Marián Dafčík (100). Zomrel 5.9.1981.- Narodil sa pedagóg, vedec a emeritný profesor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, nestor vedného odboru poľnohospodárska technika a spoluzakladateľ agrofyziky na Slovensku Ján Jech (85). Zomrel 13.07.2020.- Narodila sa v Bratislave herečka Zuzana Mauréry (55).- Narodil sa v Spišskom Hrušove etnograf a historik Eduard Krajňák (175). Zomrel 6.3.1924.- Narodil sa v Pezinku hudobný skladateľ, pedagóg a teoretik Eugen Suchoň (115). Zomrel 5.8.1993.- Narodila sa v Predajnej divadelná a filmová herečka, členka SND Beta (Alžbeta) Poničanová (115). Zomrela 18.12.1987.- Narodil sa v Nitre sochár Július Bártfay (135). Zomrel 25.8.1979.- Narodil sa v Žiline bývalý hokejista, československý reprezentant a tréner Július Haas (75), od roku 2011 člen Siene slávy slovenského hokeja.- Narodil sa v Martine politik, právnik a diplomat Ján Paulíny-Tóth (120). Zomrel 15.3.1966.- Narodil sa v obci Hybe pedagóg, osvetový pracovník a pomológ Ľudovít Samuel Orfanides (105). Zomrel 25.4.1895.- Narodil sa v Slatinke spisovateľ, publicista a autor literárnych a dramatických diel pre mládež Ján Beňo (90).- Narodil sa v Rimavskej Sobote prvý slovenský dídžej, rozhlasový moderátor a hudobný publicista Fero Hora (75). Zomrel 16.1.2017.- Narodila sa v Piešťanoch profesionálna tenistka Magdaléna Rybáriková (35).- Narodila sa v Levoči filozofka, spisovateľka a prekladateľka Etela Farkašová (80), laureátka Ceny Anasoft Litera 2018 za román Scenár.- Narodil sa vo Zvolene básnik a prekladateľ Karol Chmel (70).- Narodil sa v Martine fotograf a lekárnik Ján Halaša (130). Zomrel 12.10.1981.- Narodil sa v Jacovciach emeritný bratislavsko-trnavský arcibiskup rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku Ján Sokol (90).- Narodil sa v Ipeľských Šahách podnikateľ v kúpeľníctve Imrich Winter (145). Zomrel 26.6.1943.- Narodil sa v Olcnave reštaurátor a maliar Jozef Fabiani (115). Zomrel 2.12.1984.- Narodil sa v Stupave keramikár Ferdiš Kostka (145), ktorý v roku 1946 dostal ako prvý výtvarník titul národný umelec. Zomrel 28.7.1951.- Narodil sa v Bratislave hudobný skladateľ Víťazoslav Kubička (70), autor komornej, orchestrálnej či zborovej hudby.- Narodil sa vo Valaskej lekár-chirurug a zakladateľ kardiochirurgie vrodených chýb srdca Jaroslav Siman (90), spoluzakladateľ Detského kardiochirurgického centra Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Zomrel 19.7.2008.- Narodil sa futbalista Titus Buberník (90), ktorý na ME 1960 s Československom získal bronz, na MS 1962 v Čile bol člen strieborného tímu. Zomrel 27.3.2022.- Narodil sa v Košiciach priekopník umenovedy a pamiatkovej starostlivosti v Uhorsku Imrich Henszlmann (210), zakladateľ Hornouhorského muzeálneho spolku v Košiciach. Zomrel 5.12.1888.- Narodil sa v Čároch katolícky kňaz, spisovateľ, kultúrny a osvetový pracovník Martin Kollár (170), vydavateľ ľudovýchovných publikácií. Zomrel 26.1.1919.- Narodil sa v Uhrovci evanjelický kňaz, ľudovýchovný spisovateľ a príležitostný básnik, propagátor spolkov miernosti a hospodárskych spolkov Samuel Štúr (205), brat Ľudovíta Štúra. Zomrel 15.2.1861.- Narodil sa v Bobrovci publicista a redaktor Ambro Pietor (180), vydavateľ a zodpovedný redaktor Národných novín. Zomrel 3.12.1906.- Narodil sa v obci Sokolče úspešný hokejový reprezentant a československý reprezentačný tréner Ján Starší (90). Ako tréner má na konte aj jednu striebornú medailu zo Zimných olympijských hier z roku 1976. Člen Siene slávy IIHF a člen Siene slávy slovenského hokeja. V roku 2003 dostal od prezidenta SR Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. Zomrel 13.4.2019.