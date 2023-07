Hnutie OĽANO a priatelia žiada vysvetliť skutočné dôvody odchodu Šimka

Bratislava 19. júla (TASR) - Hnutie OĽANO a priatelia vyzvalo prezidentku Zuzanu Čaputovú a premiéra Ľudovíta Ódora, aby vysvetlili skutočné dôvody odchodu Ivana Šimka z funkcie ministra vnútra. Žiada priblížiť vyjadrenia o jeho snahách získavať informácie o niektorých vyšetrovaných prípadoch, považuje ich za vážne. Šéf hnutia Igor Matovič víta, že Šimko vo funkcii skončil, no mohlo k tomu prísť skôr.



Prezidentka a premiér by mali podľa Matoviča vysvetliť verejnosti, o aké informácie sa mal Šimko zaujímať. Ak došlo k snahe o získavanie informácií o niektorých vyšetrovaných prípadoch, je to podľa šéfa OĽANO a priatelia pochybenie vlády, poukázal na stredajšej tlačovej konferencii.



Matovič reagoval na Ódorove slová o Šimkovom vnímaní prístupu k polícii a získavaniu informácií, keď oznamoval, že vo funkcii končí. Návrh na odobratie poverenia odôvodnil premiér naštrbenou dôverou medzi Šimkom a vedením polície. Prezidentka už Šimkovi poverenie odobrala a dočasným riadením rezortu poverila premiéra. Šimko deklaroval, že do práce orgánov činných v trestnom konaní nikdy nezasahoval. Aj premiér zdôraznil, že nezaznamenal, že by chcel ovplyvňovať vyšetrovanie v niečí prospech.