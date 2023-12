Okruhlica:Sviatky sú z hľadiska pitia alkoholu riziko pre chorých ľudí

Bratislava 25. decembra (TASR) - Vianočné sviatky sú z hľadiska pitia alkoholu rizikové najmä pre ľudí s ochoreniami. Ohrození sú tiež mládež a seniori. Upozornil na to hlavný odborník rezortu zdravotníctva pre medicínu drogovo závislých Ľubomír Okruhlica. Konzumácii alkoholu sa odporúča vyhnúť.



"Mladí, starší, chorí ľudia sú vo väčšom riziku, pokiaľ ide o pitie alkoholu počas sviatkov, pretože po stránke telesnej aj psychickej sú zraniteľnejší. Chorí ľudia preto, že pri väčšine ochorení alkohol vedie k zhoršovaniu príznakov ich choroby, často eliminuje účinky predpísaných liekov a zvyšuje riziko závažných komplikácií. Deti, podobne ako abstinenti, ale aj seniori vo vyššom veku, nemajú alebo strácajú toleranciu voči toxickým účinkom alkoholu," skonštatoval.



Okruhlica upozornil na to, že rizikom je akékoľvek množstvo alkoholu. "Zistenia poukázali na to, že aj malé množstvá môžu byť v porovnaní s abstinenciou zdravotným rizikom, aj keď často nie veľkým. Pravdaže, častejšie u detí, chorých a starších seniorov. Preto najbezpečnejšie je nekonzumovať alkoholické nápoje," dodal.



Ľudom preto radí vyhnúť sa konzumácii alkoholu, ale aj iných návykových látok. Vianočné sviatky a dni voľna by si mali podľa jeho slov užívať aktivitami podporujúcimi zdravie. Odporúča napríklad prechádzky, návštevu kultúrnych podujatí či stretnutia s rodinou a priateľmi. Ľudia podľa neho môžu čas využiť aj na svoje záľuby.