- Narodil sa vo Vrbici evanjelický kňaz, básnik, dramatik, publicista a politik Martin Rázus (135), predseda Slovenskej národnej strany a významná osobnosť slovenského medzivojnového kultúrneho života. Zomrel 8.8.1937.- Narodil sa v Liptovskom Jáne jezuita a významný učenec tej doby, pedagóg Trnavskej univerzity a vydavateľ kníh, učebníc, spevníkov, beletrie Martin Sentiváni (390). Zomrel 29.3.1705.- Narodil sa v Prešove spisovateľ publicista a autor rozhlasových hier Peter Juščák (70).- Narodila sa v Krupine herečka Viera Pavlíková (80), ktorá sa predstavila napríklad vo filmoch ako Nevera po slovensky, Krajinka či Želary.- Narodil sa v Žiline prozaik a literárny kritik Ján Lenčo (90). Zomrel 1.11.2012.- Narodil sa v Kameníne maliar a sochár Juraj Bartusz (90).- Narodil sa v Bratislave maliar Igor Minárik (75).- Narodil sa v Terchovej básnik a významný pracovník Matice slovenskej Koloman Kolomi Geraldini (115), jeden zo zakladateľov matičnej tlačiarne Neografia. Zomrel 27.10.1994 v Miramare (Argentína).- Narodil sa v Košiciach hokejista a bývalý reprezentant Róbert Petrovický (50), zlatý z MS 2002 v Göteborgu.- Narodil sa v Ľubietovej lekár-chirurg a univerzitný profesor Ján Kňazovický (130), zakladateľská osobnosť slovenskej chirurgie. V roku 1923 uskutočnil prvú krvnú transfúziu na Slovensku. Zomrel 20.8.1987.- Narodila sa v Trenčíne poetka a spisovateľka Štefánia Pártošová (110). Zomrela 10.7.1987.- Narodil sa v Novej Vsi nad Váhom sochár a medailér Karol Lacko (85). Zomrel 13.7.2007.- Narodil sa v Hažíne nad Cirochou prvý gréckokatolícky prešovský arcibiskup Ján Babjak (70).- Narodil sa v obci Nevoľné maliar, grafik, tvorca inštalácií, objektov a performancií Blažej Baláž (65).- Narodila sa v Bratislave známa environmentálna aktivistka Ľubica Trubíniová (65).- Narodil sa spoluzakladateľ a dlhoročný umelecký vedúci Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, jeden z priekopníkov choreografie ľudového tanca na Slovensko Juraj Kubánka (95). Zomrel 19.07.2021.- Narodil sa v Mošovciach hudobný skladateľ a dirigent Fridrich Kafenda (140). Zomrel 3.9.1963.- Narodil sa v Turzovke básnik a prekladateľ Ivan Mojík (95). Zomrel 18.4.2007.- Narodil sa v Kežmarku evanjelický kňaz, prírodovedec, publicista Juraj Buchholtz ml. (335), ktorý ako jeden z prvých preskúmal horstvo Vysokých Tatier. Zomrel 3.8.1737.- Narodil sa nestor československej atletiky a legendárny bežecký tréner Jan Liška (95). Zomrel 10.07.2021.- Narodil sa šachový veľmajster arménskeho pôvodu Sergej Movsesian (45), ktorý sa slovenským občanom stal v roku 2002 a v tom istom roku vyhral superturnaj v Sarajeve (Bosna a Hercegovina).- Narodil sa v Kežmarku cisársky dôstojník a kartograf Pavol Kray st. (335), autor prvej podrobnej mapy Spiša, na ktorej zobrazil aj Vysoké Tatry. Zomrel 16.8.1720.- Narodil sa v Banskej Bystrici bývalý hokejista a reprezentant Vlastimil Plavucha (55), strieborný z MS 2000 v Petrohrade.- Narodil sa v Bodiciach maliar a grafik Zoltán Palugyay (125). Zahynul v Nízkych Tatrách pri výstupe na Ďumbier 18.9.1935.- Narodil sa v Košariskách evanjelický kňaz, publicista Igor Branislav Štefánik (150), ktorý sa zaslúžil o národné povedomie dolnozemských Slovákov. Bol starším bratom Milana Rastislava Štefánika. Zomrel 25.4.1940.