OĽANO a priatelia stiahli návrh mimoriadnej schôdze, predložili nový

Bratislava 29. mája (TASR) - Hnutie OĽANO a priatelia stiahne pôvodný návrh na mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR so všetkými nedorokovanými bodmi z predchádzajúceho rokovania. Vzhľadom na vyjadrenia niektorých strán predložia nový návrh rokovania len s vládnymi návrhmi a návrhmi z dielne OĽANO. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) informoval, že plánovaná 92. schôdza nebude a o 10.00 h sa začne 93. rokovanie s novým programom.



"Znemožniť hlasovanie o prerokovaných zákonoch na májovej schôdzi parlamentu nebolo prejavom ani demokracie, ani slobody a solidarity. Vzhľadom na to, že si niektorí naši bývalí koaliční partneri hľadajú za každú cenu zámienky, prečo svoje totalitné správanie z májovej schôdze neopraviť, rozhodli sme sa pôvodný návrh na mimoriadnu schôdzu stiahnuť a predložiť nový," vysvetlilo hnutie.



Pôvodný navrhovaný program mimoriadnej schôdze mal obsahovať všetky nedorokované body programu 90. schôdze. Kritizovali to napríklad nezaradení poslanci z mimoparlamentnej strany Demokrati. Namietali najmä body z dielne Tomáša Tarabu týkajúce sa paragrafu 363 Trestného poriadku a fungovania prokuratúry. SaS už v piatok (26. 5.) odmietla návrh schôdze. Nechce sa podieľať na "populistických a nezmyselných návrhoch", ktoré rozvracajú verejné financie, zvyšujú dane a prikazujú iným, ako majú žiť.