OĽANO ani SaS pravdepodobne nepodporia otvorenie mimoriadnej schôdze

Bratislava 26. februára (TASR) - Poslanci OĽANO ani SaS pravdepodobne nepodporia otvorenie pondelkovej (27. 2.) mimoriadnej schôdze Národnej rady SR k téme skoršieho termínu predčasných parlamentných volieb a poskytnutí stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Vyplýva to z vyjadrení poslanca OĽANO Lukáša Kyselicu a poslankyne SaS Jany Bittó Cigánikovej v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.



Poslanci bývalej koalície však spresnili, že neotvorenie schôdze k poskytnutiu stíhacích lietadiel Ukrajine neznamená ich negatívny postoj. Kyselica avizoval prípravu uznesenia k ich darovaniu. "Som za to, ale nebuďme prví, urobme to ako spoločenstvo a zároveň z mierového nástroja Európskej únie získajme za to naspäť nejakú náhradu," uviedol Kyselica. Pomoc by sa mala podľa neho koordinovať v rámci formátu Ramstein. Myslí si, že niektoré lietadlá by sa mohli poskytnúť aj na súčiastky.



Predseda mimoparlamentného KDH Milan Majerský s vojenskou pomocou súhlasí. Rovnako hovorí o potrebe koordinovaného postupu a pomoci v zmysle legislatívy.



Poslanec Marián Kéry zo strany Smer-SD, ktorá mimoriadnu schôdzu iniciovala, dodávky vojenskej techniky Ukrajine odmieta. Nestotožňuje sa ani s označovaním Ruska ako teroristického štátu. Rusko označil za agresora.



Kyselica aj Cigániková naďalej súhlasia so septembrovým termínom predčasných parlamentných volieb. Poukazujú na dohodu v rámci bývalých koaličných strán. Majerský aj Kéry preferujú skorší, júnový dátum volieb.