- Narodil sa v Krompachoch hudobný skladateľ a dirigent Bartolomej Urbanec (105), autor skladieb štylizovaného folklóru pre Slovenský ľudový umelecký kolektív a Lúčnicu. Zomrel 2.7.1983.- Narodil sa v Bratislave básnik, publicista, redaktor Igor Hochel (70).- Narodil sa v Bratislave klavírny virtuóz a hudobný skladateľ Johann Nepomuk Hummel (245). Zomrel 17.10.1837.- Narodila sa v Klenovci herečka Mária Bancíková (110), členka SND a Novej scény. Zomrela 7.1.1962.- Narodila sa vo Velkom Meziříčí spisovateľka, autorka kníh pre deti a mládež a publicistka Jaroslava Blažková (90). Zomrela 20.2.2017.- Narodil sa v Brezne Jozef Karika (45), autor románových trilerov ako napríklad V tieni mafie, V tieni mafie II., Čas dravcov alebo Nepriateľ štátu.- Narodil sa v Abranovciach bývalý prešovský emeritný biskup Ján Hirka (100), ktorý sa významnou mierou pričinil o obnovu a zveľadenie gréckokatolíckej cirkvi. Zomrel 10.4.2014.- Narodil sa v Tisovci akademický maliar Rudolf Krivoš (90). Zomrel 18.10.2020.- Narodil sa v Háji učiteľ, politik, redaktor a propagátor včelárstva Juraj Babka (155), ktorý bol aj senátorom Národného zhromaždenia Československej republiky. Zomrel 14.5.1942.- Narodil sa v Ciclovej Montane v Rumunsku historik a autor sedemzväzkových dejín Bratislavy Teodor Ortvay (180). Zomrel 8.7.1916 v Bratislave.- Narodil sa v Banskej Štiavnici elektrotechnický vedec Ľudovít Kneppo (120), ktorý napríklad skonštruoval termočlánok a transformátor bez použitia medi, čo vyvolalo veľkú pozornosť aj v zahraničí. Zomrel 20.9.1983.- Narodil sa v Trenčíne bývalý hokejista, dlhoročný reprezentant Ľubomír Sekeráš (55). Prispel k premiérovému medailovému úspechu pre Slovensko (striebro) na Majstrovstvách sveta v Petrohrade.- Narodil sa vo Veľkom Ďure lekár Július Ladziansky (120), tvorca slovenskej anatomickej terminológie. Zomrel 29.8.1943.- Narodil sa v Kuklove lekár, básnik a prekladateľ Andrej Žarnov (120), vlastným menom František Šubík, predstaviteľ katolíckej moderny. Bol aj členom medzinárodnej komisie, ktorá zistila, že niekoľko tisíc poľských dôstojníkov zabila v roku 1943 v Katynskom lese tajná komunistická ruská služba NKVD. Po roku 1948 ho preto na Slovensku väznili, ale neskôr emigroval do USA. Zomrel 16.3.1982.- Narodil sa v Spišskom Štiavniku dirigent a hudobný skladateľ Tibor Frešo (105). Zomrel 7.7.1987.- Narodila sa v Martine bývalá atlétka Lucia Klocová (40), ktorá sa venovala hlavne behu na 800 metrov. Účastníčka olympijských hier v Pekingu (2008) a v Londýne (2012).- Narodila sa v Trnave speváčka Mária Čírová (40).- Narodil sa v Békešskej Čabe v Maďarsku v rodine dolnozemských Slovákov konštruktér a letec Andrej Kvas (140), ktorý uskutočnil prvý prelet medzi Bratislavou a Trnavou. Zomrel 27.1.1974.- Narodila sa v obci Hybe poetka a spisovateľka pre deti Hermína Orfanidesová (170), ktorej verše ovplyvnili slovenský folklór. Zomrela 28.4.1916.- Narodil sa v Hlohovci hudobný skladateľ a klavirista Andrej Lieskovský (110). Je autorom vyše 170 tanečných piesní, ktoré spievali populárne speváčky v 60. a 70. rokov minulého storočia Melánia Olláryová, Gabriela Hermelyová alebo Zuzka Lonská. Zomrel 17.3.1995.- Narodil sa v Handlovej akademický sochár Stanislav Mikuš (70). Zomrel 7.12.2021.- Narodila sa v Dolnej Krupej botanička a šľachtiteľka Mária Henrieta Choteková (160), známa ako zakladateľka vzácneho rozária v Dolnej Krupej. Zomrela 13.2.1946.- Narodil sa v Slovenskej Ľupči strojný inžinier a maliar Konštantín Bauer (130), ktorého maliarske dielo - aj keď bol samouk -ovplyvnilo mnohých nasledujúcich výtvarníkov ako napríklad Kolomana Sokola. Zomrel 25.12.1928.