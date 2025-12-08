< sekcia Slovensko
Okrúhly stôl otvoril diskusiu o modernizácii volebnej legislatívy
Ministerstvo vnútra (MV) SR s Parlamentným inštitútom zorganizovali okrúhly stôl venovaný volebným témam, najmä legislatíve upravujúcej volebné kampane.
Autor TASR
Bratislava 8. decembra (TASR) - Na pôde parlamentu sa v pondelok začala diskusia o modernizácii volebnej legislatívy. Ministerstvo vnútra (MV) SR s Parlamentným inštitútom zorganizovali okrúhly stôl venovaný volebným témam, najmä legislatíve upravujúcej volebné kampane. TASR o tom informoval hovorca MV SR Matej Neumann.
„Od uplatňovania zákona o volebnej kampani, ktorý bol prijatý v roku 2014, uplynula už viac ako dekáda. Jeho prijatie bolo významným míľnikom pre volebné procesy na Slovensku, no po takej dobe je prirodzené pozrieť sa na naše pravidlá nanovo a upraviť ich tak, aby lepšie reflektovali dnešnú realitu,“ skonštatoval štátny tajomník rezortu vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák. Zdôraznil, že zmeny v pravidlách musia odstrániť problémy, ktoré sa ukázali v rozpore medzi nastavením zákona a reálnym vedením mnohých druhov rôznych kampaní.
Odborná diskusia sa preto zamerala na oblasti, ktoré si v súčasnom prostredí vyžadujú prehodnotenie či doplnenie. Medzi témami tak zaznela možnosť znovuzavedenia kampaní tretích strán za jasných a kontrolovateľných pravidiel, efektívnosť moratória v online priestore, potreba podrobnejších správ o financovaní volebných kampaní či úprava ich výdavkových limitov.
Súčasťou diskusie boli aj ďalšie legislatívne návrhy, ktoré sa dotýkajú politických strán a volieb. Išlo napríklad o úpravy volebného moratória pre online priestor a médiá, vedenie volebných účtov v štátnej pokladnici či rýchlosť kontroly a rozhodovania v prípade podozrení z porušovania pravidiel. Témou bola tiež regulácia volebných kampaní v Európe, financovanie politických strán či poznatky z aplikačnej praxe.
Na podujatí sa zúčastnili aj členovia Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, zástupcovia niektorých poslaneckých klubov zastúpených v Národnej rade SR či reprezentanti mimovládnych neziskových organizácií, ako aj odbornej aj laickej verejnosti.
„Od uplatňovania zákona o volebnej kampani, ktorý bol prijatý v roku 2014, uplynula už viac ako dekáda. Jeho prijatie bolo významným míľnikom pre volebné procesy na Slovensku, no po takej dobe je prirodzené pozrieť sa na naše pravidlá nanovo a upraviť ich tak, aby lepšie reflektovali dnešnú realitu,“ skonštatoval štátny tajomník rezortu vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák. Zdôraznil, že zmeny v pravidlách musia odstrániť problémy, ktoré sa ukázali v rozpore medzi nastavením zákona a reálnym vedením mnohých druhov rôznych kampaní.
Odborná diskusia sa preto zamerala na oblasti, ktoré si v súčasnom prostredí vyžadujú prehodnotenie či doplnenie. Medzi témami tak zaznela možnosť znovuzavedenia kampaní tretích strán za jasných a kontrolovateľných pravidiel, efektívnosť moratória v online priestore, potreba podrobnejších správ o financovaní volebných kampaní či úprava ich výdavkových limitov.
Súčasťou diskusie boli aj ďalšie legislatívne návrhy, ktoré sa dotýkajú politických strán a volieb. Išlo napríklad o úpravy volebného moratória pre online priestor a médiá, vedenie volebných účtov v štátnej pokladnici či rýchlosť kontroly a rozhodovania v prípade podozrení z porušovania pravidiel. Témou bola tiež regulácia volebných kampaní v Európe, financovanie politických strán či poznatky z aplikačnej praxe.
Na podujatí sa zúčastnili aj členovia Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, zástupcovia niektorých poslaneckých klubov zastúpených v Národnej rade SR či reprezentanti mimovládnych neziskových organizácií, ako aj odbornej aj laickej verejnosti.