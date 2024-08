Októbrové doplňujúce komunálne voľby sa budú konať v 38 samosprávach

Bratislava 11. augusta (TASR) - Doplňujúce komunálne voľby sa budú 5. októbra konať napokon v 37 obciach a jednom meste. Pôvodne boli vyhlásené v 43 samosprávach, no v piatich z nich sa nikto neuchádza o funkciu starostu obce či poslanca zastupiteľstva. Pre TASR to uviedli z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.



Starostu si nebudú voliť v obciach Krná a Starina, voľby poslanca obecného zastupiteľstva sa nebudú konať v obciach Podhorany, Abramová a Petrovce.



Primátora budú v októbri voliči vyberať v meste Dobšiná. Starostu aj poslanca budú voliť v obciach Fijaš a Zemplín. Starostu si budú voliči vyberať v mestskej časti Košíc Kavečany a v obciach Hviezdoslavov, Malá Mača, Brunovce, Dvorany nad Nitrou, Svrbice, Prosiek, Vasiľov, Kordíky, Lentvora, Lada, Malé Dvorníky, Zvončín, Nána, Liptovská Kokava, Lodno, Telgárt, Radnovce, Senné, Píla, Nechválova Polianka, Pichne, Záhradné a Tisinec. Poslancov obecného zastupiteľstva budú občania voliť v obciach Dolné Orešany, Jasenová, Dubovec, Nováčany, Hubina, Lakšárska Nová Ves, Tupá, Ľubá, Malé Borové, Orlov a Piskorovce.



Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka. Zákon takisto stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak ich vyhlásili za neplatné.