- Narodil sa v Bratislave lekár, patológ František Klein (125), zakladateľská osobnosť slovenskej patologickej anatómie. Zomrel 3.4.1960.- Narodila sa v Šenkviciach divadelná herečka Zdena Gruberová (90), bývalá členka Činohry SND. Zomrela 18.1.2017.- Narodil sa v obci Potok jazykovedec, literárny historik, spisovateľ, redaktor a doživotný správca Matice slovenskej Jozef Škultéty (170). Za svoje národné presvedčenie a aktivity v prospech Slovákov bol šesťkrát vo väzení. Zomrel 19.1.1948.- Narodila sa v Banskej Štiavnici spisovateľka Etela Svobodová (120), autorka kníh pre deti a mládež. Zomrela 3.8.1986.- Narodila sa v Starej Turej charitatívna pracovníčka a skladateľka piesní Mária Royová (165), ktorá sa spolu so sestrou Kristínou zapísala do povedomia ľudí svojou priekopníckou charitatívnou prácou. Založili spolu sirotinec Chalúpka a neskôr z milodarov vybudovali aj nemocnicu. Zomrela 25.2.1924.- Narodil sa v Bajerovciach divadelný a filmový herec, bývalý predseda Rusínskej obrody Mikuláš Ľaš (90). Zomrel 10.4.2008.- Narodil sa v Močenku katolícky kňaz, biskup, podporovateľ a mecén bernolákovského hnutia a Slovenského učeného tovarišstva Jozef Vurum (260). Peňažne podporoval aj osirelé deti po veľkej epidémii cholery na území vtedajšej Nitrianskej diecézy. Zomrel 2.5.1838.- Narodil sa v obci Posada Górna v Poľsku slovenský sochár a maliar Andrej Rudavský (90). Zomrel 11.4.2016.- Narodil sa v Ondrašovej katolícky kňaz, náboženský spisovateľ, folklorista a etnograf Štefan Mišík (180). Zomrel 27.7.1919.- Narodil sa v obci Slovany filológ, prekladateľ a literárny historik Miloslav Okál (110), nestor slovenskej klasickej filológie. Zomrel 22.2.1997.- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši evanjelický kňaz, pedagóg a spisovateľ Ján Drahotín Makovický (205), výrazný aktivista v slovenskom národnom hnutí. Organizátor ochotníckeho divadla a podporovateľ Matice slovenskej a slovenského školstva. Zomrel 24.2.1884.- Narodil sa v Modranke novinár Karol Ježík (70), zakladateľ a prvý šéfredaktor denníka SME. Zomrel 14.12.1998.- Narodil sa v Nedožeroch-Brezanoch katolícky kňaz a osvetový pracovník Tomáš Hromada (230), zakladateľ spolkov miernosti a ľudových knižníc. Zomrel 2.7.1870.- Narodil sa vo Zvolene evanjelický kňaz, ovocinár a meteorológ Samuel Ferjenčík (230), ktorý spolupracoval s Ústredným meteorologickým ústavom vo Viedni a svoje poznatky z ovocinárstva a meteorológie časopisecky publikoval. Zomrel 28.7.1855.- Narodil sa v Bratislave krasokorčuliar Jozef Sabovčík (60), bývalý dvojnásobný majster Európy, ktorý ako prvý krasokorčuliar v histórii skočil na medzinárodnej súťaži štvoritý skok.- Narodil sa v dnešnom českom meste Strážnice protestantský kazateľ a vizionár Mikuláš Drábik (435), známy svojimi apokalyptickými predpoveďami o skaze habsburského rodu. Zomrel 16.7.1671 v Bratislave.- Narodil sa v Kežmarku lekár a prírodovedec Christian Augustini Ab Hortis (425), osobný lekár cisára Ferdinanda II. a zakladateľ botanickej záhrady vo Viedni. Zomrel 21.8.1650.- Narodil sa v Komárne generál a účastník protifašistického odboja Ján Malár (115), jeden z vojenských veliteľov Slovenského národného povstania. Zomrel 17.4.1979.- Narodil sa v Selciach katolícky kňaz a národovec Andrej Caban (210), prívrženec štúrovského hnutia a člen výboru Tatrína. Podporoval slovenské národné inštitúcie, podieľal sa na založení Matice slovenskej a gymnázia v Banskej Bystrici. Zomrel 2.5.1860.