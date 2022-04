Okruhlica: Cez sviatky sú pri pití alkoholu ohrození najmä mladiství

Bratislava 15. apríla (TASR) - Počas veľkonočných sviatkov sú v súvislosti s konzumáciou alkoholu ohrození najmä mladiství. Tí počas nich často končia na urgentoch s ťažkou otravou alkoholom. Rizikom sú pre nich i symbolické prípitky. Alkohol im pritom neraz podávajú dospelí. Upozornil na to hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre medicínu drogových závislostí a riaditeľ bratislavského Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) Ľubomír Okruhlica.



"Zákon jasne hovorí, že deťom a mladistvým do 18 rokov sa nesmie podávať alkohol. Bohužiaľ zákon práve cez Veľkú noc porušujú dospelí, ktorí im ho ponúkajú. Nepamätáme si však jediný mediálne známy prípad, že by bol za to niekto z dospelých pre porušenie zákona potrestaný," skonštatoval pre TASR.



Upozornil na to, že mladiství, ktorí predtým alkohol nepili, majú nízku toleranciu na otravu alkoholom. Často preto končia na urgentných príjmoch. Pri opitých deťoch počas veľkonočných sviatkov zasahujú aj záchranári, potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová.



"Vzhľadom na ich citlivejší organizmus môže mať otrava alkoholom u nich až fatálne následky. Počas minuloročného Veľkonočného pondelka pomáhali záchranári na mol opitému 13-ročnému dievčaťu v bezvedomí, ktoré muselo byť vzhľadom na vážny zdravotný stav prevezené do nemocnice," uviedla.



Okruhlica zároveň pripomenul, že ohrozenou skupinou sú tiež ľudia, ktorí trpia chronickými chorobami, ako sú napríklad cukrovka, vysoký krvný tlak. Týka sa to tiež ľudí s tráviacimi problémami či duševnými poruchami. "Tí by vôbec nemali konzumovať alkohol," dodal.