OĽANO a priatelia kritizujú Šimka za výroky o polícii

Bratislava 4. júla (TASR) - Hnutie OĽANO a priatelia kritizuje ministra vnútra Ivana Šimka za jeho vyjadrenie o tom, že polícia patrí pod kontrolu politiky. Ministerstvo vnútra SR v reakcii poukázalo na Šimkove slová, že spravuje a bude spravovať svoj rezort podľa ústavy a zákonov SR. Premiér Ľudovít Ódor považuje diskusiu o postavení, finančnom a materiálnom zabezpečení policajtov, prokurátorov a sudcov za prípustnú. Polícia vyjadrenia nebude komentovať.



"Som zhrozený z takéhoto výroku, keď priamo minister vnútra hovorí, že polícia sa má vrátiť pod politický vplyv," uviedol líder hnutia Igor Matovič. Zdôraznil, že jediný, kto má kontrolovať činnosť orgánov činných v trestnom konaní či polície, je prokurátor, nie politik. Podotkol, že Šimkove vyjadrenia sú v príkrom rozpore oproti kurzu, ktorý nastavili po posledných parlamentných voľbách.



"Minister vnútra od svojho nástupu do funkcie pri každom oficiálnom vyjadrení zdôrazňuje, že spravuje a bude spravovať svoj rezort podľa ústavy a zákonov SR. Svoje politické priority vyjadril v programovom vyhlásení vlády a sú nimi udržať verejný poriadok a pokračovať v očiste verejného života," uviedol v stanovisku rezort.



Podľa premiéra je diskusia o postavení, finančnom a materiálnom zabezpečení policajtov, prokurátorov a sudcov prípustná, má to byť podľa neho predmetom verejnej diskusie. "Rovnako ako zodpovednosť akejkoľvek politickej reprezentácie za vytváranie zákonných predpokladov na to, aby sa mohli uskutočňovať. S jediným zámerom - docieliť skutočnú procesnú nezávislosť všetkých, ktorí sa starajú o našu bezpečnosť a spravodlivosť," skonštatoval premiér v stanovisku, ktoré TASR poskytol jeho hovorca Peter Majer.



Zásahy politickej moci do práce vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov považuje Ódor v demokratickom a právnom štáte neprípustné. "V tomto zmysle na seba súčasná vláda prevzala aj záväzky vyjadrené v programovom vyhlásení vlády a bude ich v každej situácii dodržiavať. Pretože práve v princípoch právneho štátu sú zakotvené záruky nezávislosti policajného vyšetrovania, postupov prokuratúry a rozhodovania súdov. Rovnako ako obmedzenia, ktoré pre nich z ústavy a zákonov vyplývajú," poznamenal.



Šimko tento týždeň na sociálnej sieti napísal, že mu nie je jasné, čo sa myslí vyjadreniami o rozviazaní rúk polícii. Poukázal na to, že v demokratickej spoločnosti si nemôže "ozbrojená, represívna štruktúra" robiť, čo sa jej zachce, ale donucovacia moc štátu musí byť pod veľmi presne ustanovenou, ale účinnou kontrolou politickej moci, keďže účty voličom skladajú politici.