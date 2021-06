Olajoš: Bazény je potrebné napúšťať pomaly a mimo odberových špičiek

Bratislava 18. júna (TASR) – Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) žiada majiteľov bazénov, aby sa pri ich napúšťaní riadili odporúčaniami vodárov. Upozorňuje pritom na to, že napúšťanie bazénov ako nárazový odber spôsobuje záťaž pre vodovodnú sieť, ktorá nie je primárne určená na tieto účely.



Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BVS Peter Olajoš upozornil, že pri napúšťaní bazénov hrozí pokles tlaku vody, ktorý sa môže prejaviť u iných odberateľov. "Bazény by sa preto mali napúšťať pomaly a mimo odberovej špičky, prednostne počas nočných hodín. V letných mesiacoch odberová špička nastane obvykle ráno medzi 6.00 a 9.00 h, a potom večer medzi 19.00 a 22.00 h," pripomenul Olajoš.



Odporúča taktiež pred napúšťaním prepláchnuť vodovodné prípojky pre bazény. Pomôže to odstrániť prípadné usadeniny, ktoré sa časom vytvorili a môžu spôsobiť zakalenie vody.