OĽANO:Bašternák patrí medzi tých, ktorí svedčia o pozadí minulých vlád

Bratislava 7. septembra (TASR) - Hnutie OĽANO so zadosťučinením prijalo priznanie podnikateľa Ladislava Bašternáka k spáchaniu podvodu. Zaradil sa do radu ľudí, ktorí svedčia o kriminálnom pozadí minulých vlád. Vo svojom stanovisku to uviedol predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.



"Skutok sa stal, Ficov domáci sa priznal. Dobre sa pritom pamätáme, ako exminister vnútra a Bašternákov obchodný partner Robert Kaliňák hovoril o vymyslených kauzách. Napriek mnohým problémom verím, že nástup spravodlivosti je nezadržateľný, čoho dôkazom je aj priznanie člena tohto 'smeráckeho dépéháčkarskeho' gangu," reagoval Šipoš. Súčasné snahy Roberta Fica (Smer-SD) o odvolanie aktuálneho ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) preto považuje za drzosť.



Okresný súd Bratislava V uznal v utorok podnikateľa Ladislava Bašternáka za vinného zo zločinu skrátenia dane a poistného v prípade neoprávnenej daňovej vratky súvisiacej s kúpou bytov v bratislavskom bytovom komplexe Five Star Residence. Podnikateľ sa ku skutku priznal. Súd mu uložil zákaz činnosti, po obdobie siedmich rokov nemôže pôsobiť v štatutárnom, dozornom orgáne či ako prokurista v obchodnej spoločnosti. Súd však upustil od súhrnného trestu aj od trestu prepadnutia majetku. Rozsudok nie je právoplatný.