- Narodil sa v Bratislave spevák a hudobník Pavol Hammel (75), zakladajúci člen a neskôr aj líder legendárnej skupiny Prúdy.- Narodil sa v Pezinku evanjelický kňaz, náboženský spisovateľ a bojovník proti feudalizmu Pavol Rázga (225). Zomrel 18.6.1849.- Narodil sa v Závažnej Porube básnik a prekladateľ Milan Rúfus (95). Zomrel 11.1.2009.- Narodil sa v obci Poniky básnik a prozaik Štefan Žáry (105). Zomrel 25.8.2007.- Narodil sa spisovateľ Juraj Šebo (80), ktorý vo svojich spomienkových knihách a publikáciách mapoval rôzne dekády života v Bratislave, venoval sa fenoménom hlavného mesta. Zomrel 31.01.2021.- Narodil sa v Košiciach architekt a staviteľ Gejza Jakab (160), ktorý sa spolu so svojím bratom Arpádom podieľal na výstavbe Východoslovenského múzea v Košiciach. Zomrel 2.12.1915.- Narodila sa v Žamberku česká lekárka ftizeologička, výskumníčka a univerzitná profesorka Božena Kuklová-Štúrová (130). Od roku 1919 pôsobila v Bratislave a bola prvou ženou - lekárkou v medzivojnovom Československu, ktorá získala titul profesorky. Zomrela 14.4.1977.- Narodil sa v Brezne právnik a národný buditeľ Samuel Slabeycius (150), obhajca národovcov v politických procesoch pred rokom 1918. Zomrel 10.5.1932.- Narodila sa v Nových Zámkoch bývalá tenistka Henrieta Nagyová (45).- Narodil sa v obci Zemianske - Lieskové básnik Ján Smrek (125). Zomrel 8.12.1982.- Narodil sa v Liptovskej Porúbke spisovateľ a pedagóg Ferdinand Gabaj (115). Zomrel 12.7.1974.- Narodil sa v Nižnej Šuňave katolícky kňaz, prekladateľ a historik Štefan Šmálik (115), popredná osobnosť protikomunistického katolíckeho disentu. Zomrel 21.12.1991.- Narodil sa filmový režisér, scenárista, kameraman, vydavateľ, producent a cestovateľ Emil Fornay (80). Zomrel 02.11.2020.- Narodil sa v Liptovskom Jáne kritickorealistický spisovateľ a publicista Ján Čajak (160). Zomrel 29.5.1944.- Narodila sa v Bratislave divadelná a filmová herečka Zuzana Kocúriková (75), členka Činohry SND.- Narodil sa v Bratislave maliar, grafik a ilustrátor Marek Ormandík (55).- Narodil sa v obci Kšinná hudobník - organista a pedagóg Adam Škultéty (275). Zomrel 14.7.1803.- Narodil sa v Čičmanoch hudobný skladateľ a muzikológ Jozef Kresánek (110). Zomrel 14.3.1986.– Narodil sa v Modranke režisér, konferencier a herec František Brestovanský (100). Zomrel 27.8.1985.- Narodil sa v obci Jakubov básnik, prozaik a esejista Štefan Moravčík (80).- Narodil sa v Piešťanoch filmový a divadelný herec, pesničkár a spisovateľ Marián Geišberg (70). Zomrel 10.11.2018.- Narodil sa v Žiline profesionálny cestný cyklista Juraj Sagan (35). Je starším bratom cyklistu a trojnásobného majstra sveta Petra Sagana.- Narodil sa v Kremnici maliar a grafik Gejza Angyal (135). Zomrel 23.9.1956.- Narodil sa v nemeckom Wetzschau básnik, historik, pedagóg, diplomat, košický richtár a knihovník Ján Bocatius (455). Zomrel počas jednej z diplomatických ciest 31.10.1621.- Narodila sa v Dolnej Lehote autorka literatúry pre deti a mládež Mária Jančová (115). Jej manželom bol spisovateľ František Hečko. Zomrela 18.8.2003.- Narodil sa v Nitre bývalý úspešný hokejista a reprezentant Jozef Daňo (55), otec hokejistu a reprezentanta Marka Daňa.- Narodil sa v Bratislave politik Juraj Aponi (215), odporca reformných úsilí a jeden z vodcov konzervatívcov v uhorskom sneme. Zomrel 28.2.1899.- Narodila sa v Martine úspešná slovenská speváčka a skladateľka Jana Kirschner (45).- Narodila sa v Bratislave moderátorka a speváčka Oľga Záblacká (60).